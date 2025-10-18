Így telik négy nap Mariborban: bor, csoki, szauna és az igazi nyugalom

A szlovéniai Maribor városa több izgalmat rejt, mint azt elsőre gondolnád! Ez egy olyan város, ahol még a városháza is ferde, a II. világháborús emlékművet egy kopasz detektívről nevezték el, és a városi ritmus inkább emlékeztet egy hosszú hétvégén tapasztalható tempóra, mint a hétköznapok nyüzsgésére.

Maribori Kojak szobor a II. világháború emlékére

Fotó: Borsonline

Maribor – a természet és a „slow life” városa

Maribor városközpontjában sétálva érdemes felfigyelni az apró részletekre: a késő gótikus városháza például „ferdén” épült – állítólag így álltak bosszút a fizetés nélküli olasz mesterek –, a vörös téglás ferences templom szinte teljesen kilóg az ország építészeti arculatából, a „Kojak” nevű szobor pedig egy gömb alakú emlékmű, amely a II. világháború áldozatainak állít emléket. Nevét a Kojak nevű kopasz detektívről kapta.

Bor mindenek felett

Maribor nemcsak a természet szépsége és a wellness lehetőségek miatt varázslatos, hanem azért is, mert itt igazán nagy becsben tartják a bort. A város büszkélkedhet a világ legősibb, ma is termő szőlőtőkéjével, az Öreg Szőlővel, amely több mint 450 éves, és még mindig hoz termést.

A híres maribori Öreg szőlő, amely ma is bő termést hoz.

Fotó: Radowitz / shutterstock

A szőlőtőke egy Dráva-parti sárga ház falán, egy vasrács mögött fut fel, miközben a ház oldalában található borbolt a táj borainak kincsesbányája; itt több mint 50 helyi borász nedűi sorakoznak, a padlót pedig egy Dráva-folyót formázó mozaik díszíti. Az épületben Maribor leghosszabb asztalánál borkóstolókon vehetsz részt, miközben megtudhatod: az Öreg Szőlő hajtásait a világ minden tájára eljuttatták – köztük Magyarországra is, például Keszthelyre és Tihanyba.

Fesztivállal ünneplik a szőlőtőkét

Éppen a World’s Oldest Grapevine Festival idején jártunk a városban, ahol a helyi borászatok különlegességeit lehetett megkóstolni egy hatalmas sátor alatt, fine dining fogások és élőzene kíséretében. A fesztivál zárónapján tartják az éves szüretet is, amely hatalmas esemény a város életében: népviseletbe öltözött gyerekek kínálják a termést, a helyszínen állított présbe is kerül belőle, sőt elhangzik a Legöregebb Szőlőtőke Himnusza, majd megválasztják a Bor Királynőjét is.