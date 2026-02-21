Top 5 mediterrán úti cél: pár óra repüléssel télből tavaszba utazhatsz

A mediterrán térség több pontján már februárban is enyhébb, tavaszias idő fogad, ami ideális egy rövid, feltöltő városlátogatáshoz.

Spanyolország, Olaszország, Görögország, Málta és Izrael néhány órás repülőúttal elérhető Budapestről, és a főszezonhoz képest jóval nyugodtabb élményt kínál.

Télen olcsóbb repülőjegyekkel, kevesebb turistával és kellemesebb hőmérséklettel számolhatsz – így egy hosszú hétvége is elég lehet a feltöltődéshez.

A mediterrán térség télen is meglepően kellemes tud lenni. Ha ebben az időszakban is szívesen nyaralsz, nem kell messzire menned: több európai úti cél van, ahol a hideg hónapokban jóval enyhébb a hőmérséklet, mint nálunk. A legegyszerűbb módja annak, hogy télből tavaszba vándorolj, ha felpattansz egy repülőre, és legalább pár napra kiszakadsz a hó és jég fogságából.

Már egy 2-3 órás repülőúttal is télből tavaszba utazhatsz, hogy feltöltődj egy kicsit valamelyik mediterrán országban.

Fotó: 123rf.com

Utazás télből tavaszba – erre indulj Budapestről

Spanyolország

Dél-Spanyolországban a tél ritkán hoz hideget. Malagában vagy Sevillában egy napsütéses februári napon a 20 fok körüli hőmérséklet sem ritka, a teraszok nyitva tartanak, és a városok jóval nyugodtabbak, mint júliusban. A nappalok hosszabbak, a hangulat lazább. Egy jól időzített utazás Budapestről meglepően sokat adhat: egy néhány órás repülőút után februárban is tavaszias időjárás vár.

Olaszország

Dél-Olaszországban szintén enyhe az idő télen. Habár ott is messze van még ilyenkor a strandszezon, Palermóban például 14–17 fok is lehet februárban, ami tökéletes arra, hogy végigsétálj a városon anélkül, hogy leizzadnál – vagy megfagynál. Ilyenkor még nem hemzseg turistáktól a város, így a főbb látnivalókat emberi körülmények között lehet megnézni, nem úgy mint júliusban, amikor mindenki egymás hegyén hátán tolong.

Görögország

Athén télen teljesen más, mint nyáron. A hőmérséklet 9-15 fok között van, és bár néha esik, cserébe az Akropolisznál nem kell örökkévalóságig sorban állni, a Plaka negyedben pedig tényleg le lehet ülni egy kávéra anélkül, hogy turisták tömegében kellene várakozni a pincérre. A várost ilyenkor a helyiek uralják, nem a látogatók – és ez érezhető is.