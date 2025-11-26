Ez a mesebeli város Európa legszebb karácsonyi helyszíne

Colmar Franciaország keleti részén, Elzász szívében található, nem messze a német határtól. A Rajna-völgy egyik legbájosabb kisvárosának története épp olyan színes, mint a város házainak homlokzata. Első írásos említése 823-ból származik, és már a középkorban jelentős kereskedőváros volt. A történelem viharai hol Franciaországhoz, hol a Német-római Birodalomhoz sodorták, ami maradandó nyomot hagyott a város hangulatán. Szerencsére a háborúk során épségben hagyták, így eredeti szépségében csodálhatjuk meg az óváros zegzugos utcáit és műemléki épületeit.

Colmar karácsonykor mutatja a legszebb arcát.

Fotó: Kavalenkava Volha / 123RF

Colmar Európa egyik legszebb karácsonyi helyszíne.

Óvárosa középkori utcáival és épületeivel történelmi hangulatot áraszt.

A karácsonyi vásárok és a házak díszítései fokozzák az ünnep varázsát.

A középkori város

A történelmi központ tele van építészeti kincsekkel: templomok, múzeumok, apró sikátorok és régi házak sorakoznak egymás mellett, a középkori építményektől a 19. században épült műremekekig. Az alábbi nevezetes épületeket minden idelátogatónak érdemes végigjárni.

Pfister-ház

A Pfister-házat 1537-ben építtette Ludwig Scherer kalaposmester. A ház fagalériájával, nyolcszögletű tornyával, valamint bibliai és világi jeleneteket ábrázoló falfestményeivel Colmar egyik szimbólumává vált.

Koïfhus

A Koïfhus, vagyis az egykori vámház stratégiai helyen állt a Grand'Rue és a rue des Marchands, a középkori város két főutcájának találkozásánál. A jelenlegi épületet 1480-ban húzták fel.

Szent Márton-templom

Az 1235 és 1365 között épült templom az elzászi gótika gyönyörű példája, amely ma is meghatározza a város látképét.

Szent Márton templom, Colmar

Fotó: 123RF

Colmar karácsonykor: eldugott gyöngyszem Elzász szívében

Colmarban a karácsony olyan, mintha egy ünnepi mese elevenedne meg a szemünk előtt. Ahogy beköszönt az advent, a város minden része ünnepi díszbe borul: a macskaköves utcák fölött fényfüzérek világítanak, a levegőt forralt bor, mézeskalács és sült gesztenye illata tölti be. A belváros több kisebb, egymáshoz kapcsolódó karácsonyi vásárnak ad otthont, és mindegyik más-más hangulatú. Van, ahol kézművesek kínálják portékáikat, máshol a helyi finomságoké a főszerep, és akad egy vásár, amelyet kifejezetten a gyerekek kedvéért rendeznek.