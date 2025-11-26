Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Virág névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Colmar karácsonykor

Ez a mesebeli város Európa legszebb karácsonyi helyszíne

Colmar
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 13:45
külföldi utazáskarácsonyi vásárkarácsonyi hangulat
Ha neked is a karácsony a kedvenc ünneped, ebbe a kis faluba feltétlenül látogass el! Középkori hangulatú fagerendás házak, macskaköves utcák és a legszebb karácsonyi vásár vár. Ez Colmar karácsonyi mesevilága.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Colmar Franciaország keleti részén, Elzász szívében található, nem messze a német határtól. A Rajna-völgy egyik legbájosabb kisvárosának története épp olyan színes, mint a város házainak homlokzata. Első írásos említése 823-ból származik, és már a középkorban jelentős kereskedőváros volt. A történelem viharai hol Franciaországhoz, hol a Német-római Birodalomhoz sodorták, ami maradandó nyomot hagyott a város hangulatán. Szerencsére a háborúk során épségben hagyták, így eredeti szépségében csodálhatjuk meg az óváros zegzugos utcáit és műemléki épületeit.

Colmar óváros karácsonykor
Colmar karácsonykor mutatja a legszebb arcát.
Fotó: Kavalenkava Volha / 123RF
  • Colmar Európa egyik legszebb karácsonyi helyszíne.
  • Óvárosa középkori utcáival és épületeivel történelmi hangulatot áraszt.
  • A karácsonyi vásárok és a házak díszítései fokozzák az ünnep varázsát.

A középkori város 

A történelmi központ tele van építészeti kincsekkel: templomok, múzeumok, apró sikátorok és régi házak sorakoznak egymás mellett, a középkori építményektől a 19. században épült műremekekig. Az alábbi nevezetes épületeket minden idelátogatónak érdemes végigjárni.

Pfister-ház

A Pfister-házat 1537-ben építtette Ludwig Scherer kalaposmester. A ház fagalériájával, nyolcszögletű tornyával, valamint bibliai és világi jeleneteket ábrázoló falfestményeivel Colmar egyik szimbólumává vált. 

Koïfhus

A Koïfhus, vagyis az egykori vámház stratégiai helyen állt a Grand'Rue és a rue des Marchands, a középkori város két főutcájának találkozásánál. A jelenlegi épületet 1480-ban húzták fel. 

Szent Márton-templom

Az 1235 és 1365 között épült templom az elzászi gótika gyönyörű példája, amely ma is meghatározza a város látképét. 

Szent Márton templom, Colmar
Szent Márton templom, Colmar
Fotó: 123RF

Colmar karácsonykor: eldugott gyöngyszem Elzász szívében

Colmarban a karácsony olyan, mintha egy ünnepi mese elevenedne meg a szemünk előtt. Ahogy beköszönt az advent, a város minden része ünnepi díszbe borul: a macskaköves utcák fölött fényfüzérek világítanak, a levegőt forralt bor, mézeskalács és sült gesztenye illata tölti be. A belváros több kisebb, egymáshoz kapcsolódó karácsonyi vásárnak ad otthont, és mindegyik más-más hangulatú. Van, ahol kézművesek kínálják portékáikat, máshol a helyi finomságoké a főszerep, és akad egy vásár, amelyet kifejezetten a gyerekek kedvéért rendeznek. 

A helyiek maguk is sokat tesznek a különleges karácsonyi hangulatért ünnepi díszbe öltöztetve a házaikat. A turistákat a vásárok mellett jégpálya, koncertek, kiállítások és szabadtéri programok várják, amelyek még gazdagabbá teszik az ünnepi hangulatot.

Nézd meg a karácsonyi fényekbe borult Colmar városát az alábbi videón

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu