Őszi városlátogatások Európában – Top 5 kihagyhatatlan úti cél, ami ilyenkor a legszebb

Amikor az első narancssárga tökök megjelennek a boltok polcain, biztosan tudhatjuk: közeleg az ősz. A nyárnak vége, a falevelek lassan aranyba fordulnak, és sokan keresik, hogy az őszi szünetben, vagy akár egy-egy hosszú hétvégére hová érdemes elutazni ebben a különleges évszakban. Cikkünkben Európa legjobb őszi városlátogatásai közül mazsoláztunk.

Európa legszebb települései, mint a svájci Luzern, izgalmas őszi városlátogatásokat kínálnak.

Fotó: wikipedia

5 hely, ahol egy őszi városlátogatás garantáltan életre szóló élményt nyújt

A túrák és biciklis kirándulások mellett egyre többen választják a városlátogatásokat, hiszen a hűvösebb időjárásban kellemesebb a városnézés, és a főszezon után az árak is barátságosabbak. Mutatunk öt várost, ahol ősszel garantáltan varázslatos élmények várnak.

Koppenhága: a hygge fővárosa

Októberben a dán fővárosban átlagosan 12 fok és kilenc esős nap várja az utazókat – elsőre talán nem hangzik hívogatónak, de valójában ilyenkor kezdődik a híres „hygge”-szezon. Ez a különleges dán életérzés a meghittségről, a gyertyafényről és a jó társaságról szól. A turisták legjobban a város hangulatos kávézóiban tapasztalhatják meg mindezt: a La Glace cukrászdában például mennyei sütemények kíséretében, a „Living Room”-ban puha fotelekben, a Bertels Salonban pedig szinte végtelen sajttortaválaszték mellett.

Koppenhága ilyenkor a hygge idilli nyugalmát kínálja, de azért a romantikus Nyhavn kikötőt se felejtsük el egy őszi városlátogatás során.

Fotó: Jakub Halun / wikipedia

A gasztronómia szerelmesei itt biztosan nem maradna hoppon: a Michelin kalauz összesen 81 csúcséttermet ajánl Koppenhágában és környékén. A világhírű Noma mellett a Geranium vagy az Alchemist is életre szóló élményt nyújt. A hangulatos városi séta – különösen Nyhavn romantikus csatornája – után érdemes ellátogatni a Dyrehaven parkba vagy a Frederiksberg-kertbe egy igazi őszi sétára.

Luzern: festmény az Alpok vonulatai között

A svájci Luzernben az ősz egyszerűen lélegzetelállító. A színes lombkoronák a hófödte hegycsúcsokkal és a Vierwaldstätter-tó tükrével együtt olyan látványt nyújtanak, amit nehéz felülmúlni. A város jelképe a fedett Kapellbrücke híd, de a tavon közlekedő nosztalgiahajókról is csodás panoráma tárul elénk.

Luzern legfontosabb turisztikai nevezetessége a Kapellbrücke, amely egy őszi városlátogatás csúcspontja lehet

Fotó: wikipedia

Luzern ilyenkor nemcsak vizuális élményt kínál: októberben és novemberben kortárs zenei és blues fesztiválok színesítik a programot, a hónap végén pedig a Swiss-City Marathon futói veszik birtokba az utcákat. A természet kedvelői innen könnyen eljuthatnak a környék hegyeihez: a Titlis környékén például 15 kilométeres tókerülő túra, függőhíd és jégbarlang várja a látogatókat.

Brassó: erdélyi ősz és Drakula árnyéka

Erdély ősszel egészen mesebeli: végtelen erdők, középkori városkák és titokzatos kastélyok. A Kárpátok ölelésében megbújó Brassó ideális kiindulópont a felfedezéshez. A város 800 éves óvárosa kávézóival és galériáival önmagában is megér egy sétát. A Fekete-templom, a főtér, vagy a színes Seilgasse sikátora mind kihagyhatatlan látnivaló.