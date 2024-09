Hihetetlen, mit próbált ki Ördög Nóri férje a Fülöp-szigeteken

Már egy hete robog az Ázsia Expressz a TV2-n, ahol a játékosok nemcsak a különleges helyszínekkel, hanem a helyi ételekkel is megismerkedhetnek. Múlt héten a verseny egyik napját a helyi ínyencségek megismertetésének szentelték, amit a műsorvezető, Ördög Nóri is megkóstolt. Béres Anettnak és Jollynak pedig olyan csemegéket is sikerült megkóstolnia, mint a lisztkukac vagy a csirkefej.

Ördög Nórit szokás szerint férje és gyermekei is elkísérték a forgatásra (Fotó: Mate Krisztian)

Pénteken az Ázsia Expressz kísérőműsora, a Nánázsia 5. évadának legújabb epizódjában Ördög Nóri férje, Nánási Pál is merész módon kipróbált egy helyi különlegességet. Bár a fotós nem a fent említett nem mindennapi ételekből választott, inkább egy bizalomgerjesztőbb chipset próbált ki, ami elég csípős volt.

– Elég bizarr színe van – mutatta a zöld chipszet a kamerának.

Örülök, hogy megismertelek titeket, nagyon aranyos gyerekek voltatok. Savanyú egyébként, jó ropogós, az íze nagyon jó. Nem is annyira csíp, most kezd erősebb lenni, ez jó. Azért csíp, a vége csíp

– mondta Nánási Pál hunyorgó szemmel, akinek már bekészítették a vizet gyerekei. Azonban a sors vagy a vágás fintora, hogy felesége Ördög Nóra is éppen kávészünetet tartott, ami sokkal jobban sikerült, mint férje csipegetése.

Ördög Nóri óva intette családját

A műsort tavasszal forgatták, és már akkor láthattunk pici részleteket a nagy utazásból. Nóri családja ugyanis idén is vele utazott, így tehát a Nánási családnak nem csupán munka volt ez az út, de nyaralás és kaland is. A tavalyi évhez hasonlóan Nóri idén is egyperceseket töltött fel tavasszal az útról, most pedig, hogy a műsor már fut, végre megjelent a Nánázsia is. Ennek legutóbbi részében azonban megdöbbentő dolog derült ki.

– Most már elárulom nektek, gyerkőcök, hogy ma, a hotelben, ahonnan eljöttünk, anya írt egy SMS-t, mielőtt elindultunk, hogy ahogy pakolunk, nézzek körbe, mert reggel találtak skorpiót a mellettünk lévő szobában – osztotta meg a rémhírt a gyerekekkel Nánási Pál.