Titkos atombunker rejtőzik a főváros alatt - Galéria!

Ötven méterrel Budapest alatt, a Szabadság tér közelében egy rég elfeledett atombunker áll, ami 3500 négyzetméteres és 2200 ember befogadására alkalmas. A bejáratát mára bebetonozták, de Lendér Norbert urbexesnek még volt szerencséje bejárni az építményt.

Vastag, vas ajtó a bunker bejáratánál / Fotó: Lendér Norbert-urbexes

Az „F-4 objektum” nevű atombunker a ’60-as évek elején készült el, az építési költsége a mai árakkal számolva több milliárd forint volt. A létezését nagy titokban tartották, csak a ’80-as évekre vált köztudottá, hogy mi épült Budapest szívében, a föld alatt. A létesítményt eredeti funkciójára soha sem használták. Az atombunker lassan a feledés homályába került.

A magyar urbexes évekkel ezelőtt járt a titkos bunkerben, hatalmas élmény volt a számára.

Olyan volt lenn, mintha a Kaptár című filmben lettünk volna. Mióta ott jártunk, a bejárata ki lett öntve betonnal, tehát a bejutás esélytelen.

