A velencei karneválra készülsz? Ezekkel a praktikákkal minden percét imádni fogod

1. Vigyázzunk a forgatagban!

Fokozottan vigyázzunk az értékeinkre a velencei karneválon, a tömeg ugyanis ideális terep lehet a zsebtolvajok számára. Érdemes olyan táskát vinnünk, amit magunk előtt is tudunk fogni, így elkerülhetjük, hogy egy óvatlan pillanatban kinyissák a cipzárt. Szerencsére civilbe öltözött rendőrök is jelen lehetnek, akik kiszűrhetik a bűnözőket.

2. Biztosítsuk be magunkat!

Érdemes az utazás előtt biztosítást kötnünk, hiszen előfordulhat, hogy szükség lehet rá. Akkor is hasznunkra válhat, ha el kell mennünk a patikába vagy ellopják az értékeinket.

3. Egekben az árak

A karneváli időszakban a Velencébe tartó repülőjegyek mellett a helyi szállások ára is igen borsos. Ha olcsóbb megoldást keresnénk, nézzünk meg a buszos programok ajánlatait! Szállás tekintetében pedig érdemes körülnézni a közeli települések kínálatai között. Mivel a város több országhatárhoz is közel található, akár egy szlovén, osztrák vagy horvát kirándulással is egybeköthetjük a látogatást.

4. Mennyi pénzt vigyünk?

Mérjük fel, mennyi költőpénzt kell magunkkal vinni! Készüljünk fel az esetleges váratlan kiadásokra is! A városban egy főre étkezésenként érdemes nagyjából 10-15 euróval számolni! Emellett részt vehetünk fakultatív programokon is, amik növelik a költségeket. Mielőtt vásárolunk, tájékozódjunk, hogy van-e lehetőség kártyás fizetésre! Ha csak készpénzzel rendezhetjük, legyenek nálunk kisebb címletek is, így akár a pontos összeget is átnyújthatjuk!

5. Pénztárcabarát megoldás!

Ha olcsóbban akarjuk megúszni a kirándulást, nem érdemes a legfrekventáltabb helyeken étkezni és kávézni. Ha egy kicsit sétálunk és megfigyeljük, hová ülnek be a helyiek, kedvezőbb ajánlatokat találhatunk az étlapon.

6. Mikor induljunk útnak?

A karneváli szezont néhány éve meghosszabbították, ezért napjainkban már tizenhét napon keresztül nyílik lehetőségünk megcsodálni a forgatagot. Ha minél kisebb tömegben szeretnénk felfedezni a várost, akkor érdemes a hivatalos kezdés előtti napokban kiutazni. Az előkarneváli hangulat már ekkor is jelen lesz. Ezt követően ellepik a várost a látogatók. Arra is számítsunk, hogy a hivatalos zárás napján jellemzően sok turista érkezik, ugyanis akkor számos programot rendeznek meg, az estet pedig tűzijáték zárja. A karnevál utáni napokban még van lehetőségünk fotózkodni maszkosokkal, de már jóval nyugodtabb hangulatban nézhetünk szét.

7. Öltözzünk rétegesen!

A kellemes napsütésen kívül ködös, hűvös napok is előfordulhatnak, ezért érdemes a nappali, általában enyhébb időjárás mellett az esti hidegre, illetve az esetleges havazásra, esőre és ködre is felkészülni. Ha rétegesen öltözködünk, valamint viszünk magunkkal vízhatlan és meleg ruhát egyaránt, azzal kevésbé foghatunk mellé.

8. Mi a közös pont?

Ha többen érkezünk együtt a karneválra, a hömpölygő tömegben könnyen szem elől téveszthetjük egymást, ezért érdemes előre megbeszélni egy helyszínt és egy időpontot, ahol akkor is találkozhatunk, ha idő közben szétváltak útjaink.