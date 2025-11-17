A Garonne partján született elegancia – Fedezd fel velünk Toulouse lenyűgöző városát

A kellemes, de kevésbé ismert dél-francia helyszín, Toulouse elérhető lett a Budapest Airport téli menetrendjének köszönhetően, ahová október vége óta az egyik fapados légitársaság üzemeltet járatokat heti két alkalommal, hétfőn és szombaton.

Toulouse és a Garonne-folyó madártávlatból; a város 150 kilométerre a Földközi-tengertől.

Fotó: saiko3p / Shutterstock

Ha Toulouse-ba látogatsz, ezekre a helyszínekre látogass el!

A Garonne-folyó partján, már az ókorban kialakult település – melynek beceneve rózsaszín város – a kultúra, a repülés és a gasztronómia szerelmesei számára ideális választás, hiszen a város katedrálisai, múzeumai és történelmi utcái – például a Capitole tér vagy a Saint-Sernin-bazilika – igazi csemegék a művészet és történelem rajongóinak.

Ugyanakkor a napsütötte dél-francia város piacai tele vannak kézműves sajtokkal, borokkal, ahol a francia dél zamata szó szerint belengi Toulouse-t még a hűvösebb hónapok során is.

A gótikus stílusú Jakobinusok temploma a Garonne-folyó felől.

Fotó: wikipedia

Toulouse kincsei

A város szíve a Place du Capitole-on dobog. Itt áll a grandiózus városháza (Capitole de Toulouse) amelynek gazdagon díszített termei a francia klasszicizmus csúcsai, a tér körül pedig hangulatos kávézók, éttermek és árkádok találhatók.

A város két legfontosabb temploma a Saint-Sernin-bazilika, amely Európa egyik legnagyobb és leggrandiózusabb román stílusú kegyhelye, amely egyben a Szent Jakab-útvonal, az El Camino fontos zarándokhelye is. A belső tér fény-árnyék játéka egészen lenyűgöző. A másik a Jakobinusok temploma, egy gótikus stílusú domonkos rendház, amelynek hatalmas oszlopcsarnoka, és pálmafákra hasonlító belső boltozata Toulouse egyik legkülönlegesebb látványa.

Semmiképpen nem érdemes kihagyni egy toulouse-i városnézés során a híres Cité de l’Espace interaktív űrparkot és tudományos központot, ahol igazi űrrakéták, szimulátorok és planetárium várják a látogatókat – ez a helyszín gyerekeknek és felnőtteknek is izgalmas kaland. Nem mellékesen itt, a Blagnac repülőtér mellett van az Airbus gyártó- és fejlesztőbázisa is, ahol az A320, A330, A350 és A380 modelleket gyártják.

A Canal du Midi hangulatos környéke tökéletes hely, ha az ember kicsit kiszakadna Toulouse zsibongó belvárosi forgatagából.

Fotó: MilaCroft / Shutterstock

Szép időben látványos naplementében lehet része az embernek a Garonne-folyó partján tett séta során, ahol a Pont Neuf kőhíd, vagy a Saint Pierre-híd különösen szép panorámát kínálnak Egy másik izgalmas nevezetessége a Toulouse déli részén található Canal du Midi, amely egy a XVII. században, XIV. Lajos idején épült hajózható csatorna, amely a Földközi-tengerbe folyik. A csatorna partján árnyas fák, bájos hidak és régi dokkok sora kínálnak tökéletes hangulatot és fotótémát. A víz tükrében visszatükröződő rózsaszín téglás házak és a nyugodt hangulat ideális kontraszt a város nyüzsgő belvárosához képest, ráadásul kávézók és éttermek is akadnak a part mentén.