Eldőlt, ez lett az év dala 2023-ban

Nyolc dal maradt versenyben a mintegy félezer közül kiválasztott, élő műsorba került negyven produkcióból szombat estére A Dal 2023 fináléjára, nem csoda, hogy tapintható volt a feszültség a stúdióban!

Kiderült, ki nyerte A Dal 2023-at! Fotó: MTVA

Az ítészek értékelése alapján legmagasabb pontszámmal jutott tovább Szebényi Dániel a „fekete öves” zenekarával előadott Vigasztalóval. Az EVERFLASH Édenkertje az akusztikus verzióban is megtartotta a metál-rock jegyeit, így az erőt és feszültséget viszi a döntőbe is. A Roy Galeri Boldog vagy karibi hangulatáért „royongott” a zsűri, és ülve lambadázott. A nézők szavazataival a zsűritől legkevesebb pontot kapott Mocskonyi Dörgő Most is ott a parton produkciója csatlakozott az első elődöntő továbbjutóihoz.

Az április 29-i mindent eldöntő adásban újra bizonyíthatott Panka és Kristóf népzenei elemekkel tűzdelt szerzeménye, a Nincsen semmi boldogságom; Szekeres András lírai dala, Az ősz; az Éjféli járat a szászrégeni pop-rock együttestől, a TITÁNtól; valamint a swinges Akkor is a közönségkedvenc QUACKtól.

A versenyzőkre újabb kihívás várt: szimfonikus változatban kellett színpadra vinniük produkciójukat a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséretében. Az izgalmakat csak fokozta, hogy a zsűri a nyolc dal elhangzása után értékelt, és a négy legmagasabb pontszámú produkcióra (Panka és Kristóf, Szekeres András, TITÁN, Szebényi Dániel) szavazhatott a közönség.

Az év magyar slágeréről a közönség döntött. A nyertes a TITÁN lett az Éjféli járat című dallal.

A győztes tízmillió forintot nyert zenei produkciója fejlesztésére. A döntőbe jutott másik hét versenyző is pénznyereményben részesült: a legjobb négy között végzett másik három produkció előadója öt-öt millió forinttal, a további négy finalista egy-egy millióval építheti tovább zenei karrierjét.

(via)