Álommunka egy görög szigeten: azért fizetnek, hogy cicákat gondozz a paradicsomban

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 01. 14:45
Az egyik görög szigeten létezik egy valódi, meghirdetett állás, ahol macskák gondozásáért fizetnek, és a szállás is adott. A történet nem romantikus menekülés, hanem valódi munka álommunka címkével ellátva, ami mégis tízezreket mozgatott meg világszerte.
Oroszi Rita
A szerző cikkei

Az egyik festői görög szigeten létezik egy álommunka, amely egyszerre kínál értelmes elfoglaltságot, megélhetést és nyugodt, mediterrán környezetet. A történet nem nyaralásról szól, hanem valódi munkáról – amit mégis sokan a világ legjobb állásának tartanak.

Szíroszon a macskagondozás igazi álommunka.
Igazi álommunka a szíroszi cicák gondozása: munkaidőn kívül marad idő a sziget felfedezésére, fürdésre, az egyszerű élet élvezetére
Fotó: Theastock / shutterstock

   • Fizetett macskagondozói munka szállással egy görög szigeten.
   • Napi néhány óra munka, valódi felelősséggel.

Álommunka, ahol a munka cicadorombolással jár

Az Égei-tengerben található Sziroszon működik egy különleges macskamenhely, ahol nemcsak önkénteseket fogadnak, hanem időről időre fizetett gondozókat is keresnek. Az álommunka lényege egyszerű: napi néhány órában több tucat mentett macska ellátása, etetése, ápolása – és igen, szeretgetése. A feladatért cserébe szállás jár, békés környezet, és havi fizetés is, ami ugyan szerény, de a körülményekkel együtt sokak számára bőven elegendő.

A menhely egy magánkezdeményezésből nőtte ki magát, miután az alapítók szembesültek azzal, milyen súlyos a kóbor macskák helyzete a szigeten. Az évek során a hely nemzetközi figyelmet kapott: több tízezer jelentkező pályázott már a gondozói pozíciókra, a projektből könyv és dokumentumsorozat is született. Mára rotációs rendszerben dolgoznak a gondozók, akik három–hat hónapot töltenek a szigeten.

fltos cica pihen a szíroszi tengerparton egy kövön, mögötte a város tengerparti házai.
A szíroszi macskagondozói álommunkára gyorsan betelnek a helyek, ami nem is csoda
Fotó: Pit Stock / shutterstock

A munka napi rutinja kiszámítható: reggeli etetés, alom- és területtakarítás, gyógyszerezés, majd a környékbeli macskakolóniák ellenőrzése. A feladatok felelősségteljesek, a hangsúly a hosszú távú állatvédelmen van – ivartalanításon, rehabilitáción, örökbe adás előkészítésén. Ez nem Instagram-díszlet, hanem működő rendszer, ahol az állatok jóléte az első.

Macska-paradicsom embereknek

Szirosz maga is hozzátesz az élményhez. Bár itt található a Kükládok közigazgatási központja, a sziget megőrizte nyugodt, autentikus karakterét. Homokos strandok, csendes öblök, kis falvak, lassú tempó – és mindez tömegturizmus nélkül. A gondozók számára a munkaidőn kívül marad idő a sziget felfedezésére, fürdésre, egyszerű jelenlétre.

Jelentkezni nem egyszerű, a helyek gyorsan betelnek, gyakran évekre előre (2026-ra például már lezárult a jelentkezés lehetősége, de 2027-re még tervezhetünk). A lehetőség azonban létezik: azért fizetnek, hogy egy gyönyörű görög szigeten macskákról gondoskodj. Nem csoda, hogy sokak szemében ez az álommunka definíciója.

Nézd meg az alábbi videóban milyen gyönyörű a Kükládok központja, Szirosz:

