5 kávézó Párizsban, ahol egykor híres írók múlatták az időt

A régi párizsi kávéházak nem egyszerű vendéglátóhelyek, hanem a 19–20. századi irodalom, filozófia és művészet központjai. Ezeknél az asztaloknál születtek forradalmi eszmék, írói remekművek és hosszas viták a világról. Miközben a helyiek és a turisták ma croissanokat majszolnak és tejszínes kávét isznak ezeken a helyszíneken, a falak letűnt korok titkait rejtik. Ha igazi kulturális élményre vágysz, nem hagyhatod ki ezeket a legendás kávéházakat, amelyek egykor a bohém Párizs szíve voltak.

A Café de Flore a párizsi Saint-Germain-des-Prés-templom környékén található irodalmi kávéházak fellegvára.

Fotó: AFP / AFP

Párizs híres kávéházai

Nézzük, melyek Párizs legendás kávéházai, ahol ugyanazokban a székekben kortyolgathatod a kávéd, mint amelyekben Jean-Paul Sartre vagy Albert Camus megírta valamelyik világszerte híres könyvét.

Café de Flore – a filozófusok otthona

A Saint-Germain-des-Prés szívében található Café de Flore a francia egzisztencialisták központja volt. Ma Párizs egyik legfontosabb és leghíresebb kávéháza, amely hatalmas turistatömegeket vonz nap mint nap. 1885-ben alapították, pont akkor, amikor a vele szemben lévő riválisát, a Les Deux Magotsott.

Közel 50 évig ez a kávézó volt a nagy filozófiai viták, irodalmi találkozók, és az ihlet megtalálásának helyszíne. Jean-Paul Sartre és Simone de Beauvoir rendszeresen itt vitatkozott szabadságról, felelősségről és szerelemről. Általában Guillaume Apollinaire volt az első, aki reggel beült a fűtőtest mellé, és fel sem állt onnan zárásig. A híres költőt követték a nem kevésbé ismert barátai is: André Breton, Paul Réverdy, Louis Aragon és Paul Éluardo.

A Café de Flore a mai napig megőrizte eleganciáját, így ott kortyolgatva egy eszpresszót könnyen úgy érezheted, mintha a francia filozófia aranykorába csöppentél volna.

Les Deux Magots – irodalom és történelem találkozása

Ha kedveled az irodalmi szerelmes leveleket, a szürrealistákat, a történelmi helyeket, a forró csokoládét és a történelmi Párizst, imádni fogod ezt az irodalmi kávézót. 1884 óta működik a Les Deux Magots, melynek neve két legendás szoborra utal, amelyek a mai napig megtalálhatók az irodalmi kávézó közepén.