Galambkalács, citromos húslevessel - ezek a húsvét legextrémebb ételei

Míg a magyaroknál a sonka, a torma, a kalács és a főtt tojás a legelterjedtebb ünnepi menü, amit együtt fogyaszt húsvétkor a család, addig más európai kultúrákban extrémebb ételek is az asztalra kerülnek.

Különleges ételeket szolgálnak fel Európában húsvétra / Fotó: Elena Veselova

Az olasz kalács

Az ételek jellege és elkészítési módja jelentősen eltérhet kultúránként, ám a sonka és kalács örök eleme a menüknek. Olaszországban a húsvétkor galamb alakú kalácsot sütnek: egy hagyományos helyi édességet, aminek formája egy galambra emlékeztet. Tésztája olyan, mint az olasz kalács, a panettone, de a colomba lágyabb és édesebb. A mandulaszeletek tetejére porcukrot szórnak, hogy még gusztusosabb legyen a látványa. Ezt a kalácsféleséget akkor érdemes elkészíteni, ha valami új ízvilággal szeretnéd felturbózni a húsvéti ételeidet.

Az olasz húsvéti kalács édes és lágy / Fotó: New Africa / shutterstock

A görögök a citromra esküsznek

A görögök húsvétkor is esznek húst, de az ott élő ember általában bárányt is fogyasztanak. Az egyik legkedveltebb ételük ilyenkor a citromos-tojásos csirkehúsleves (magiritsa).

A magiritsa a görögök egyik közkedvelt húsvéti levese / Fotó: Gestiafoto

Tojásos pite, spanyol módra

Húsvétkor a spanyolok sem finomkodnak az ízek terén, igazi kavalkáddal várják a vendégeiket. Az egyik legfontosabb ételük a „hornazo” – egy hatalmas pite. Ebben minden benne van, ami az ízlelőbimbóknak kedves lehet: sonka, kolbász, tojás, de még olajbogyó is! Néha zöldségekkel és sajttal is megspékelik a süteményt. Spanyolországban emellett a bárányhús is elfogadott húsvétkor.