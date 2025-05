„Olyan, mint a Balaton, csak Erdélyben. Ha nincs, hiányzik egy darab belőlünk” – Parajdot gyászolja az egész Kárpát-medence

A Ripost Parajdról készült videója alatt néhány nap alatt több, mint 800 komment gyűlt össze, amelyek személyes fájdalmakról, emlékekről, gyerekkorról és gyógyulásról szólnak.

Parajd a világörökség része

Ott nőttem fel és már nem tudok soha többet oda menni, csak állunk a bánya előtt és nem tudunk segíteni. Nagyon fájdalmas visszatekinteni a bányában megélt élményekre, emlékekre

– írta egy parajdi.

Én a közelben lakok és minden nap imádkozok érte.

- írta egy sófalvi lakos.

Én 8 km-re lakom a bányától és nagyon szomorú, hogy tavaly voltam utoljára és ez már soha nem lesz olyan, mint régen

– osztotta meg gondolatai egy másik kommentelő.

De nemcsak környékbeliek, hanem távolabb élők is megosztották emlékeiket. Több magyarországi diák említette, hogy a Határtalanul program keretében volt szerencséje megismerni a sóbányát.

„Minden évben oda jártunk szanatóriumba”

– ilyen és ehhez hasonló történetek lepték el a közösségi médiát. A parajdi sóbánya nem csak egy ipari létesítmény volt, nemzedékek számára jelentett gyógyulást, emléket, hazatérést, élményt.

Parajd: Orbán Viktor megszólalt és segítséget ígért

A tragédia országos és nemzetközi figyelmet kapott, és a magyar kormányfő sem maradt csendben. Orbán Viktor nyilatkozatban ígért segítséget nemcsak a bánya ügyében, hanem a helyi közösségek számára is, akiket egzisztenciálisan is súlyosan érintett az összeomlás.

A miniszterelnök hangsúlyozta:

A parajdi bánya nemcsak Erdély, hanem az egész magyar nemzet kincse. Nem hagyjuk magára sem a bányát, sem az embereket.

A kommentekből, az interjúkból és a helyszíni képekből is az látszik: ez nem csupán gazdasági vagy környezetvédelmi kérdés. Parajd története az elmúlt évtizedek alatt része lett a közös magyar emlékezetnek – ahogy egy kommentelő fogalmazott:

Olyan, mint a Balaton, csak Erdélyben. Ha nincs, hiányzik egy darab belőlünk.

A parajdi sóbánya bezárása nemcsak emlékeket, hanem megélhetéseket is veszélybe sodor. A környéken sok család évek óta a turizmusból él. A szállásadók, éttermek, kézművesek most egyik napról a másikra maradtak bevétel nélkül. Elindult a #csakazértisparajd összefogás. A Facebook-csoportokban ezért egyre többen buzdítanak: ne mondja le senki az utazását, sőt, most menjen csakazértis Parajdra!