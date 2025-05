Lemaradtál róla? Ilyen volt az Iron Maiden budapesti, turnényitó koncertje – galéria

Ha azt hitted, hogy a rocklegendák idővel csak nosztalgikus történetté válnak, akkor az Iron Maiden budapesti koncertje után garantáltan megváltozik a véleményed! Az 1975-ben alakult brit metálzenekar nemcsak hogy túlélte az évtizedeket, de még ma is egyedülálló energiával, lendülettel és életörömmel képes teletölteni a legnagyobb arénákat. 2025-ben a zenekar ötvenedik születésnapját ünnepli, és erre egy különleges jubileumi "Run for your lives" turnéval készültek, amelynek egyik leglátványosabb állomása volt a Budapest Aréna.

Az Iron Maiden budapesti koncertje igazi csemege volt a rajongóknak (Fotó: Ritzau Scanpix via AFP / AFP)

50 éves az Iron Maiden

Az Iron Maiden mindig is a heavy metal egyik legmeghatározóbb együttese volt, a zenéjük generációk számára vált etalonná. A mostani turné egyfajta visszatekintés, egy grandiózus születésnapi buli, amely nem a szokásos slágereket hozza elő, hanem a rajongók által már-már elfeledett ritkaságokat is újra életre keltette a színpadon. Az együttes tagjai – Bruce Dickinson, Steve Harris, Dave Murray, Janick Gers, Adrian Smith és a frissen érkezett dobos, Simon Dawson – olyan szinten hozták a formájukat, hogy az első pillanattól az utolsóig tökéletes rockshow-val ajándékozták meg a közönséget.

Az Iron Maiden monumentális színpadképpel készült (Fotó: Fábián Gábor)

Felcsendültek a kevésbé ismert dalok is

A setlist igazi csemege volt: a „Murders in the Rue Morgue”, „The Number of the Beast”, „Run to the Hills” és a legendás „Fear of the Dark” mellett olyan ritkaságok is felcsendültek, amiket évtizedek óta nem hallhattunk élőben. Ez a válogatás nemcsak a leghűségesebb rajongókat, de az új generációt is megmozgatta. A hangulat az egekben, a közönség tombolt, az Aréna egy hatalmas, egybeforrt rockközösséggé változott.

Olykor egyenesen Egyiptomban érezhettük magunkat (Fotó: Fábián Gábor)

Varázslatos koncert volt

A vizuális show ezúttal visszafogottabb, de annál inkább fókuszáltabb volt: a gigantikus vetítések, a legendás Eddie-maszkok és a jellegzetes Iron Maiden-motívumok minden pillanatban fokozták az élményt, miközben a zenekar tagjai teljes beleéléssel játszottak.

Ez a koncert egyértelműen bizonyította, hogy az Iron Maiden nemcsak múltidézés, hanem élő legenda, akik képesek újra és újra megújulni és meghódítani újabb generációkat. Az ötvenedik évfordulós jubileumi turné egy olyan rocktörténeti esemény, amit nem lehet csak úgy elfelejteni – aki ott volt, az tudja, hogy egy igazi metálünnepen vett részt.