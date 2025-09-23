5 kávézó Párizsban, ahol egykor híres írók múlatták az időt

A régi párizsi kávéházak nem egyszerű vendéglátóhelyek, hanem a 19–20. századi irodalom, filozófia és művészet központjai. Ezeknél az asztaloknál születtek forradalmi eszmék, írói remekművek és hosszas viták a világról. Miközben a helyiek és a turisták ma croissanokat majszolnak és tejszínes kávét isznak ezeken a helyszíneken, a falak letűnt korok titkait rejtik. Ha igazi kulturális élményre vágysz, nem hagyhatod ki ezeket a legendás kávéházakat, amelyek egykor a bohém Párizs szíve voltak.
Nézzük, melyek Párizs legendás kávéházai, ahol ugyanazokban a székekben kortyolgathatod a kávéd, mint amelyekben Jean-Paul Sartre vagy Albert Camus megírta valamelyik világszerte híres könyvét.
Café de Flore – a filozófusok otthona
A Saint-Germain-des-Prés szívében található Café de Flore a francia egzisztencialisták központja volt. Ma Párizs egyik legfontosabb és leghíresebb kávéháza, amely hatalmas turistatömegeket vonz nap mint nap. 1885-ben alapították, pont akkor, amikor a vele szemben lévő riválisát, a Les Deux Magotsott.
Közel 50 évig ez a kávézó volt a nagy filozófiai viták, irodalmi találkozók, és az ihlet megtalálásának helyszíne. Jean-Paul Sartre és Simone de Beauvoir rendszeresen itt vitatkozott szabadságról, felelősségről és szerelemről. Általában Guillaume Apollinaire volt az első, aki reggel beült a fűtőtest mellé, és fel sem állt onnan zárásig. A híres költőt követték a nem kevésbé ismert barátai is: André Breton, Paul Réverdy, Louis Aragon és Paul Éluardo.
A Café de Flore a mai napig megőrizte eleganciáját, így ott kortyolgatva egy eszpresszót könnyen úgy érezheted, mintha a francia filozófia aranykorába csöppentél volna.
Les Deux Magots – irodalom és történelem találkozása
Ha kedveled az irodalmi szerelmes leveleket, a szürrealistákat, a történelmi helyeket, a forró csokoládét és a történelmi Párizst, imádni fogod ezt az irodalmi kávézót. 1884 óta működik a Les Deux Magots, melynek neve két legendás szoborra utal, amelyek a mai napig megtalálhatók az irodalmi kávézó közepén.
A Les Deux Magots az az irodalmi kávézó Párizsban, amelyet a művelt epikureusoknak (Epikurosz elveit követő, az élet nyújtotta örömöket bölcs mértékkel élvező személyek – a szerk.) ismerniük kell. Ernest Hemingway, James Joyce, Albert Camus és André Gide is itt múlatták az időt. A kávéház a Prix des Deux Magots irodalmi díj névadója lett, amely ma is az új tehetségeket jutalmazza.
Le Procope – a legrégebbi kávéház Párizsban
A 17. század óta működő Le Procope volt Voltaire és Rousseau kedvenc helye. A 19. században felváltotta őket Paul Verlaine, Anatole France, Victor Hugo, Alfred de Musset, és Honoré de Balzac. Még Diderot és Benjamin Franklin is megfordult itt. Sőt, Franklin itt tervezgette az amerikai alkotmány alapjait és a szerződését XVI. Lajossal. A helyen a mai napig érezhető a francia forradalom előtti viták hangulata, mivel a falakon eredeti dokumentumok (amelyeket ebben a kávézóban írt meg Danton és Robespierre), a mosdók ajtaján pedig az „Állampolgár” és „Állampolgárnő” feliratok olvashatók, sőt még egy eredeti Napóleon-sapkát is kiállítottak.
La Closerie des Lilas – Hemingway asztala
Montparnasse művészeinek és íróinak kedvelt helye volt, ahol F. Scott Fitzgerald, Paul Cézanne, Picasso és Hemingway is alkotott. Hemingway különösen kötődött ide: állítólag a Fiesta című regényének első sorait is itt vetette papírra. Ma is megtalálható az „ő asztala”, amely zarándokhely az irodalom szerelmeseinek.
Café de la Rotonde – bohém Montparnasse
A 20. század elején ez a kávéház Picasso, Modigliani és más avantgárd művészek találkozópontja volt. Nem csupán írók, de festők és szobrászok is itt vitatták meg a művészet jövőjét, miközben a világ a modernizmus küszöbén állt.
Párizs kávéházaiban sokkal több minden rejlik, mint néhány csésze jó eszpresszó: a történelem nyüzsgő színterei, ahol a világirodalom és filozófia nagyjai hagyták a kézjegyüket. Egy séta a Saint-Germain vagy a Montparnasse negyed utcáin nem csupán kulináris, kulturális hanem intellektuális időutazás is.
