Top 5 mediterrán úti cél: pár óra repüléssel télből tavaszba utazhatsz

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 21. 16:45
Itt a március a nyakunkon, de odakint még mindig szürke az ég és csípős a hideg. Ilyenkor sokunknál eljön az a pont, amikor elegünk lesz a télből. A legjobb megoldás ilyenkor, ha télből tavaszba, vagy télből nyárba utazunk, így egy kis időre magunk mögött hagyhatjuk a mínuszokat. Előbbi lehetőséget tekintve Budapestről 2-3 óra alatt eljuthatsz olyan helyre, ahol tavaszi idő fogad, a teraszok nyitva tartanak, és az emberek nem kabátban sétálgatnak az utcán.
Bódogh Gabriella
A szerző cikkei
  • A mediterrán térség több pontján már februárban is enyhébb, tavaszias idő fogad, ami ideális egy rövid, feltöltő városlátogatáshoz.
  • Spanyolország, Olaszország, Görögország, Málta és Izrael néhány órás repülőúttal elérhető Budapestről, és a főszezonhoz képest jóval nyugodtabb élményt kínál.
  • Télen olcsóbb repülőjegyekkel, kevesebb turistával és kellemesebb hőmérséklettel számolhatsz – így egy hosszú hétvége is elég lehet a feltöltődéshez.

A mediterrán térség télen is meglepően kellemes tud lenni. Ha ebben az időszakban is szívesen nyaralsz, nem kell messzire menned: több európai úti cél van, ahol a hideg hónapokban jóval enyhébb a hőmérséklet, mint nálunk. A legegyszerűbb módja annak, hogy télből tavaszba vándorolj, ha felpattansz egy repülőre, és legalább pár napra kiszakadsz a hó és jég fogságából.

Mediterrán országban, lenge öltözékben boldogan sétáló nő, aki télből tavaszba utazott
Már egy 2-3 órás repülőúttal is télből tavaszba utazhatsz, hogy feltöltődj egy kicsit valamelyik mediterrán országban.
Fotó:  123rf.com

Utazás télből tavaszba – erre indulj Budapestről

Spanyolország 

Dél-Spanyolországban a tél ritkán hoz hideget. Malagában vagy Sevillában egy napsütéses februári napon a 20 fok körüli hőmérséklet sem ritka, a teraszok nyitva tartanak, és a városok jóval nyugodtabbak, mint júliusban. A nappalok hosszabbak, a hangulat lazább. Egy jól időzített utazás Budapestről meglepően sokat adhat: egy néhány órás repülőút után februárban is tavaszias időjárás vár.

Olaszország 

Dél-Olaszországban szintén enyhe az idő télen. Habár ott is messze van még ilyenkor a strandszezon, Palermóban például 14–17 fok is lehet februárban, ami tökéletes arra, hogy végigsétálj a városon anélkül, hogy leizzadnál – vagy megfagynál. Ilyenkor még nem hemzseg turistáktól a város, így a főbb látnivalókat emberi körülmények között lehet megnézni, nem úgy mint júliusban, amikor mindenki egymás hegyén hátán tolong.

Görögország 

Athén télen teljesen más, mint nyáron. A hőmérséklet 9-15 fok között van, és bár néha esik, cserébe az Akropolisznál nem kell örökkévalóságig sorban állni, a Plaka negyedben pedig tényleg le lehet ülni egy kávéra anélkül, hogy turisták tömegében kellene várakozni a pincérre. A várost ilyenkor a helyiek uralják, nem a látogatók – és ez érezhető is.

Málta 

Málta akkora, hogy két nap alatt be lehet járni a lényegi helyszíneket. Télen ez még inkább igaz, mert a 14-15 fokos időben senki sem tolong a várfalak körül. Az itthoni télhez képest itt mediterrán az idő, ráadásul az út alig pár óra repülővel.

Izrael 

Tel-Avivban és Jeruzsálemben 18-20, Eilatban 20-23 fok van napközben februárban, így igazán tavaszias időben hódolhatsz a gasztronómiai élvezeteknek egy teraszos reggelin. A repülőút Tel-Avivba 3-4 óra Budapestről, szóval egy hosszú hétvégére teljesen reális téli nyaralási cél. 

Fontos! A jelenlegi háborús konfliktusok tekintetében célszerű tájékozódni hivatalos kormányzati oldalakon arról, mennyire biztonságos az országba való beutazás. Az ajánlások időszakosan változnak az éppen aktuális történésektől függően. Nagyon szélsőséges helyzetben a repülőjáratokat nem indítják.

Miért éri meg télen repülőre szállni? 

Mert nem kell hozzá két hét szabadság, a jegyek olcsóbbak, a szállások elérhetőbbek, és a városokban végre van hely lélegezni. Nem mellesleg ha okosan választasz úti célt, az itthoni téli hidegből kellemes napsütésbe repülhetsz. Ennek kapcsán érdemes leszögezni: a mediterrán tél nem nyarat, csak tavaszias időt ígér, ezzel együtt nyugalmat, kisebb tömeget, és az érzést, hogy tényleg te fedezed fel a helyet, nem csak sodródsz a turistaáradattal.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
