Legmorbidabb ételek nyomában: 5 undorító nemzeti étel, amiért odavannak a helyiek

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 11:45
Eddig undorodtál a kakashere pörkölttől? Talán a cikk olvasása után megbocsájtóbb leszel a híres nemzeti ételünkkel kapcsolatban.
Bakk Lucia
Szörnyülködsz, mikor a tévéműsorokban tücsköket és bogarakat esznek a versenyzők? Pedig ha a következő listát nézzük, akár kijelenthetjük, hogy szerencséjük van, mert a szerkesztők és kreatívosok bizony undorítóbb nemzeti ételeket is összeválogathattak volna. Milyen ételekre gondolunk? Olvass tovább és kiderül!

Hárkal, nemzeti étel
Erjesztett cápa hús? Különleges nemzeti ételek nyomában
Fotó: Teo Wei Keong /  Shutterstock 

5 morbid nemzeti étel, amit te is kipróbálhatsz

Nem szeretnénk, hogy már rögtön az elején felforduljon a gyomrod, szóval kezdjük, egy laza kis erjesztett fogással.  

1. Hákarl – Izland

Hákarl egy erjesztett cápahús, amelyet izlandi hagyományok szerint készítenek. A cápa húsa hónapokig erjed, az eredmény egy rendkívül erős, büdös és intenzív ízű étel, amit sokan a világ legundorítóbb ételei között tartanak számon. A szaga szinte elviselhetetlen, ezért csak a bátrabbak próbálják meg. De tudunk cifrábbat is! Olvass tovább!  

2. Balut – Fülöp-szigetek  

balut, nemzeti étel
Balut – te megkóstolnád?
Fotó: JomNaz /  Shutterstock 

A Fülöp-szigeteki „finomság”, a Balut, egy félkifejlett kacsaembrióból készült étel, amelyet héjában főznek meg, majd héjastul esznek. Igen, jól olvastad. Az embrió általában 14-21 napos, így már jól felismerhető rajta a tollazat és végtagok. A különleges állaga és látványa miatt sokak számára undorító – számunkra is –, de a helyiek tápláló és hagyományos csemegeként kedvelik. Az élmény meglehetősen intenzív lehet.  

3. Casu Marzu – Szardínia, Olaszország  

Sajt? Ki ne imádná a sajtot? Hát bizonyára van, aki ezek után, már nem lesz akkora rajongó. Szardínián tudnak meglepetést okozni, egyik kedvelt ételük egy sajt, egy különleges változata a pecorinonak, amelybe a „piophila casei” nevű férgek petéznek. A férgek segítik a sajt erjedését, és a sajt lágy, krémes, majdnem folyós állagú lesz. Az élő férgek miatt sokan undorítónak tartják, sőt, néhol illegális is a fogyasztása. Az íze erős, egyedi, az élmény pedig sokaknak extrém. Mi ezt inkább passzolnánk, de te bátran próbáld ki, ha mered!  

4. Madárfészek leves – Kína  

madárfészek leves, nemzeti étel
Madárfészek leves, te bevállalnád? 
Fotó: Light Stock /  Shutterstock 

Egy fokkal talán kevésbé gusztustalan étel a madárfészek leves. Egy különleges ázsiai étel, amelyet a szalanganók (egy fajta sarlósfecske) nyálából készült, megszáradt fecskefészekből főznek. Rejtély számunkra, hogy kinek jutott ez egyáltalán eszébe? A fészek zselés állagúvá válik főzés közben, a leves áttetsző és enyhén sűrű. Magas tápértékű, a kínai orvoslás szerint jót tesz a légutaknak és az immunrendszernek, emellett rendkívül drága különlegesség. Te bevállalnád?  

5. Sannakji – Dél-Korea  

polilp, nemzeti étel
Morbid nemzeti ételek: mozgó polipcsápok a tányéron
Fotó: Hyejin Kang /  Shutterstock 

Szereted a polipot? Ha Dél-Koreában jársz és kedvet kapnál egy kis poliphoz, ne lepődj meg, ha a kis fejlábúak csápjai mozognak a tányérodon. A Sannakji egy élő, apró polip, amelyet frissen felszeletelve szolgálnak fel, és a polip darabkái még mozognak a tányéron. Az étel textúrája rugalmas, és az élő állat fogyasztása miatt kicsit extrém élmény. Az állatok mozgása sokakat visszatart, de a helyiek szerint ez a frissesség és tisztaság jele, amit élveznek. Vigyázni kell, mert fulladásveszély is fennállhat.  

Neked megjött az étvágyad?  

Nézd meg az alábbi videót, mielőtt kirendelsz egy Balut tojást:

