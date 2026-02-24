Felejtsd el a tömeget – Ezek a legjobb európai tavaszi úti célok

Az október és április közötti hónapokban, vagyis a holtszezonban Európa-szerte hűvösebbé válik az időjárás, ám ez nem jelenti azt, hogy le kellene mondanunk a minőségi kikapcsolódásról. Aki nem ragaszkodik a tengerparti hőséghez, az ilyenkor láthatja meg a kontinens valódi arcát, amelyet nem fojtanak meg a turistahadak. A repülőjegyek és a szállások költségei jelentősen alacsonyabbak a nyári csúcsidőszakhoz képest, a múzeumok előtt kígyózó sorok pedig ilyenkor gyakorlatilag a nullára redukálódnak. Mutatjuk a legszebb tavaszi úti célokat.

Néhány izgalmas tavaszi úti célt ajánlunk a holtszezonra, amikor olcsóbban és a mindent elözönlő turistáktól mentesen utazhatunk. A képen az egyik ilyen úti cél, Granada, a spayolországi Andalúzia mesés városa.

Fotó: NachoSevilla / Shutterstock

Mik a holtszezon előnyei? Kedvező lehetőségek és nyugalom

A történelem és a helyi kultúra mélyebb megismerése holtszezonban sokkal könnyebben megy, amikor a népszerű helyszíneken nem a szelfiző tömegeket kell kerülgetni, legfeljebb helyieket látunk. A hűvösebb levegő kifejezetten kedvez a városnéző sétáknak vagy a természetjárásnak, melyet ilyenkor a nyugalom hangulata leng be. Ebben az időszakban a legnépszerűbb üdülőhelyek is visszanyerik eredeti bájukat, így nyugodtan mondhatjuk, felfedezésükre a holtszezon a legalkalmasabb pillanat.

A legjobb tavaszi úti célok Európában

De Hoge Veluwe Nemzeti Park, Hollandia

Míg augusztusban a virágzó hanga miatt a látogatók ellepik Közép-Európa egyik leglátogatottabb természetvédelmi területét, október után – egészen tavaszig – a csend és a zavartalan természetjárás ideje köszönt be. A szerencsésebbek ilyenkor gímszarvasokat, őzeket vagy akár farkasokat is megpillanthatnak az erdőkben, rossz idő esetén pedig a Kröller-Müller Múzeum világhírű Van Gogh-gyűjteménye nyújt menedéket. A park szomszédságában fekvő Arnhem városa festői kastélyaival és udvarházaival egészíti ki a hollandiai kirándulást.