5 ok, amiért télen is érdemes Görögországba utazni

Télen még kellemesebb a mediterrán klíma.

Kevesebb turista, alacsonyabb árak és nyugodtabb hangulat vár.

Akár síelhetsz is, felfedezve Görögország rejtett téli arcát.

Görögország hallatán szinte mindenkinek a nyár, a tengerparti pihenés és a szigetek ugranak be. A mediterrán világ egyik legcsodálatosabb országa azonban télen is legalább annyi élményt nyújt, csak kevesebb turistával, alacsonyabb árakon és sokkal nyugodtabb hangulatban. A téli Görögország igazi felfedeznivaló, főleg azoknak, akik szeretik a rejtett kincseket. Mutatjuk, miért ne hagyd ki télen se a görögországi utazást!

Görögországi utazás télen – napfényes kikapcsolódás tömeg nélkül.

Fotó: biletskiyevgeniy.com / 123RF

Napfényes, mediterrán tél

Miközben itthon fagyos reggelekkel küzdünk, Athén vagy Kréta utcáin kabát helyett elég egy könnyű dzseki, hiszen a 15-20 fok sem ritka télen. Ez az idő ideális városnézéshez, kulturális kirándulásokhoz és egy kis tengerparti feltöltődéshez is. Ráadásul amikor a nap lemegy az ókori romok felett, az egyszerűen felejthetetlen. Persze a mediterrán idő sem mindig kiszámítható; elég csak a 2008–2009-es télre gondolni, amikor még Athénban is esett a hó. Megéri azonban a kockázat, hiszen jó eséllyel napsütés vár.

Végre nincs tömeg

Nincs tömeg a tengerparton és nem kell tolonganod a zsúfolt nevezetességek előtt. Télen végre igazán közel kerülhetsz az autentikus Görögországhoz. A helyiek nyugodtabbak, beszédesebbek és sokkal közvetlenebbek. Egy taverna halk zenéje, egy helyi bácsi története a szomszéd asztalnál – ezek azok a részletek, amelyeket nyáron biztosan nem tudsz megtapasztalni.

Barátságosabb árak

A téli időszakban az egyik legjobb, hogy az utazás sokkal kevesebbe kerül. A repülőjegyek, a szállás és az éttermek árai is jelentősen kedvezőbbek, főként ha nem karácsony környékén utazunk. Ha eddig túl drágának találtad Görögországot, télen érdemes kipróbálnod.

Kulturális élmények nyugalomban

Az Akropolisz, Delphoi, vagy az ókori Olümpia nyáron tömve van látogatókkal, télen ellenben egészen másképp csodálhatjuk meg az ókori világ emlékeit. Ráadásul sokkal kellemesebb az időjárás, nem kapunk napszúrást a hőségben.