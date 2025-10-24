A város, ahol Drakula legendája életre kel– Fedezd fel velünk Segesvár titkait egy hétvége alatt

Amint az ember először megpillantja Segesvár tornyokkal koronázott óvárosát, olyan érzés keríti hatalmába, mintha egy élő díszletbe csöppent volna. Erdély szívében, a Küküllő menti dombok között megbúvó város nem csupán gyönyörűen fennmaradt középkori örökségével, hanem különleges hangulatával, kultúrájával és legendáival is magával ragad. Itt a történelem nem könyvben lapul – itt az utcákon sétál, a falakból árad, és a templomok csendjében visszhangzik.

Segesvár óvárosának panorámája épp olyan, mintha egy mese díszlete lenne: középkori tornyok, bástyák és öreg színes házak jellemzik

Fotó: Vadym Lavra

Ahol megállt az idő: Segesvár múltja és erőssége

Segesvár története a XII. századig nyúlik vissza, amikor szász telepesek megalapították ezt a stratégiai jelentőségű várost. A mai napig fennmaradt várnegyed – a felsőváros – egyike Európa utolsó lakott középkori várainak. A város az UNESCO világörökség része, és nem véletlenül: Segesvárnak valóban minden sarkában ott a történelem.

A hatalmas Óratorony messziről uralja a város látképét. A 64 méteres építmény belsejében múzeum rejtőzik, ahol középkori fegyverek, régi céhpecsétek és Segesvár fejlődéstörténete látható – de az igazi attrakció a kilátás. A legfelső szintről az egész várost belátni: a piros cseréptetők, színes házak, zegzugos utcák egy mesébe illő világot rajzolnak ki.

A város látképét a hatalmas Óratorony uralja, melynek tetejéről elképesztő panoráma nyílik az ember szeme elé.

Fotó: Martchan

Pár lépéssel odébb találjuk Vlad Dracul házát, ahol a legenda szerint 1431-ben megszületett Vlad Tepes, más néven Drakula. A sárgára meszelt, vaskos házban ma egy kis kiállítás működik, némi teátrális sötétséggel megspékelve, de a történelmi vonatkozás így is figyelemre méltó. Ha nem is vagy rajongója a vámpíros mítosznak, a ház történelmi jelentősége önmagáért beszél.

Drakula, azaz Vlad Dracul állítólagos szülőháza (jobbra) Segesváron, amely ma vendéglőként működik.

Fotó: BalkansCat

Tornyok, céhek, lépcsők és legendák

A középkori Segesvárt tizennégy védelmi torony övezte, melyeket a különböző kézműves céhek építettek és tartottak fenn. Kilenc máig megmaradt, köztük a Csizmadiák tornya és a Kötélverők tornya, amelyek kívülről tekinthetők meg. A legjobb módja ezek felfedezésének, ha a várfal mentén körbesétálunk: minden kanyar után új perspektíva, újabb részlet bukkan elő.

Az 1642-ben épült segesvári Fedett Diáklépcső, amelynek eredetileg 300 lépcsőfoka volt (ma 174 van) és arra szolgált, hogy a lakók télen is könnyen elérjék a citadella tetején épült iskolát és templomot.

Fotó: Mihai Cristian Zaharia

A Fedett Diáklépcső igazi különlegesség. Ez a 172 fokból álló, fából készült, zsindellyel fedett lépcső a felső városrészből vezet fel a dombra, ahol az egykori szász iskolát és a hegyi evangélikus templomot találjuk. A templom belső tere puritán, mégis fenséges, míg a temető mögötte a romantika kedvelőinek kínál csendes elmélyülést: mohás sírkövek, elhagyott kripták, és a kilátás a völgyre szinte szakrális élmény. Egy kis adományért a templom régi orgonáját is megszólaltatják.