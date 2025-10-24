A város, ahol Drakula legendája életre kel– Fedezd fel velünk Segesvár titkait egy hétvége alatt

Amint az ember először megpillantja Segesvár tornyokkal koronázott óvárosát, olyan érzés keríti hatalmába, mintha egy élő díszletbe csöppent volna. Erdély szívében, a Küküllő menti dombok között megbúvó város nem csupán gyönyörűen fennmaradt középkori örökségével, hanem különleges hangulatával, kultúrájával és legendáival is magával ragad. Itt a történelem nem könyvben lapul – itt az utcákon sétál, a falakból árad, és a templomok csendjében visszhangzik.
Segesvár története a XII. századig nyúlik vissza, amikor szász telepesek megalapították ezt a stratégiai jelentőségű várost. A mai napig fennmaradt várnegyed – a felsőváros – egyike Európa utolsó lakott középkori várainak. A város az UNESCO világörökség része, és nem véletlenül: Segesvárnak valóban minden sarkában ott a történelem.
A hatalmas Óratorony messziről uralja a város látképét. A 64 méteres építmény belsejében múzeum rejtőzik, ahol középkori fegyverek, régi céhpecsétek és Segesvár fejlődéstörténete látható – de az igazi attrakció a kilátás. A legfelső szintről az egész várost belátni: a piros cseréptetők, színes házak, zegzugos utcák egy mesébe illő világot rajzolnak ki.
Pár lépéssel odébb találjuk Vlad Dracul házát, ahol a legenda szerint 1431-ben megszületett Vlad Tepes, más néven Drakula. A sárgára meszelt, vaskos házban ma egy kis kiállítás működik, némi teátrális sötétséggel megspékelve, de a történelmi vonatkozás így is figyelemre méltó. Ha nem is vagy rajongója a vámpíros mítosznak, a ház történelmi jelentősége önmagáért beszél.
A középkori Segesvárt tizennégy védelmi torony övezte, melyeket a különböző kézműves céhek építettek és tartottak fenn. Kilenc máig megmaradt, köztük a Csizmadiák tornya és a Kötélverők tornya, amelyek kívülről tekinthetők meg. A legjobb módja ezek felfedezésének, ha a várfal mentén körbesétálunk: minden kanyar után új perspektíva, újabb részlet bukkan elő.
A Fedett Diáklépcső igazi különlegesség. Ez a 172 fokból álló, fából készült, zsindellyel fedett lépcső a felső városrészből vezet fel a dombra, ahol az egykori szász iskolát és a hegyi evangélikus templomot találjuk. A templom belső tere puritán, mégis fenséges, míg a temető mögötte a romantika kedvelőinek kínál csendes elmélyülést: mohás sírkövek, elhagyott kripták, és a kilátás a völgyre szinte szakrális élmény. Egy kis adományért a templom régi orgonáját is megszólaltatják.
A várost övező dombok nemcsak festői hátteret adnak Segesvárnak, de kiváló túraútvonalakat is rejtenek. Egy könnyű, 2-3 órás gyalogtúra vezet a Dumbrava kilátóponthoz, ahonnan más szögből csodálhatjuk meg a város tornyait. A túra jelzett utakon vezet, és ideális egy reggeli vagy kora esti sétához.
Visszatérve az óvárosba, érdemes betérni néhány kézműves műhelybe. A Középkori Téren (Piața Cetății) találunk kerámiaműveseket, fametszőket, sőt, helyi hímző asszonyokat is. Egy kézzel készült mázas bögre vagy hímzett asztalterítő - melyek Erdély leghíresebb portékái közé tartoznak - nemcsak emlék, hanem élmény is – áraik 20–100 LEI között mozognak (1.600–8.000 Ft).
A segesvári asztalokon a szász, román és magyar konyha találkozik – egyszerre rusztikus és házias. Előételként érdemes megkóstolni a hagymás padlizsánkrémet (salată de vinete) vagy a vajjal és tejföllel gazdagított, juhtúrós puliszkát (mămăligă).
A főételek között kihagyhatatlan a fűszeres darált húsból készült, roston sült miccs (mici), valamint a tejföllel tálalt töltött káposzta (sarmale). Tartalmasabb fogás a lucskos káposzta és a parasztcsorba – mindkettő savanykás, laktató, füstölt hússal készül.
Desszertként a kürtőskalács, a szilvás gombóc (găluște cu prune) vagy a házi túrós rétes ajánlott. Egy komplett étkezés ára italokkal kb. 70–90 LEI (5.600–7.200 Ft), míg egy egyszerűbb fogás 35–50 LEI-be kerül (2.800–4.000 Ft).
