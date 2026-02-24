Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Felejtsd el a tömeget – Ezek a legjobb európai tavaszi úti célok

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 15:15
holtszezonbanEurópa
Európa városai és természeti tájai nemcsak a nyári kánikulában, hanem az év hűvösebb időszakaiban is emlékezetes élményeket kínálnak az utazóknak. Sokan választják tudatosan ezt az időszakot, hiszen a holtszezon kedvezőbb árakat és tömegmentes látnivalókat garantál a kontinens legszebb régióiban. Mutatunk néhány izgalmas helyszínt, amelyek kiváló tavaszi úti célok.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Az október és április közötti hónapokban, vagyis a holtszezonban Európa-szerte hűvösebbé válik az időjárás, ám ez nem jelenti azt, hogy le kellene mondanunk a minőségi kikapcsolódásról. Aki nem ragaszkodik a tengerparti hőséghez, az ilyenkor láthatja meg a kontinens valódi arcát, amelyet nem fojtanak meg a turistahadak. A repülőjegyek és a szállások költségei jelentősen alacsonyabbak a nyári csúcsidőszakhoz képest, a múzeumok előtt kígyózó sorok pedig ilyenkor gyakorlatilag a nullára redukálódnak. Mutatjuk a legszebb tavaszi úti célokat. 

A holtszezon egyik legjobb tavaszi úti célja, a spanyolországi Granada és az Alhambra.
Néhány izgalmas tavaszi úti célt ajánlunk a holtszezonra, amikor olcsóbban és a mindent elözönlő turistáktól mentesen utazhatunk. A képen az egyik ilyen úti cél, Granada, a spayolországi Andalúzia mesés városa. 
Fotó: NachoSevilla / Shutterstock
  • Pénztárcabarát élmények: a főszezonon kívül jelentősen alacsonyabb szállásárakkal és repülőjegyekkel tervezhetünk. 
  • Tömegmentes látnivalók: sorban állás nélkül, autentikus környezetben fedezhetjük fel Európa legnépszerűbb múzeumait és városait. 
  • Kellemes klíma: a mediterrán térségben és a szigeteken a téli hónapok is ideálisak a kiránduláshoz és a városnézéshez.

Mik a holtszezon előnyei? Kedvező lehetőségek és nyugalom

A történelem és a helyi kultúra mélyebb megismerése holtszezonban sokkal könnyebben megy, amikor a népszerű helyszíneken nem a szelfiző tömegeket kell kerülgetni, legfeljebb helyieket látunk. A hűvösebb levegő kifejezetten kedvez a városnéző sétáknak vagy a természetjárásnak, melyet ilyenkor a nyugalom hangulata leng be. Ebben az időszakban a legnépszerűbb üdülőhelyek is visszanyerik eredeti bájukat, így nyugodtan mondhatjuk, felfedezésükre a holtszezon a legalkalmasabb pillanat.

A legjobb tavaszi úti célok Európában

De Hoge Veluwe Nemzeti Park, Hollandia

Míg augusztusban a virágzó hanga miatt a látogatók ellepik Közép-Európa egyik leglátogatottabb természetvédelmi területét, október után – egészen tavaszig – a csend és a zavartalan természetjárás ideje köszönt be. A szerencsésebbek ilyenkor gímszarvasokat, őzeket vagy akár farkasokat is megpillanthatnak az erdőkben, rossz idő esetén pedig a Kröller-Müller Múzeum világhírű Van Gogh-gyűjteménye nyújt menedéket. A park szomszédságában fekvő Arnhem városa festői kastélyaival és udvarházaival egészíti ki a hollandiai kirándulást.

Szarvas és virágzó hanga a De Hoge Veluwe Nemzeti Park Hollandiában
A téli és tavaszi időszak egyik idilli desztinációja a De Hoge Veluwe Nemzeti Park Hollandiában, ahol szarvasokat, de még akár farkasokat is láthatunk kirándulás közben. 
Fotó: Rudmer Zwerver / Shutterstock

Francia Riviéra

A Côte d’Azur-on a hűvösebb hónapokban is 15-20 fokos nappalokat élvezhetünk, miközben a nyári nyüzsgés csak távoli emléknek tűnik a pálmafás sétányokon. Nizza, Cannes vagy a parfümgyártásról híres Grasse utcáin ilyenkor sorban állás nélkül nézelődhetünk, és olyan kulturális kincseket fedezhetünk fel, mint a Matisse Múzeum vagy az avignoni pápai palota. Érdemes figyelemmel követni a nizzai karnevál idejét február végén, mert a virágkocsik és jelmezes felvonulások rövid időre újra megtöltik a várost.

A tengerparti Menton színes házai esti szürkületkor.
A festői Côte d’Azur tengerparti sétányain a hidegebb hónapokban is kellemes az időjárás, így felfedezhetjük Nizzát, Cannes-t, Saint-Tropezt, Mentont és a többi mediterrán várost.
Fotó: Gaspar Janos / Shutterstock

Liguria, Olaszország

Az olasz tartomány télen és tavasszal is hívogató, hiszen Camogli színes házai előtt akár egy szál pulóverben is kávézhatunk a kavicsos tengerparton. A nyáron zsúfolt Portofino kikötőjében ilyenkor a jachtok helyett a helyiek beszélgetéseit hallgathatjuk, Genova óvárosa pedig autentikus arcát mutatja a látogatóknak. A Cinque Terre híres túraútvonalai szintén bejárhatók a holtszezonban, a kiránduláshoz pedig elmaradhatatlan kellék egy szelet friss, helyi focaccia.

A tengerparti Camogli színes házairól ismert.
Camogli, Liguria egyik legfestőibb városa kora tavasszal is izglmas úti cél. 
Fotó: Giongi / Shutterstock

Andalúzia, Spanyolország

Dél-Spanyolországban a hidegebb hónapok jelentik a legjobb alkalmat az UNESCO világörökségi helyszínek, például a granadai Alhambra vagy a sevilla-i Alcázar kényelmes bebarangolására. A tengerparti részeken ilyenkor is enyhe az idő, így a Playa de Bolonia homokján tett séta után érdemes felfedezni Vejer de la Frontera fehér falvait vagy Acinipo romvárosát. Andalúzia hét világörökségi kincse és a mór építészet remekművei a nyári hőség és tömeg nélkül sokkal mélyebb benyomást tesznek az utazóra.

Sevillai étterem terasza egy februári estén.
Sevilla teraszai még februárban, márciusban is hívogatnak esténként. 
Fotó: Salvador Aznar / Shutterstock

Madeira, Portugália

Az Atlanti-óceán „virágszigete”, Madeira az örök tavasz birodalma, ahol a hőmérséklet télen is ritkán csökken 12 fok alá, a napsütés pedig elbűvölő fényeket produkál a rövid esőket követően. Funchal óvárosa, a monte-i libegőzés és a trópusi kertek mellett a sziget számtalan kilátópontot kínál, mint például az üvegpadlós Cabo Girão sziklafalát. A természetjárók számára a levadák menti csatornák és a magashegyi túraösvények ilyenkor is tökéletes terepet biztosítanak a sziget vadregényes tájainak megismeréséhez. 

Fanal-erdő, egy babérlombú növény Madeirán.
Fanal-erdő Madeira északnyugati részén: az UNESCO világörökségi védelem alatt álló, ősi babérlombú erdő  Porto Moniz közelében található.
Fotó: ColorX / Shutterstock

Nézz további úti célokat videón a holtszezonra:

