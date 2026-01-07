Havazás okoz fennakadást a belga és a holland légiközlekedésben, a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtér ez idáig negyven, az amszterdami Schiphol nemzetközi légikikötő 718 szerdai járatot törölt.

Rengeteg járatot töröltek a havazás miatt Belgiumban és Hollandiában / Fotó: freepik - illusztráció

Havazás okoz fennakadást a belgiumi és a holland légiközlekedésben

A Le Soir című, francia nyelvű belga napilap szerdán közölte: az erős havazás miatt a belga királyi meteorológiai intézet (RMI) narancssárga riasztást adott ki az egész országra vonatkozóan, a tömegközlekedés akadozik.

A brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtér járattörlései 20 induló és 20 érkező repülőgépet érintenek

- erősítette meg a légikikötő szóvivője, Jeffrey Franssens.

A hóhelyzet miatt egyes járatokat töröltek, más járatok esetében késések várhatók. Munkatársaink a repülőgépek és a futópályák jégtelenítésén dolgoznak

- fogalmazott.

Az utasoknak ajánlott, hogy online kövessék a járatinformációkat, és vegyék figyelembe, hogy a repülőtér felé vezető utak síkossága miatt a tömegközlekedés is akadozhat

- tette hozzá a légikikötő szóvivője.

A hóhelyzet miatt Belgium csütörtök hajnalig korlátozza minden 3,5 tonna feletti teherautó közlekedését, különösen a Franciaországgal határos régiókban. A távolsági buszok menetrendje változik a havas időjárás miatt.

Az ország keleti felében, különösen a Liege-i régióban több vonatot töröltek. A Hollandiába tartó vasúti forgalom leállt - jelentette szerdán az Infrabel belga vasúti hálózat-üzemeltető.

Az EuroCity vonatok közlekedését Brüsszel és Rotterdam között, valamint Brüsszel és Amszterdam között ideiglenesen felfüggesztettek.

Belgium és Hollandia közötti Eurostar vonatok közlekednek, de késések várhatók

- tájékoztattak.

Az NL Times című, angol nyelvű holland hírportál beszámolója szerint az amszterdami Schiphol nemzetközi repülőtér a szerdára tervezett mintegy 1100 járat közül ez idáig 718 repülő indulását, illetve érkezését törölte. A nap folyamán további járattörlésekre lehet számítani.

Több mint ezer ember töltötte az éjszakát a Schiphol repülőtéren, közölte a repülőtér, hozzátéve, hogy fekvőhelyeket helyeztek ki és reggelit biztosítottak a repülőtéren aludni kényszerülő utasoknak.