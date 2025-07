Felvidéki kincsvadászat Selmecbányán: aranyporos város, bányamúzeum és kaland minden lépésnél

A Felvidék egyik legkülönlegesebb városa nem a legnagyobb, és nem is a legharsányabb – mégis Selmecbánya (Banská Štiavnica) az a hely, ahová az ember nemcsak térben, hanem időben is megérkezik. Ide nem is lehet máshogy érkezni. Középkori bányászlegendák, barokk tornyok, füstszagú földalatti tárnák és elhagyott tavak menti ösvények sodorják az utazót egyik korszakból a másikba. Itt minden sarkon történet lapul – és ha elég lassan sétálsz, talán meg is hallod.

A felvidéki Selmecbánya még ma is őrzi egykori gazdagsága hangulatát. A város felett trónoló barokk Kálvária is ennek az egyik bizonyítéka

Fotó: Peter Hanzes / Shutterstock

A város, ahol a föld is mesél: Selmecbánya

Selmecbánya a világ első bányászati akadémiájának (1762) otthona volt, ahol a tudomány és a kétkezi munka különös harmóniában létezett. A város évszázadokig a Magyar Királyság egyik leggazdagabb bányavárosának számított: itt termelték ki a földből a birodalom ezüstjét, aranyát, majd később a tudást is, amely egész Európát átformálta. Még ma is érezni lehet azokat az időket – a vaskos falú házak falain a díszítések patinásak, a domboldalakra tapadó utcák mintha évszázadokkal ezelőttről emlékeznének vissza a járókelőre.

Selmecbánya díszes Szentháromság-oszlopa, háttérben az Új Várral. Forrás: wikipedia

A Szentháromság tér a város központja – térkővel burkolt, enyhén lejtő terület, ahol a barokk stílusú Szentháromság-oszlop emelkedik, mintha a város bűneit szeretné az égbe emelni. Körülötte paloták és polgárházak sorakoznak, kávézók, kis múzeumok és galériák bújnak meg a boltívek alatt. A tér legszebb ékszere a Szent Katalin-templom: gótikus belső tere és vöröses kőcsipkés tornya csendesen őrzi a város régmúlt misztikáját. A belépő mindössze 2–3 € (kb. 760–1 140 Ft), amiért egy darabka középkori áhítatot kapunk cserébe.

Az Új Vár, más néven Leányvár Selmecbánya ikonikus épülete, amely a Kálváriával együtt őrzi a település nyugalmát

Forrás: wikipedia

A város fölé magasodó tömzsi, fehér színű Új Vár egykor a törökellenes harcok erődítménye volt, most múzeumként működik. A kilátás a tornyából lenyűgöző, főleg ősszel, amikor a tájat rozsdás színek borítják. A belépő 2 € (kb. 760 Ft), és cserébe nemcsak fegyverekkel, hanem történetekkel is gazdagodunk. Az Óvár, vagy Starý zámok, ennél is tiszteletet parancsolóbb hangulatú: félig rom, félig templom, szellemes kiállításokkal, temetővel és időnként komor csenddel. Belépője 4 €.