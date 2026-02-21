Top 5 mediterrán úti cél: pár óra repüléssel télből tavaszba utazhatsz

A mediterrán térség télen is meglepően kellemes tud lenni. Ha ebben az időszakban is szívesen nyaralsz, nem kell messzire menned: több európai úti cél van, ahol a hideg hónapokban jóval enyhébb a hőmérséklet, mint nálunk. A legegyszerűbb módja annak, hogy télből tavaszba vándorolj, ha felpattansz egy repülőre, és legalább pár napra kiszakadsz a hó és jég fogságából.
Dél-Spanyolországban a tél ritkán hoz hideget. Malagában vagy Sevillában egy napsütéses februári napon a 20 fok körüli hőmérséklet sem ritka, a teraszok nyitva tartanak, és a városok jóval nyugodtabbak, mint júliusban. A nappalok hosszabbak, a hangulat lazább. Egy jól időzített utazás Budapestről meglepően sokat adhat: egy néhány órás repülőút után februárban is tavaszias időjárás vár.
Dél-Olaszországban szintén enyhe az idő télen. Habár ott is messze van még ilyenkor a strandszezon, Palermóban például 14–17 fok is lehet februárban, ami tökéletes arra, hogy végigsétálj a városon anélkül, hogy leizzadnál – vagy megfagynál. Ilyenkor még nem hemzseg turistáktól a város, így a főbb látnivalókat emberi körülmények között lehet megnézni, nem úgy mint júliusban, amikor mindenki egymás hegyén hátán tolong.
Athén télen teljesen más, mint nyáron. A hőmérséklet 9-15 fok között van, és bár néha esik, cserébe az Akropolisznál nem kell örökkévalóságig sorban állni, a Plaka negyedben pedig tényleg le lehet ülni egy kávéra anélkül, hogy turisták tömegében kellene várakozni a pincérre. A várost ilyenkor a helyiek uralják, nem a látogatók – és ez érezhető is.
Málta akkora, hogy két nap alatt be lehet járni a lényegi helyszíneket. Télen ez még inkább igaz, mert a 14-15 fokos időben senki sem tolong a várfalak körül. Az itthoni télhez képest itt mediterrán az idő, ráadásul az út alig pár óra repülővel.
Tel-Avivban és Jeruzsálemben 18-20, Eilatban 20-23 fok van napközben februárban, így igazán tavaszias időben hódolhatsz a gasztronómiai élvezeteknek egy teraszos reggelin. A repülőút Tel-Avivba 3-4 óra Budapestről, szóval egy hosszú hétvégére teljesen reális téli nyaralási cél.
Fontos! A jelenlegi háborús konfliktusok tekintetében célszerű tájékozódni hivatalos kormányzati oldalakon arról, mennyire biztonságos az országba való beutazás. Az ajánlások időszakosan változnak az éppen aktuális történésektől függően. Nagyon szélsőséges helyzetben a repülőjáratokat nem indítják.
Mert nem kell hozzá két hét szabadság, a jegyek olcsóbbak, a szállások elérhetőbbek, és a városokban végre van hely lélegezni. Nem mellesleg ha okosan választasz úti célt, az itthoni téli hidegből kellemes napsütésbe repülhetsz. Ennek kapcsán érdemes leszögezni: a mediterrán tél nem nyarat, csak tavaszias időt ígér, ezzel együtt nyugalmat, kisebb tömeget, és az érzést, hogy tényleg te fedezed fel a helyet, nem csak sodródsz a turistaáradattal.
