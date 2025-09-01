Legmorbidabb ételek nyomában: 5 undorító nemzeti étel, amiért odavannak a helyiek

Szörnyülködsz, mikor a tévéműsorokban tücsköket és bogarakat esznek a versenyzők? Pedig ha a következő listát nézzük, akár kijelenthetjük, hogy szerencséjük van, mert a szerkesztők és kreatívosok bizony undorítóbb nemzeti ételeket is összeválogathattak volna. Milyen ételekre gondolunk? Olvass tovább és kiderül!

Erjesztett cápa hús? Különleges nemzeti ételek nyomában

Fotó: Teo Wei Keong / Shutterstock

5 morbid nemzeti étel, amit te is kipróbálhatsz

Nem szeretnénk, hogy már rögtön az elején felforduljon a gyomrod, szóval kezdjük, egy laza kis erjesztett fogással.

1. Hákarl – Izland

Hákarl egy erjesztett cápahús, amelyet izlandi hagyományok szerint készítenek. A cápa húsa hónapokig erjed, az eredmény egy rendkívül erős, büdös és intenzív ízű étel, amit sokan a világ legundorítóbb ételei között tartanak számon. A szaga szinte elviselhetetlen, ezért csak a bátrabbak próbálják meg. De tudunk cifrábbat is! Olvass tovább!

2. Balut – Fülöp-szigetek

Balut – te megkóstolnád?

Fotó: JomNaz / Shutterstock

A Fülöp-szigeteki „finomság”, a Balut, egy félkifejlett kacsaembrióból készült étel, amelyet héjában főznek meg, majd héjastul esznek. Igen, jól olvastad. Az embrió általában 14-21 napos, így már jól felismerhető rajta a tollazat és végtagok. A különleges állaga és látványa miatt sokak számára undorító – számunkra is –, de a helyiek tápláló és hagyományos csemegeként kedvelik. Az élmény meglehetősen intenzív lehet.

3. Casu Marzu – Szardínia, Olaszország

Sajt? Ki ne imádná a sajtot? Hát bizonyára van, aki ezek után, már nem lesz akkora rajongó. Szardínián tudnak meglepetést okozni, egyik kedvelt ételük egy sajt, egy különleges változata a pecorinonak, amelybe a „piophila casei” nevű férgek petéznek. A férgek segítik a sajt erjedését, és a sajt lágy, krémes, majdnem folyós állagú lesz. Az élő férgek miatt sokan undorítónak tartják, sőt, néhol illegális is a fogyasztása. Az íze erős, egyedi, az élmény pedig sokaknak extrém. Mi ezt inkább passzolnánk, de te bátran próbáld ki, ha mered!

4. Madárfészek leves – Kína

Madárfészek leves, te bevállalnád?

Fotó: Light Stock / Shutterstock

Egy fokkal talán kevésbé gusztustalan étel a madárfészek leves. Egy különleges ázsiai étel, amelyet a szalanganók (egy fajta sarlósfecske) nyálából készült, megszáradt fecskefészekből főznek. Rejtély számunkra, hogy kinek jutott ez egyáltalán eszébe? A fészek zselés állagúvá válik főzés közben, a leves áttetsző és enyhén sűrű. Magas tápértékű, a kínai orvoslás szerint jót tesz a légutaknak és az immunrendszernek, emellett rendkívül drága különlegesség. Te bevállalnád?