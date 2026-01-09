A világ leghidegebb helyeitől neked is leesik az állad: elképesztő állapotok a Föld 5 legzordabb pontján

A világ leghidegebb helyei számunkra csupán földrajzi érdekességek, a tudósoknak és kutatóknak azonban pontos klimatológiai adatokkal alátámasztott végpontjai annak, meddig képes lehűlni bolygónk felszíne.
Ezek jellemzően magas fekvésű, száraz, szélcsendes területeken találhatók, ahol a hő kisugárzása extrém mértékű. Ezeken a helyeken – a többségük az Antarktiszon található, amelyet csupán 200 éve fedeztek fel – az alacsony páratartalom és a hosszú sarki éjszaka miatt a napsütés nem képes érdemben ellensúlyozni az energiaveszteséget, így évtizedek óta rekordközeli értékeket mérnek.
2010-ben a Landsat 8 műhold mérései szerint a hőmérséklet itt, az Antarktisz e rendkívül távoli részén -93,2 °C-ra süllyedt, ami a Föld valaha rögzített legalacsonyabb értéke, és még ez is trópusi melegnek tűnik az Univerzum leghidegebb helyéhez, a Bumeráng-köd nevű csillagközi por- és gázfelhőhöz képest, ahol -272 Celsius-fok a hőmérséklet. A Dome Fuji egy magas, kelet-antarktiszi jégréten található, rendkívül száraz és szélcsendes környezetben, ami lehetővé teszi az extrém lehűlést.
A 3 000 méter tengerszint feletti magasságban található állomáson 1982-ben –82,8 °C-ot mértek. Az itt dolgozók egy évben csak egyszer láthatnak napkeltét és napnyugtát, a kutatások pedig a neutrínóktól az űr mikrohullámú háttérsugárzásáig terjednek.
A Szovjetunió által 1957-ben alapított kuatóállomáson 1983-ban –89,2 °C-ot mértek, miközben a telep decemberben akár 22 órányi napfényt is élvezhet. Az állomás alatt rejtőzik a Vostok-tó, egy hatalmas jéggel fedett tó, amelyben mikroorganizmusok és többsejtű élőlények is élnek.
A kutatók szerint a 3 800–4 050 méter magas, kelet-antarktiszi jégmezőn található Dome Argus környékén a hőmérséklet akár –90 °C alá is süllyedhet. A terület szinte teljesen lakatlan, és a mérések szerint a természetes körülmények között itt található a leghidegebb pontok egyike a bolygón.
Észak-Amerika legmagasabb csúcsán, több mint 6 000 m-en, 1950 és 1969 között –73,8 °C-ot mértek. A Denali (korábban Mount McKinley) extrém klímája miatt a hegymászóknak rendkívüli védőöltözetre van szükségük, ha meg akarnak kísérelni egy csúcsmászást.
Jól látható, hogy a világ leghidegebb, állandó lakossággal bíró települése, a jakutföldi Ojmjakon az első ötben sem szerepel, bár az első 10 helyszín közé egy másik orosz várossal, Verhojanszkkal együtt „beverekedte magát”.
