Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
28°C Székesfehérvár

Máté, Mirella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tíz hely Magyarországon, ahol garantáltan szép az ősz

ősz
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 21. 17:20
tájaklegszebb
Pára és napsugár a gemenci erdőben, tükröződő türkiz a mecseki bányatóban, darvak árnyéka a hortobágyi napkorong előtt.Az ősz Magyarországon minden nap más arcát mutatja. Az alábbi válogatás a fotók hangulatát követve tervezhettek tíz őszi kirándulást.

Az ősz lassúbb tempót diktál. A gemenci ártéri erdőkben a reggeli pára közt oszlopként állnak a fák, a fény finoman csorog végig a völgyekben. 

Ősz
Ősz Gemencen Fotó: Csontos Péter

Ide látogass el: csodás ősz vár rád ezeken a magyar tájakon!

A Mecsekben avar illata kíséri a lépteket, a tölgyesek sárgára és rézre váltanak, a csendben csak egy-egy harkály üteme hallatszik. A felhagyott erdősmecskei bányató türkiz szeme tiszta kontúrral ragyog a rozsdabarna kőfalak között. Nyugaton az Őrség mozaikos dombjai fölött lassan vándorolnak a felhők; Szalafőn, Pityerszeren a fehérre meszelt falak és a zsúpfedél békés rendet őriznek. A Balaton-felvidéken a Badacsony komoly tanúhegyként ül a táj fölött, a szőlőhegyekben még szüretelnek, a Szent György-hegy bazaltorgonái sötét kottasorokként ritmust adnak a dűlőknek. Keleten Tokaj-Hegyalja fölött fénysávok nyílnak a felhők között, a folyók kanyarai ólom-szürkén csillognak. A puszta estjén pedig megérkeznek a darvak: fekete betűkként írják tele az ég alját, és kimondják azt, amit egész nap sejtettünk – vége a nyárnak, a táj elcsendesedik, és jólesik csak nézni, ahogy az évszak rendje a maga természetes módján a helyére billen.

Galériánkban, mely az alábbi fotóra kattintva nézhető végig, tíz helyet mutatunk, ahová érdemes ősszel ellátogatni!

Aerial view, deep mine lake in place of a mining pit
Badacsony view from the St. George mountain at lake Balaton on an autumn day.
Galéria: 10 őszi hely Magyarországon, ahová érdemes ellátogatni
Fotó: MW archívum, Csontos Péter
1/10
Gemenc ősszel Fotó: Csontos Péter Gemenc Zrt.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu