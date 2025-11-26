Ez a mesebeli város Európa legszebb karácsonyi helyszíne

Colmar Franciaország keleti részén, Elzász szívében található, nem messze a német határtól. A Rajna-völgy egyik legbájosabb kisvárosának története épp olyan színes, mint a város házainak homlokzata. Első írásos említése 823-ból származik, és már a középkorban jelentős kereskedőváros volt. A történelem viharai hol Franciaországhoz, hol a Német-római Birodalomhoz sodorták, ami maradandó nyomot hagyott a város hangulatán. Szerencsére a háborúk során épségben hagyták, így eredeti szépségében csodálhatjuk meg az óváros zegzugos utcáit és műemléki épületeit.
A történelmi központ tele van építészeti kincsekkel: templomok, múzeumok, apró sikátorok és régi házak sorakoznak egymás mellett, a középkori építményektől a 19. században épült műremekekig. Az alábbi nevezetes épületeket minden idelátogatónak érdemes végigjárni.
A Pfister-házat 1537-ben építtette Ludwig Scherer kalaposmester. A ház fagalériájával, nyolcszögletű tornyával, valamint bibliai és világi jeleneteket ábrázoló falfestményeivel Colmar egyik szimbólumává vált.
A Koïfhus, vagyis az egykori vámház stratégiai helyen állt a Grand'Rue és a rue des Marchands, a középkori város két főutcájának találkozásánál. A jelenlegi épületet 1480-ban húzták fel.
Az 1235 és 1365 között épült templom az elzászi gótika gyönyörű példája, amely ma is meghatározza a város látképét.
Colmarban a karácsony olyan, mintha egy ünnepi mese elevenedne meg a szemünk előtt. Ahogy beköszönt az advent, a város minden része ünnepi díszbe borul: a macskaköves utcák fölött fényfüzérek világítanak, a levegőt forralt bor, mézeskalács és sült gesztenye illata tölti be. A belváros több kisebb, egymáshoz kapcsolódó karácsonyi vásárnak ad otthont, és mindegyik más-más hangulatú. Van, ahol kézművesek kínálják portékáikat, máshol a helyi finomságoké a főszerep, és akad egy vásár, amelyet kifejezetten a gyerekek kedvéért rendeznek.
A helyiek maguk is sokat tesznek a különleges karácsonyi hangulatért ünnepi díszbe öltöztetve a házaikat. A turistákat a vásárok mellett jégpálya, koncertek, kiállítások és szabadtéri programok várják, amelyek még gazdagabbá teszik az ünnepi hangulatot.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.