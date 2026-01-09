A világ leghidegebb helyeitől neked is leesik az állad: elképesztő állapotok a Föld 5 legzordabb pontján

A világ leghidegebb helyei számunkra csupán földrajzi érdekességek, a tudósoknak és kutatóknak azonban pontos klimatológiai adatokkal alátámasztott végpontjai annak, meddig képes lehűlni bolygónk felszíne.

Ezek a világ leghidegebb helyei a tudományos mérések szerint

Fotó: Jnjphotos / Shutterstock

A világ leghidegebbhelyei az Antarktisz belső fennsíkjain, Alaszkában és Szibériában találhatók.

A rekordhőmérsékletek –93 °C-tól –67,7 °C-ig terjednek, extrém száraz és szélcsendes területeken.

Ezeken a helyeken az emberi jelenlét rendkívül korlátozott, főként kutatási céllal történik.

Miért olyan különlegesek a világ leghidegebb helyei?

Ezek jellemzően magas fekvésű, száraz, szélcsendes területeken találhatók, ahol a hő kisugárzása extrém mértékű. Ezeken a helyeken – a többségük az Antarktiszon található, amelyet csupán 200 éve fedeztek fel – az alacsony páratartalom és a hosszú sarki éjszaka miatt a napsütés nem képes érdemben ellensúlyozni az energiaveszteséget, így évtizedek óta rekordközeli értékeket mérnek.

Dome Fuji, Antarktisz

2010-ben a Landsat 8 műhold mérései szerint a hőmérséklet itt, az Antarktisz e rendkívül távoli részén -93,2 °C-ra süllyedt, ami a Föld valaha rögzített legalacsonyabb értéke, és még ez is trópusi melegnek tűnik az Univerzum leghidegebb helyéhez, a Bumeráng-köd nevű csillagközi por- és gázfelhőhöz képest, ahol -272 Celsius-fok a hőmérséklet. A Dome Fuji egy magas, kelet-antarktiszi jégréten található, rendkívül száraz és szélcsendes környezetben, ami lehetővé teszi az extrém lehűlést.

A Dome Fuji az Antarktisz jégtakarójának második legmagasabb pontja, amely a Föld leghidegebb pontja is egyben

Fotó: AFP / AFP

Amundsen–Scott Déli-sarki Állomás, Antarktisz

A 3 000 méter tengerszint feletti magasságban található állomáson 1982-ben –82,8 °C-ot mértek. Az itt dolgozók egy évben csak egyszer láthatnak napkeltét és napnyugtát, a kutatások pedig a neutrínóktól az űr mikrohullámú háttérsugárzásáig terjednek.

Az antarktiszi Amundsen–Scott Déli-sarki Állomás szintén a világ egyik leghidegebb helye, különösen a téli időszakban

Fotó: AFP / AFP

Vostok Kutatóállomás, Antarktisz

A Szovjetunió által 1957-ben alapított kuatóállomáson 1983-ban –89,2 °C-ot mértek, miközben a telep decemberben akár 22 órányi napfényt is élvezhet. Az állomás alatt rejtőzik a Vostok-tó, egy hatalmas jéggel fedett tó, amelyben mikroorganizmusok és többsejtű élőlények is élnek.