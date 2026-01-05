Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Simon névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
A Taj Mahal is csalódást kelt, elsősorban a hatalmas tömeg és a kígyózó sorok miatt.

Ezek a legidegesítőbb helyek a világban, mutatjuk, hová ne utazz

külföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 17:15
nevezetességcsalódás
Világszerte vannak olyan úti célok, amelyek a képeslapok ígéretei helyett inkább bosszúságot és csalódást tartogatnak. A tapasztalatok alapján ezek számítanak a legidegesítőbb helyeknek.
Bors
A szerző cikkei

Az utazás csodálatos élmény lehet, de vannak helyek a világban, amelyek sok turistának csalódást vagy stresszt okoznak. Akár a tömegturizmus, a túlzott árak, a rossz infrastruktúra vagy éppen a helyiek barátságtalan hozzáállása miatt, bizonyos úti célokat érdemes elkerülni vagy legalábbis alaposan megfontolni az utazást. Csokorba gyűjtöttük a legidegesítőbb helyeket a nagyvilágban.

Turisták a Mona Lisa előtt: nem csoda, hogy a legidegesítőbb helyek egyike.
Ezek a legidegesítőbb helyek a világban: ennyi látszik a Mona Lisából a Louvre kiállításán, valójában közel sem tudsz menni a képhez.
Fotó: wikipedia
  • Sok népszerű város és látványosság valójában túlzsúfolt, drága és stresszes.
  • A turistacsapdák, az agresszív árusok és a rossz infrastruktúra gyakran tönkreteszik az élményt.
  • Érdemes előre tájékozódni, mert számos ikonikus célpont messze elmarad a várakozásoktól.

Ezek a legidegesítőbb helyek ahová ne ne utazz

Csalódás érhet!

Íme néhány hely, amelyek sokak szerint a legidegesítőbbek közé tartoznak.

Velence, Olaszország

Velence mesebeli helynek tűnhet, de a valóság gyakran kiábrándító. Az óriási turistaáradat miatt az utcák és hidak állandóan zsúfoltak, a helyi árak irreálisan magasak, és a híres gondolázás akár több száz euróba is kerülhet. Ráadásul a helyiek egyre inkább tiltakoznak a tömegturizmus ellen, mivel az élhetetlenné tette a várost számukra.

A velencei Szent Márk tér, amely a tömeg és a rengeteg galamb miatt szintén a világ egyik legidegesítőbb helye.
Fotó: wikipedia

Bali, Indonézia

Bali egzotikus tengerpartjai és kulturális látványosságai miatt népszerű, de a valóságban az infrastruktúra nem bírja a turisták óriási számát. A forgalom kaotikus, a szemétprobléma egyre nagyobb, és a helyiek közül sokan belefáradtak a látogatók tömegébe. A sziget eredeti bája sokak szerint kezd elveszni.

Taj Mahal, India

Bár a Taj Mahal a világ egyik legszebb építménye, a látogatás élményét nagyban rontja a hatalmas tömeg. A bejutáshoz hosszú órákig kell sorban állni, és a helyszínen szinte lehetetlen nyugodtan élvezni a látványt. Ráadásul az agresszív árusok és túlárazott szolgáltatások sok turistát bosszantanak.

Bangkok, Thaiföld – Khao San Road

Bangkok éjszakai életének egyik legismertebb központja a Khao San Road, amely a hátizsákos turisták kedvence. Azonban a rengeteg ittas turista, az állandó zaj, a silány minőségű ételek és az átverős árusok miatt sokan csalódottan távoznak. Ha valódi thaiföldi élményt keresel, ennél sokkal jobb helyeket is találhatsz az országban.

A bangkoki Khao san Road a világ egyik legidegestőbb helye.
A bangkoki Khao San Road a világ egyik legidegesítőbb helye, ahol biztosan csalódást fogsz érezni.
Fotó: wikipedia

Párizs, Franciaország – A Mona Lisa 

A Louvre világhírű műalkotása, a Mona Lisa rengeteg embert vonz, de a legtöbben hatalmas csalódásként élik meg a látogatást. A festmény kis mérete és a tömeg miatt szinte lehetetlen igazán megnézni vagy élvezni. Sok turista panaszkodik arra, hogy egy gyors fotó után már terelik is tovább őket a biztonságiak.

Hollywood Walk of Fame, Los Angeles, USA

A hollywoodi hírességek sétánya sokak bakancslistáján szerepel, de a valóságban a hely meglehetősen lepusztult és turistacsapda-szerű. A csillagokat gyakran szemét borítja, a környéken sok a hajléktalan, és az utcai előadók, valamint a szuvenírárusok folyamatosan próbálnak pénzt kicsikarni a látogatóktól.

Ezt a videót is érdemes megnézned:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu