Titkos atombunker rejtőzik a főváros alatt - Galéria!

Titkos atombunker rejtőzik a főváros alatt

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 21. 18:30
Rég elfeledett épületet találtak a föld alatt. Több mint kétezer ember befogadására képes a titkos bunker.
Ötven méterrel Budapest alatt, a Szabadság tér közelében egy rég elfeledett atombunker áll, ami 3500 négyzetméteres és 2200 ember befogadására alkalmas. A bejáratát mára bebetonozták, de Lendér Norbert urbexesnek még volt szerencséje bejárni az építményt.

Vastag, vas ajtó a bunker bejáratánál / Fotó: Lendér Norbert-urbexes 

Az „F-4 objektum” nevű atombunker a ’60-as évek elején készült el, az építési költsége a mai árakkal számolva több milliárd forint volt. A létezését nagy titokban tartották, csak a ’80-as évekre vált köztudottá, hogy mi épült Budapest szívében, a föld alatt. A létesítményt eredeti funkciójára soha sem használták. Az atombunker lassan a feledés homályába került.

A magyar urbexes évekkel ezelőtt járt a titkos bunkerben, hatalmas élmény volt a számára.

Olyan volt lenn, mintha a Kaptár című filmben lettünk volna. Mióta ott jártunk, a bejárata ki lett öntve betonnal, tehát a bejutás esélytelen.

 

Nézd meg te is, hogy mit rejt a titkos bunker! Galériánk az alábbi képre kattintva nyílik meg:

Galéria: Titkos bunker rejtőzik Budapest alatt
Fotó: Lendér Norbert-urbexes
1/20
Titkos bunker rejtőzik Budapest alatt

 

Urbex jelentése:

Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos, vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott bunkerek, városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Természetesen ők semmit nem rongálnak és semmiben nem tesznek kárt. Egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek.

 

Az urbexes egyedi mobilházat készített 

Lendér Norbert imádja felfedezni az elhagyatott épületeket, de legújabb hobbija a házépítés. Egyedi tervezésű "Tiny Houst" készített, ami a mobilházak között a legújabb trendnek számít. A stílusosan berendezett mobilházról készült videói hatalmas sikert arattak a TikTok-csatornáján.

„Külföldön láttam ilyet először és nagyon megtetszett. Innen jött az ötlet, hogy elkezdek építeni ilyen házikókat. Szeretem a régmúlt dolgokat a természetet és ebben megtalálható minden” – árulta el.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
