A világ leghidegebb helyeitől neked is leesik az állad: elképesztő állapotok a Föld 5 legzordabb pontján

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 09. 12:45
A Földön ma is vannak olyan térségek, ahol az emberi jelenlét olyan rita, mint a fehér holló, és a túlélés már önmagában is teljesítmény. Ezek közül válogattuk ki azokat a helyszíneket, amelyek a mérések alapján a világ leghidegebb helyei közé tartoznak.
A világ leghidegebb helyei számunkra csupán földrajzi érdekességek, a tudósoknak és kutatóknak azonban pontos klimatológiai adatokkal alátámasztott végpontjai annak, meddig képes lehűlni bolygónk felszíne.

A Denali-hegy a világ leghidegebb helyeinek egyike.
Ezek a világ leghidegebb helyei a tudományos mérések szerint
Fotó: Jnjphotos /  Shutterstock 
  • A világ leghidegebbhelyei az Antarktisz belső fennsíkjain, Alaszkában és Szibériában találhatók.
  • A rekordhőmérsékletek –93 °C-tól –67,7 °C-ig terjednek, extrém száraz és szélcsendes területeken.
  • Ezeken a helyeken az emberi jelenlét rendkívül korlátozott, főként kutatási céllal történik.

Miért olyan különlegesek a világ leghidegebb helyei?

Ezek jellemzően magas fekvésű, száraz, szélcsendes területeken találhatók, ahol a hő kisugárzása extrém mértékű. Ezeken a helyeken – a többségük az Antarktiszon található, amelyet csupán 200 éve fedeztek fel – az alacsony páratartalom és a hosszú sarki éjszaka miatt a napsütés nem képes érdemben ellensúlyozni az energiaveszteséget, így évtizedek óta rekordközeli értékeket mérnek.

Dome Fuji, Antarktisz

2010-ben a Landsat 8 műhold mérései szerint a hőmérséklet itt, az Antarktisz e rendkívül távoli részén -93,2 °C-ra süllyedt, ami a Föld valaha rögzített legalacsonyabb értéke, és még ez is trópusi melegnek tűnik az Univerzum leghidegebb helyéhez, a Bumeráng-köd nevű csillagközi por- és gázfelhőhöz képest, ahol -272 Celsius-fok a hőmérséklet. A Dome Fuji egy magas, kelet-antarktiszi jégréten található, rendkívül száraz és szélcsendes környezetben, ami lehetővé teszi az extrém lehűlést.

A Dome Fuji az Antarktiszon éjszakai sötéségben.
A Dome Fuji az Antarktisz jégtakarójának második legmagasabb pontja, amely a Föld leghidegebb pontja is egyben
Fotó: AFP / AFP

Amundsen–Scott Déli-sarki Állomás, Antarktisz

A 3 000 méter tengerszint feletti magasságban található állomáson 1982-ben –82,8 °C-ot mértek. Az itt dolgozók egy évben csak egyszer láthatnak napkeltét és napnyugtát, a kutatások pedig a neutrínóktól az űr mikrohullámú háttérsugárzásáig terjednek.

Az antarktiszi Amundsen–Scott Déli-sarki Állomás madártávlatból.
Az antarktiszi Amundsen–Scott Déli-sarki Állomás szintén a világ egyik leghidegebb helye, különösen a téli időszakban
Fotó: AFP / AFP

Vostok Kutatóállomás, Antarktisz

A Szovjetunió által 1957-ben alapított kuatóállomáson 1983-ban –89,2 °C-ot mértek, miközben a telep decemberben akár 22 órányi napfényt is élvezhet. Az állomás alatt rejtőzik a Vostok-tó, egy hatalmas jéggel fedett tó, amelyben mikroorganizmusok és többsejtű élőlények is élnek.

Az 1957-ben alapított Vostok Kutatóállomás parabola antennája az Antarktisz belsejében
Az 1957-ben alapított Vostok Kutatóállomás az Antarktisz belsejében, a Déli-sarkvidék hidegpólusán
Fotó: sergioluno /  Shutterstock 

Dome Argus, Antarktiszi-fennsík

A kutatók szerint a 3 800–4 050 méter magas, kelet-antarktiszi jégmezőn található Dome Argus környékén a hőmérséklet akár –90 °C alá is süllyedhet. A terület szinte teljesen lakatlan, és a mérések szerint a természetes körülmények között itt található a leghidegebb pontok egyike a bolygón.

A Dome Argus az Antarktiszi-fennsíkon, kutató járművekkel és kutatókkal.
A Dome Argus az Antarktiszi-fennsík legmagasabb jégkupolája, amely 1200 km-re a szárazföld belsejében található
Fotó: Xinhua via AFP / AFP

Denali-hegy, Alaszka

Észak-Amerika legmagasabb csúcsán, több mint 6 000 m-en, 1950 és 1969 között –73,8 °C-ot mértek. A Denali (korábban Mount McKinley) extrém klímája miatt a hegymászóknak rendkívüli védőöltözetre van szükségük, ha meg akarnak kísérelni egy csúcsmászást.

Az alaszkai Denali-hegy Észak-Amerika legmagasabb hegye.
Az alaszkai Denali-hegy Észak-Amerika legmagasabb hegye, legmagasabb csúcsa 6190 méter
Fotó: Wirestock Creators /  Shutterstock 

Jól látható, hogy a világ leghidegebb, állandó lakossággal bíró települése, a jakutföldi Ojmjakon az első ötben sem szerepel, bár az első 10 helyszín közé egy másik orosz várossal, Verhojanszkkal együtt „beverekedte magát”. 

Nézd meg a videót is:

