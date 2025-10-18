Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
Így telik négy nap Mariborban: bor, csoki, szauna és az igazi nyugalom

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 18. 08:15
Van egy város, ahol a szőlőfürtök még a kerítéseken is lógnak. Ahol a templom téglái vörösek, az emberek nem rohannak sehova, a boltok szombaton délután egy órakor bezárnak, és a vasárnap tényleg a pihenésé. Itt a hétvégék nem a bevásárlásról szólnak, hanem a nyugalomról, a családról és a természet közelségéről. Ez Maribor.
A szlovéniai Maribor városa több izgalmat rejt, mint azt elsőre gondolnád! Ez egy olyan város, ahol még a városháza is ferde, a II. világháborús emlékművet egy kopasz detektívről nevezték el, és a városi ritmus inkább emlékeztet egy hosszú hétvégén tapasztalható tempóra, mint a hétköznapok nyüzsgésére.

A maribori Kojak szobor
Maribori Kojak szobor a II. világháború emlékére
Fotó:   Borsonline

Maribor – a természet és a „slow life” városa  

Maribor városközpontjában sétálva érdemes felfigyelni az apró részletekre: a késő gótikus városháza például „ferdén” épült – állítólag így álltak bosszút a fizetés nélküli olasz mesterek –, a vörös téglás ferences templom szinte teljesen kilóg az ország építészeti arculatából, a „Kojak” nevű szobor pedig egy gömb alakú emlékmű, amely a II. világháború áldozatainak állít emléket. Nevét a Kojak nevű kopasz detektívről kapta.  

Bor mindenek felett

Maribor nemcsak a természet szépsége és a wellness lehetőségek miatt varázslatos, hanem azért is, mert itt igazán nagy becsben tartják a bort. A város büszkélkedhet a világ legősibb, ma is termő szőlőtőkéjével, az Öreg Szőlővel, amely több mint 450 éves, és még mindig hoz termést.  

Maribori Öreg szőlő
A híres maribori Öreg szőlő, amely ma is bő termést hoz.  
Fotó: Radowitz / shutterstock

A szőlőtőke egy Dráva-parti sárga ház falán, egy vasrács mögött fut fel, miközben a ház oldalában található borbolt a táj borainak kincsesbányája; itt több mint 50 helyi borász nedűi sorakoznak, a padlót pedig egy Dráva-folyót formázó mozaik díszíti. Az épületben Maribor leghosszabb asztalánál borkóstolókon vehetsz részt, miközben megtudhatod: az Öreg Szőlő hajtásait a világ minden tájára eljuttatták – köztük Magyarországra is, például Keszthelyre és Tihanyba.

Fesztivállal ünneplik a szőlőtőkét 

Éppen a World’s Oldest Grapevine Festival idején jártunk a városban, ahol a helyi borászatok különlegességeit lehetett megkóstolni egy hatalmas sátor alatt, fine dining fogások és élőzene kíséretében. A fesztivál zárónapján tartják az éves szüretet is, amely hatalmas esemény a város életében: népviseletbe öltözött gyerekek kínálják a termést, a helyszínen állított présbe is kerül belőle, sőt elhangzik a Legöregebb Szőlőtőke Himnusza, majd megválasztják a Bor Királynőjét is.  

Öreg szőlő szüretelése Mariborban
Férfiak szüretelik a maribori Öreg szőlőt, amely több mint 450 éves.
Fotó:   Borsonline

Túrázás a Pohorje-hegységben  

Az aktívabb pihenést kedvelők számára Maribor környéke igazi paradicsom. A város fölé magasodó Pohorje-hegység télen a síelők, nyáron a túrázók és kerékpárosok kedvenc terepe.

A „Gondola” névre keresztelt felvonó pár perc alatt felrepít a hegytetőre. A látvány már az út során is pazar, odafent pedig szabályosan eláll a lélegzeted. Amikor mi felértünk, ugyan eleredt az eső, de ez nem tántorított el minket attól, hogy elinduljunk a Slap Skalca vízeséshez. A gyökerekből kialakított lépcsősor, a páfránymezők és a fenyveserdő olyan dzsungelszerű atmoszférát teremtett, mintha egy fantasy filmbe csöppentünk volna.  

A maribori Pohorje-hegyre közlekedő „Gondola”
A maribori Pohorje-hegyre közlekedő „Gondola”
Fotó: Andrej Safaric / shutterstock

Ha több időd van, érdemes felkeresni a híres Pohorje lombkoronasétányt is. Több mint egy kilométer hosszú, 20 méteres magasságban kanyarog, és a tetején lévő kilátóból 1500 méteres magasságból tekinthetsz le a végtelen zöld vidékre.  

Csokoládéimádóknak: tárt kapukkal vár a Teta Frida csokigyár  

Az édesszájúak számára a Teta Frida csokigyár kihagyhatatlan program. Itt nemcsak megfigyelheted, hogyan készül a kézműves csokoládé, de saját csokit is készíthetsz. Kóstoltunk csokoládés sört, autentikus kakaóbabot, és megtapasztaltuk, mennyire más az igazi, minőségi fekete csokoládé íze – még azoknak is meglepetés lehet, akik eddig nem voltak a kesernyésebb ízvilág rajongói.  

Természetesen nem távoztunk üres kézzel: bevásároltunk a legfinomabb csokoládékból, hogy otthon is élvezhessük a szlovén édességek ízét.  

Habakuk Hotel – több mint egy szálloda  

A HotelPremio Group meghívására a Habakuk Hotelben szálltunk meg, amely wellness- és élményközponttal várja a vendégeit egy erdő szélén, a Pohorje-hegység lábánál.  

Bár a maribori Habakuk Hotelben
A Habakuk Hotel kutyabarát, így szívesen látják a négylábú családtagokat is.
Fotó: Habakuk Hotel

Messze túlmutat egy átlagos szállodán  

A szálloda hatalmas, természet közeli területén szinte azonnal átjárja a betévedőket a nyugalom; a csend és a friss levegő valósággal kiszakít a mindennapi városi rohanásból. Egy igazi menedék mindazoknak, akik pihenni, feltöltődni szeretnének. Nem mellesleg kutyabarát, így négylábú kedvenceinket is örömmel látják. Az erdő közelsége tökéletes sétalehetőséget kínál a kutyásoknak.  

Kényelem mindenekfelett  

A hotel több mint 180 szobával rendelkezik, melyeket modern módon, mégis otthonosan rendeztek be, okostévével és minibárral felszerelve azokat. Van családi szoba, standard és luxuslakosztály is, így mindenki megtalálja a neki megfelelőt.

A maribori Habakuk Hotel egyik szobája
A maribori Habakuk Hotel egyik szobája
Fotó: Habakuk Hotel

A félpanziós ellátás részeként reggelit és vacsorát kínálnak, de aki egy különleges gasztronómiai élményre vágyik, annak az à la carte kínálat igazi kincseket rejt.

