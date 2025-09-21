Tíz hely Magyarországon, ahol garantáltan szép az ősz

Az ősz lassúbb tempót diktál. A gemenci ártéri erdőkben a reggeli pára közt oszlopként állnak a fák, a fény finoman csorog végig a völgyekben.

Ősz Gemencen Fotó: Csontos Péter

Ide látogass el: csodás ősz vár rád ezeken a magyar tájakon!

A Mecsekben avar illata kíséri a lépteket, a tölgyesek sárgára és rézre váltanak, a csendben csak egy-egy harkály üteme hallatszik. A felhagyott erdősmecskei bányató türkiz szeme tiszta kontúrral ragyog a rozsdabarna kőfalak között. Nyugaton az Őrség mozaikos dombjai fölött lassan vándorolnak a felhők; Szalafőn, Pityerszeren a fehérre meszelt falak és a zsúpfedél békés rendet őriznek. A Balaton-felvidéken a Badacsony komoly tanúhegyként ül a táj fölött, a szőlőhegyekben még szüretelnek, a Szent György-hegy bazaltorgonái sötét kottasorokként ritmust adnak a dűlőknek. Keleten Tokaj-Hegyalja fölött fénysávok nyílnak a felhők között, a folyók kanyarai ólom-szürkén csillognak. A puszta estjén pedig megérkeznek a darvak: fekete betűkként írják tele az ég alját, és kimondják azt, amit egész nap sejtettünk – vége a nyárnak, a táj elcsendesedik, és jólesik csak nézni, ahogy az évszak rendje a maga természetes módján a helyére billen.

Galériánkban, mely az alábbi fotóra kattintva nézhető végig, tíz helyet mutatunk, ahová érdemes ősszel ellátogatni!