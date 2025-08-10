Nem hiszed el mit tettek az Eiffel-toronnyal

Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 10. 16:10
A rendőrség már három embert tartóztatott le.

Őrizetbe vettek Párizsban három embert, mert engedély nélkül felmászott az Eiffel-toronyra - közölte vasárnap a francia rendőrség.

Az akció résztvevőinek egyike ejtőernyővel ugrott le a francia főváros nevezetességéről - írja az MTI. A három személyt szombat reggel fogták el, az Eiffel-torony üzemeltetője feljelentést tett az ügyben. Az Eiffel-torony Franciaország egyik legismertebb látványossága, amelyet a helyiek "dame de fer" (vashölgyként) is emlegetnek. Évente mintegy hatmillióan látogatják meg az 1889-es párizsi világkiállításra elkészült, több mint 130 éves tornyot.

