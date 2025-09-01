Legmorbidabb ételek nyomában: 5 undorító nemzeti étel, amiért odavannak a helyiek

Szörnyülködsz, mikor a tévéműsorokban tücsköket és bogarakat esznek a versenyzők? Pedig ha a következő listát nézzük, akár kijelenthetjük, hogy szerencséjük van, mert a szerkesztők és kreatívosok bizony undorítóbb nemzeti ételeket is összeválogathattak volna. Milyen ételekre gondolunk? Olvass tovább és kiderül!
Nem szeretnénk, hogy már rögtön az elején felforduljon a gyomrod, szóval kezdjük, egy laza kis erjesztett fogással.
Hákarl egy erjesztett cápahús, amelyet izlandi hagyományok szerint készítenek. A cápa húsa hónapokig erjed, az eredmény egy rendkívül erős, büdös és intenzív ízű étel, amit sokan a világ legundorítóbb ételei között tartanak számon. A szaga szinte elviselhetetlen, ezért csak a bátrabbak próbálják meg. De tudunk cifrábbat is! Olvass tovább!
A Fülöp-szigeteki „finomság”, a Balut, egy félkifejlett kacsaembrióból készült étel, amelyet héjában főznek meg, majd héjastul esznek. Igen, jól olvastad. Az embrió általában 14-21 napos, így már jól felismerhető rajta a tollazat és végtagok. A különleges állaga és látványa miatt sokak számára undorító – számunkra is –, de a helyiek tápláló és hagyományos csemegeként kedvelik. Az élmény meglehetősen intenzív lehet.
Sajt? Ki ne imádná a sajtot? Hát bizonyára van, aki ezek után, már nem lesz akkora rajongó. Szardínián tudnak meglepetést okozni, egyik kedvelt ételük egy sajt, egy különleges változata a pecorinonak, amelybe a „piophila casei” nevű férgek petéznek. A férgek segítik a sajt erjedését, és a sajt lágy, krémes, majdnem folyós állagú lesz. Az élő férgek miatt sokan undorítónak tartják, sőt, néhol illegális is a fogyasztása. Az íze erős, egyedi, az élmény pedig sokaknak extrém. Mi ezt inkább passzolnánk, de te bátran próbáld ki, ha mered!
Egy fokkal talán kevésbé gusztustalan étel a madárfészek leves. Egy különleges ázsiai étel, amelyet a szalanganók (egy fajta sarlósfecske) nyálából készült, megszáradt fecskefészekből főznek. Rejtély számunkra, hogy kinek jutott ez egyáltalán eszébe? A fészek zselés állagúvá válik főzés közben, a leves áttetsző és enyhén sűrű. Magas tápértékű, a kínai orvoslás szerint jót tesz a légutaknak és az immunrendszernek, emellett rendkívül drága különlegesség. Te bevállalnád?
Szereted a polipot? Ha Dél-Koreában jársz és kedvet kapnál egy kis poliphoz, ne lepődj meg, ha a kis fejlábúak csápjai mozognak a tányérodon. A Sannakji egy élő, apró polip, amelyet frissen felszeletelve szolgálnak fel, és a polip darabkái még mozognak a tányéron. Az étel textúrája rugalmas, és az élő állat fogyasztása miatt kicsit extrém élmény. Az állatok mozgása sokakat visszatart, de a helyiek szerint ez a frissesség és tisztaság jele, amit élveznek. Vigyázni kell, mert fulladásveszély is fennállhat.
