Van miért várni a szép időt: ez az 5 csillagjegy élete kalandjára készül ezen a nyáron

Lassan itt a nyár, a szép idő, az emberek kint vannak, és mindannyian elindulunk valahová. Néhány kiválasztott számára azonban a csillagok együttállásának köszönhetően, ez mélyreható és életet megváltoztató utazásokhoz vezetheti őket ezen a nyáron, vagy egyszerűen csak egy nagyon jó időtöltés lehet belőle! Mutatjuk azt az 5 csillagjegyet, akinek felejthetetlen nyara lesz.

Ez az 5 csillagjegy élete kalandjára készül ezen a nyáron Fotó: Shutterstock/ Neirfy

Bika

Nem kell messzire utaznod ahhoz, hogy jól érezd magad! Ezen a nyáron valószínűleg rövid utakat teszel, de ez is lehet ugyanolyan elbűvölő és kalandos, mintha átrepülnéd a fél világot. Lehet, hogy a naptárad máris megtelik szórakoztató, de pihentető tevékenységekkel. Egy hosszabb hétvége a tónál a családdal, egy wellness-utazás a haverokkal - és persze, különösen, ha van valaki kivételes helyet foglal el az életedben, egy romantikus hétvége egy aranyos kis mesebeli városban. Ha egyedülálló vagy, vedd célba a legközelebbi nyüzsgő várost azzal a barátoddal, aki tudja, hogyan kell beindítani a bulit. Soha nem tudhatod, kit vonzhatsz be azzal, hogy te vagy a szexi, szemérmes és titokzatos barát.

Rák

Idén nagyon jó helyzetben vagy az utazáshoz, különösen, ha a Jupiter június 9-én belép a jegyedbe. Itt az ideje, hogy részt vegyél az álomutazásodon! Legyen szó Görögországról, Thaiföldről vagy a Karbid-szigetekről - a tengerparton lenni a legjobb, nincs is jobb alkalom arra, hogy ezt ezen a nyáron valósítsd meg. A Jupiter növeli a szerencsédet, így lehet, hogy találsz egy utalványt, pénzhez jutsz, amit egy utazásra fordíthatsz, vagy megnyerhetsz egy nyaralást önmagában. Még ha az utazás most lehetetlennek is tűnik, kezdj el tervezni tevékenységeket, helyeket, ahol megszállhatsz, készíts egy víziótáblát, sosem tudhatod, mi történhet.

Skorpió

Hová szeretnél elrepülni a világban? Álmodtál már arról, hogy hetekre vagy akár egy egész hónapra eltűnsz? Idén nyáron itt az ideje, hogy valóra váltsd a fantáziádat. Világraszóló ősi látnivalókat meglátogatni, idegen terepen túrázni, majd másnap egy pihentető napot eltölteni a medencében vagy a gyógyfürdőben. A Jupiter június 9-én érkezik a 9., külföldi utazások házába - vagyis nagyon valószínű, hogy ezen a nyáron egy-két messzi útra indulsz. Ha semmi sincs a könyvekben, akkor is megtörténhet véletlenül, a Jupiter a szerencse bolygója. A szerencse a te oldaladon áll, ha utazásról van szó.