Koreai rajongóktól a londoni és amerikai klubokig: a Junkies koncertturnéinak kalandos története

Szekeres Andrással, a Junkies punkrock banda frontemberével való ismeretségem egy évekkel ezelőtti vidéki akusztikus fellépésre vezethető vissza, amikor az egyik abaújszántói Ivó napon lépett fel. A borospincék, a környező repcemezők és a hangulatos zenélés jó alap volt arra, hogy a későbbiekben is figyelemmel kövessem az ő és immár több mint negyed évszázados zenekara munkásságát és a banda izgalmas koncertturnéit.

Szekeres András, a Junkies frontembere a koreai koncertturnén. Forrás: Szekeres András

A Junkies koncertturnéinak emberközeli sztorijai

A Junkies az eltelt 32 évben a világ számos pontján megfordult már, ezek a koncertturnék pedig tengernyi sztorit szültek. Persze ezeket a bulikat ne úgy képzeljük el, mint amikor egy világsztár bejelenti az aktuális koncertturnéját (mint mondjuk az Iron Maiden, amikor Budapesten indította az aktuális fellépéseit), a listán pedig ott sorakozik Los Angeles, London, Tokió és Sydney – na meg egy privát repülő, tíz kamionnyi technika és persze egy hűséges turnémenedzser, aki már a szállodai párnák keménységét is előre leellenőrzi.

A magyar bandáknál ez kicsit másképp néz ki. Erről beszélgettünk Szekeres Andrással; hogy milyen volt a szöuli színpadon állni, és hogy merre vitte őt és a Junkies-t eddig a zene.

Szöul egzotikus ázsiai nagyváros, ahol a Junkies kétszer is megfordult koncertturnén.

Fotó: CJ Nattanai / Shutterstock

- Dél-Korea talán nem az első hely, ami egy magyar rockzenekarnak eszébe jut – hogyan jött a lehetőség, hogy ott lépjetek fel, és milyen élmény volt a közönséggel találkozni?

- Kétszer jártunk Dél-Koreában, először 2016-ban. Az egész onnan indult, hogy egy ottani, a régióban jól ismert zenekar keresett magyarországi fellépési lehetőséget. Volt egy közös ismerősünk, aki szólt, hogy segíthetnénk nekik – én akkor épp fesztivált szerveztem, és bár tele volt a line-up, valahogy megoldottuk, hogy ők is felléphessenek. Utánunk játszottak, nagyon aranyosak voltak, az akkori turnémenedzserünk később is kapcsolatban maradt velük. Innen jött az ötlet, hogy mi is menjünk ki Koreába. Összedobtuk a pénzt, volt pár szponzor is, és végül eljutottunk Szöulba – Csedzsura is szerveztek egy bulit, de azt aztán sajnos lemondták tüntetések miatt, mert állami rendezvény lett volna. Szöulban viszont lenyomtunk egy minifesztivált meg egy akusztikus koncertet a magyar nagykövetség szervezésében, ami elképesztően jó hangulatú volt. Kicsit hátizsákos módon toltuk.