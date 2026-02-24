Felejtsd el a tömeget – Ezek a legjobb európai tavaszi úti célok

Az október és április közötti hónapokban, vagyis a holtszezonban Európa-szerte hűvösebbé válik az időjárás, ám ez nem jelenti azt, hogy le kellene mondanunk a minőségi kikapcsolódásról. Aki nem ragaszkodik a tengerparti hőséghez, az ilyenkor láthatja meg a kontinens valódi arcát, amelyet nem fojtanak meg a turistahadak. A repülőjegyek és a szállások költségei jelentősen alacsonyabbak a nyári csúcsidőszakhoz képest, a múzeumok előtt kígyózó sorok pedig ilyenkor gyakorlatilag a nullára redukálódnak. Mutatjuk a legszebb tavaszi úti célokat.
A történelem és a helyi kultúra mélyebb megismerése holtszezonban sokkal könnyebben megy, amikor a népszerű helyszíneken nem a szelfiző tömegeket kell kerülgetni, legfeljebb helyieket látunk. A hűvösebb levegő kifejezetten kedvez a városnéző sétáknak vagy a természetjárásnak, melyet ilyenkor a nyugalom hangulata leng be. Ebben az időszakban a legnépszerűbb üdülőhelyek is visszanyerik eredeti bájukat, így nyugodtan mondhatjuk, felfedezésükre a holtszezon a legalkalmasabb pillanat.
Míg augusztusban a virágzó hanga miatt a látogatók ellepik Közép-Európa egyik leglátogatottabb természetvédelmi területét, október után – egészen tavaszig – a csend és a zavartalan természetjárás ideje köszönt be. A szerencsésebbek ilyenkor gímszarvasokat, őzeket vagy akár farkasokat is megpillanthatnak az erdőkben, rossz idő esetén pedig a Kröller-Müller Múzeum világhírű Van Gogh-gyűjteménye nyújt menedéket. A park szomszédságában fekvő Arnhem városa festői kastélyaival és udvarházaival egészíti ki a hollandiai kirándulást.
A Côte d’Azur-on a hűvösebb hónapokban is 15-20 fokos nappalokat élvezhetünk, miközben a nyári nyüzsgés csak távoli emléknek tűnik a pálmafás sétányokon. Nizza, Cannes vagy a parfümgyártásról híres Grasse utcáin ilyenkor sorban állás nélkül nézelődhetünk, és olyan kulturális kincseket fedezhetünk fel, mint a Matisse Múzeum vagy az avignoni pápai palota. Érdemes figyelemmel követni a nizzai karnevál idejét február végén, mert a virágkocsik és jelmezes felvonulások rövid időre újra megtöltik a várost.
Az olasz tartomány télen és tavasszal is hívogató, hiszen Camogli színes házai előtt akár egy szál pulóverben is kávézhatunk a kavicsos tengerparton. A nyáron zsúfolt Portofino kikötőjében ilyenkor a jachtok helyett a helyiek beszélgetéseit hallgathatjuk, Genova óvárosa pedig autentikus arcát mutatja a látogatóknak. A Cinque Terre híres túraútvonalai szintén bejárhatók a holtszezonban, a kiránduláshoz pedig elmaradhatatlan kellék egy szelet friss, helyi focaccia.
Dél-Spanyolországban a hidegebb hónapok jelentik a legjobb alkalmat az UNESCO világörökségi helyszínek, például a granadai Alhambra vagy a sevilla-i Alcázar kényelmes bebarangolására. A tengerparti részeken ilyenkor is enyhe az idő, így a Playa de Bolonia homokján tett séta után érdemes felfedezni Vejer de la Frontera fehér falvait vagy Acinipo romvárosát. Andalúzia hét világörökségi kincse és a mór építészet remekművei a nyári hőség és tömeg nélkül sokkal mélyebb benyomást tesznek az utazóra.
Az Atlanti-óceán „virágszigete”, Madeira az örök tavasz birodalma, ahol a hőmérséklet télen is ritkán csökken 12 fok alá, a napsütés pedig elbűvölő fényeket produkál a rövid esőket követően. Funchal óvárosa, a monte-i libegőzés és a trópusi kertek mellett a sziget számtalan kilátópontot kínál, mint például az üvegpadlós Cabo Girão sziklafalát. A természetjárók számára a levadák menti csatornák és a magashegyi túraösvények ilyenkor is tökéletes terepet biztosítanak a sziget vadregényes tájainak megismeréséhez.
