5 ok, amiért télen is érdemes Görögországba utazni

Görögország hallatán szinte mindenkinek a nyár, a tengerparti pihenés és a szigetek ugranak be. A mediterrán világ egyik legcsodálatosabb országa azonban télen is legalább annyi élményt nyújt, csak kevesebb turistával, alacsonyabb árakon és sokkal nyugodtabb hangulatban. A téli Görögország igazi felfedeznivaló, főleg azoknak, akik szeretik a rejtett kincseket. Mutatjuk, miért ne hagyd ki télen se a görögországi utazást!
Miközben itthon fagyos reggelekkel küzdünk, Athén vagy Kréta utcáin kabát helyett elég egy könnyű dzseki, hiszen a 15-20 fok sem ritka télen. Ez az idő ideális városnézéshez, kulturális kirándulásokhoz és egy kis tengerparti feltöltődéshez is. Ráadásul amikor a nap lemegy az ókori romok felett, az egyszerűen felejthetetlen. Persze a mediterrán idő sem mindig kiszámítható; elég csak a 2008–2009-es télre gondolni, amikor még Athénban is esett a hó. Megéri azonban a kockázat, hiszen jó eséllyel napsütés vár.
Nincs tömeg a tengerparton és nem kell tolonganod a zsúfolt nevezetességek előtt. Télen végre igazán közel kerülhetsz az autentikus Görögországhoz. A helyiek nyugodtabbak, beszédesebbek és sokkal közvetlenebbek. Egy taverna halk zenéje, egy helyi bácsi története a szomszéd asztalnál – ezek azok a részletek, amelyeket nyáron biztosan nem tudsz megtapasztalni.
A téli időszakban az egyik legjobb, hogy az utazás sokkal kevesebbe kerül. A repülőjegyek, a szállás és az éttermek árai is jelentősen kedvezőbbek, főként ha nem karácsony környékén utazunk. Ha eddig túl drágának találtad Görögországot, télen érdemes kipróbálnod.
Az Akropolisz, Delphoi, vagy az ókori Olümpia nyáron tömve van látogatókkal, télen ellenben egészen másképp csodálhatjuk meg az ókori világ emlékeit. Ráadásul sokkal kellemesebb az időjárás, nem kapunk napszúrást a hőségben.
Ha havat és aktív téli programot keresel, arra is van lehetőség Görögországban, hiszen több, remekül felszerelt síközpont működik, főképp az északi részeken. A legismertebb a Parnasszosz, de Kalavrita, Vasilitsa vagy Seli is nagyszerű élményt nyújt. A pályák kevésbé zsúfoltak, az árak kedvezőek, és ha megunod a havat, hamar visszatérhetsz a tengerpartra.
A görögországi utazás télen is jó döntés. Adj neki esélyt, ígérjük, nem fogsz csalódni!
