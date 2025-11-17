14. havi nyugdíjMagyar-írMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Hortenzia, Gergő névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A Garonne partján született elegancia – Fedezd fel velünk Toulouse lenyűgöző városát

külföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 17. 11:15
ToulouseBudapest Airporttéli menetrend
A Budapest Airport október végétől hét új úti célt kínál téli menetrendjében. Közülük az egyik legkülönlegesebb desztináció a dél-francia Toulouse, ahol romantikus, rózsaszín élmények várnak az utazókra.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A kellemes, de kevésbé ismert dél-francia helyszín, Toulouse elérhető lett a Budapest Airport téli menetrendjének köszönhetően, ahová október vége óta az egyik fapados légitársaság üzemeltet járatokat heti két alkalommal, hétfőn és szombaton.

Toulouse a Garonne-folyó partján fekszik
Toulouse és a Garonne-folyó madártávlatból; a város 150 kilométerre a Földközi-tengertől.
Fotó: saiko3p / Shutterstock 

Ha Toulouse-ba látogatsz, ezekre a helyszínekre látogass el!

A Garonne-folyó partján, már az ókorban kialakult település – melynek beceneve rózsaszín város – a kultúra, a repülés és a gasztronómia szerelmesei számára ideális választás, hiszen a város katedrálisai, múzeumai és történelmi utcái – például a Capitole tér vagy a Saint-Sernin-bazilika – igazi csemegék a művészet és történelem rajongóinak.

Ugyanakkor a napsütötte dél-francia város piacai tele vannak kézműves sajtokkal, borokkal, ahol a francia dél zamata szó szerint belengi Toulouse-t még a hűvösebb hónapok során is.

Toulous-i városkép a Garonne-folyóval és a Jakobinusok templomával
A gótikus stílusú Jakobinusok temploma a Garonne-folyó felől.
Fotó: wikipedia

Toulouse kincsei

A város szíve a Place du Capitole-on dobog. Itt áll a grandiózus városháza (Capitole de Toulouse) amelynek gazdagon díszített termei a francia klasszicizmus csúcsai, a tér körül pedig hangulatos kávézók, éttermek és árkádok találhatók.

A város két legfontosabb temploma a Saint-Sernin-bazilika, amely Európa egyik legnagyobb és leggrandiózusabb román stílusú kegyhelye, amely egyben a Szent Jakab-útvonal, az El Camino fontos zarándokhelye is. A belső tér fény-árnyék játéka egészen lenyűgöző. A másik a Jakobinusok temploma, egy gótikus stílusú domonkos rendház, amelynek hatalmas oszlopcsarnoka, és pálmafákra hasonlító belső boltozata Toulouse egyik legkülönlegesebb látványa.

Semmiképpen nem érdemes kihagyni egy toulouse-i városnézés során a híres Cité de l’Espace interaktív űrparkot és tudományos központot, ahol igazi űrrakéták, szimulátorok és planetárium várják a látogatókat – ez a helyszín gyerekeknek és felnőtteknek is izgalmas kaland. Nem mellékesen itt, a Blagnac repülőtér mellett van az Airbus gyártó- és fejlesztőbázisa is, ahol az A320, A330, A350 és A380 modelleket gyártják.

A Canal du Midi hajózó csatorna Toulouse-nál
A Canal du Midi hangulatos környéke tökéletes hely, ha az ember kicsit kiszakadna Toulouse zsibongó belvárosi forgatagából.
Fotó: MilaCroft / Shutterstock 

Szép időben látványos naplementében lehet része az embernek a Garonne-folyó partján tett séta során, ahol a Pont Neuf kőhíd, vagy a Saint Pierre-híd különösen szép panorámát kínálnak Egy másik izgalmas nevezetessége a Toulouse déli részén található Canal du Midi, amely egy a XVII. században, XIV. Lajos idején épült hajózható csatorna, amely a Földközi-tengerbe folyik. A csatorna partján árnyas fák, bájos hidak és régi dokkok sora kínálnak tökéletes hangulatot és fotótémát. A víz tükrében visszatükröződő rózsaszín téglás házak és a nyugodt hangulat ideális kontraszt a város nyüzsgő belvárosához képest, ráadásul kávézók és éttermek is akadnak a part mentén. 

Toulouse - becenevén ville rose, azaz a rózsaszín város - a Garonne-folyó partján, a római korban született, ma pedig Franciaország negyedik legnépesebb települése.
A Rue du Taur (Taur bikát jelent), illetve az utca legfontosabb temploma, az Église Notre-Dame du Taur amely a XIV-XVI. század között épült azon a helyen, ahol Toulouse első püspökének, Saturninusnak a holttesét visszaszerezték a bikától.
A Canal du Midi, a Garonne-folyót a Földközi-tengerrel összekötő, 240 kilométer hosszú hajózási csatorna Toulouse-nál.
A Hôtel d'Assézat, egy XVI századi nagyvárosi kúria amelyben ma a Bemberg Alapítvány, a város egyik jelentős művészeti galériája található.
A toulouse-i Pierre Baudis Japánkert, mely az 1980-as években épült egy korábbi katonaitábor helyén. A kert a Tsukiyama stílus tökéletes példája, amely a táj színpadképén és a természeti elemek (víz, kő, növényzet) harmóniáján alapul.
A Saint Sernin-bazilika, vagyis a Szent Saturninus apátság egykori temploma. A bazilikát 1998-ban felvették az UNESCO világörökségi listájára, mint az El Camino zarádokút jelentős kegyhelyét.
A Capitole de Toulouse a város közigazgatásának és városházának központja, amely 1840 óta műemlék.
A XIII-XIV. század fordulóján épült domonkosrendi (latinul Jacobin) kolostor, a Jakobiusok temploma, ahol Aquinoi Szent Tamás maradványai nyugszanak.
A Garrone-folyón átívelő Saint Pierre-híd, amely a történelmi Place Saint-Pierre-t és a Hospice de La Grave-t köti össze.
Napnyugta Toulous felett: a kivilágított Saint-Sernin-bazilika, háttérben a Pireneusokkal.
Galéria: A Garonne partján született elegancia - Fedezd fel Toulouse városát
1/10
Toulouse - becenevén ville rose, azaz a rózsaszín város - a Garonne-folyó partján, a római korban született, ma pedig Franciaország negyedik legnépesebb települése.

 

Barangold be virtuálisan Toulouse-t az alábbi videóból:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu