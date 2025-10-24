BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
A város, ahol Drakula legendája életre kel– Fedezd fel velünk Segesvár titkait egy hétvége alatt

Erdély
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 24. 17:45
külföldi utazásvároslátogatás
Szeretem azokat a városokat, amelyekből sugárzik az élő történelem, ahol a múlt nem háttér, hanem jelen idő. Segesvár pont ilyen: bájos, színes, mégis hiteles – nem díszlet, hanem valódi élmény.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Amint az ember először megpillantja Segesvár tornyokkal koronázott óvárosát, olyan érzés keríti hatalmába, mintha egy élő díszletbe csöppent volna. Erdély szívében, a Küküllő menti dombok között megbúvó város nem csupán gyönyörűen fennmaradt középkori örökségével, hanem különleges hangulatával, kultúrájával és legendáival is magával ragad. Itt a történelem nem könyvben lapul – itt az utcákon sétál, a falakból árad, és a templomok csendjében visszhangzik.

Segesvár, óváros, színes házak
Segesvár óvárosának panorámája épp olyan, mintha egy mese díszlete lenne: középkori tornyok, bástyák és öreg színes házak jellemzik
Fotó: Vadym Lavra

Ahol megállt az idő: Segesvár múltja és erőssége

Segesvár története a XII. századig nyúlik vissza, amikor szász telepesek megalapították ezt a stratégiai jelentőségű várost. A mai napig fennmaradt várnegyed – a felsőváros – egyike Európa utolsó lakott középkori várainak. A város az UNESCO világörökség része, és nem véletlenül: Segesvárnak valóban minden sarkában ott a történelem.

A hatalmas Óratorony messziről uralja a város látképét. A 64 méteres építmény belsejében múzeum rejtőzik, ahol középkori fegyverek, régi céhpecsétek és Segesvár fejlődéstörténete látható – de az igazi attrakció a kilátás. A legfelső szintről az egész várost belátni: a piros cseréptetők, színes házak, zegzugos utcák egy mesébe illő világot rajzolnak ki.

Segesvár, Erdély, Óratorony, óváros háztetői
A város látképét a hatalmas Óratorony uralja, melynek tetejéről elképesztő panoráma nyílik az ember szeme elé.
Fotó: Martchan

Pár lépéssel odébb találjuk Vlad Dracul házát, ahol a legenda szerint 1431-ben megszületett Vlad Tepes, más néven Drakula. A sárgára meszelt, vaskos házban ma egy kis kiállítás működik, némi teátrális sötétséggel megspékelve, de a történelmi vonatkozás így is figyelemre méltó. Ha nem is vagy rajongója a vámpíros mítosznak, a ház történelmi jelentősége önmagáért beszél.

Segesvár, Drakula szülőháza, Erdély
Drakula, azaz Vlad Dracul állítólagos szülőháza (jobbra) Segesváron, amely ma vendéglőként működik.
Fotó: BalkansCat

Tornyok, céhek, lépcsők és legendák

A középkori Segesvárt tizennégy védelmi torony övezte, melyeket a különböző kézműves céhek építettek és tartottak fenn. Kilenc máig megmaradt, köztük a Csizmadiák tornya és a Kötélverők tornya, amelyek kívülről tekinthetők meg. A legjobb módja ezek felfedezésének, ha a várfal mentén körbesétálunk: minden kanyar után új perspektíva, újabb részlet bukkan elő.

Sighisoara,,"covered,Staircase",-,Inside,View
Az 1642-ben épült segesvári Fedett Diáklépcső, amelynek eredetileg 300 lépcsőfoka volt (ma 174 van) és arra szolgált, hogy a lakók télen is könnyen elérjék a citadella tetején épült iskolát és templomot.
Fotó: Mihai Cristian Zaharia

A Fedett Diáklépcső igazi különlegesség. Ez a 172 fokból álló, fából készült, zsindellyel fedett lépcső a felső városrészből vezet fel a dombra, ahol az egykori szász iskolát és a hegyi evangélikus templomot találjuk. A templom belső tere puritán, mégis fenséges, míg a temető mögötte a romantika kedvelőinek kínál csendes elmélyülést: mohás sírkövek, elhagyott kripták, és a kilátás a völgyre szinte szakrális élmény. Egy kis adományért a templom régi orgonáját is megszólaltatják.

Segesvár, Erdély, színes házak, Óratorony
Segesvár óvárosa, a domb tetején a hegyi evangélikus templom, amelyet a Fedett Diáklépcsőn keresztül lehet elérni.
Fotó: Catalin Lazar

Külvárosi kilátók és kézműves kincsek

A várost övező dombok nemcsak festői hátteret adnak Segesvárnak, de kiváló túraútvonalakat is rejtenek. Egy könnyű, 2-3 órás gyalogtúra vezet a Dumbrava kilátóponthoz, ahonnan más szögből csodálhatjuk meg a város tornyait. A túra jelzett utakon vezet, és ideális egy reggeli vagy kora esti sétához.

Visszatérve az óvárosba, érdemes betérni néhány kézműves műhelybe. A Középkori Téren (Piața Cetății) találunk kerámiaműveseket, fametszőket, sőt, helyi hímző asszonyokat is. Egy kézzel készült mázas bögre vagy hímzett asztalterítő - melyek Erdély leghíresebb portékái közé tartoznak - nemcsak emlék, hanem élmény is – áraik 20–100 LEI között mozognak (1.600–8.000 Ft).

Segesvár, Erdély, színes házikók, utcarészlet
Segesvár UNESCO világörökségi védettséget élvező óvárosában mesébe illő házikók sorakoznak a kanyargós kis utcákban.
Fotó: daniel dubz

Ízek és illatok Segesváron

A segesvári asztalokon a szász, román és magyar konyha találkozik – egyszerre rusztikus és házias. Előételként érdemes megkóstolni a hagymás padlizsánkrémet (salată de vinete) vagy a vajjal és tejföllel gazdagított, juhtúrós puliszkát (mămăligă).

A főételek között kihagyhatatlan a fűszeres darált húsból készült, roston sült miccs (mici), valamint a tejföllel tálalt töltött káposzta (sarmale). Tartalmasabb fogás a lucskos káposzta és a parasztcsorba – mindkettő savanykás, laktató, füstölt hússal készül.

juhtúrós puliszka, mămăligă, Erdély, gasztronómia
A juhtúrós puliszkát nemcsak Segesváron, de egész Erdélyben érdemes megkóstolni.
Fotó: Nomad Pixel

Desszertként a kürtőskalács, a szilvás gombóc (găluște cu prune) vagy a házi túrós rétes ajánlott. Egy komplett étkezés ára italokkal kb. 70–90 LEI (5.600–7.200 Ft), míg egy egyszerűbb fogás 35–50 LEI-be kerül (2.800–4.000 Ft).

Tourists,Walking,On,A,Cobblestone,Street,Between,Colorful,Buildings,Under
Segesvári utcarészlet a középkori színes lakóházakkal és a régi Óratoronnyal, amely a vár főbejárata, és a középkori városi tanács székhelye volt.
Fotó: Nanci Santos Iglesias

Hasznos tippek és trükkök Segesvár felfedezéséhez

  • Étkezés napi 2 főétkezéssel kb. 160–180 LEI (~13.000–14.500 Ft)
  • Ajándéktárgyakra, kávéra érdemes 100–150 LEI-t (8.000–12.000 Ft) külön számolni
  • Kézműves piac hétvégén aktívabb, de hétköznap is találni nyitva tartó műhelyeket
  • Kényelmes cipő kötelező – a macskakövek és lépcsők nem kímélnek
  • Bankkártyát már sok helyen elfogadnak, de kisebb boltokban, kézműveseknél legyen nálad készpénz
  • A város kis méretű, gyalog könnyedén bejárható – parkolás csak az alsóvárosban
  • Fotózni szabad, de néhol (templomok, múzeum) kérhetnek 5–10 LEI felárat
  • Tavasztól őszig a legszebb, de a téli időszak is varázslatos, ha hó borítja a dombokat

