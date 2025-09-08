Az ember az ősidőktől fogva magasra tört – 10+1 lenyűgöző felhőkarcoló a nagyvilágból - Galéria

Az ég meghódításának vágya egyidős az emberiséggel. Már az ókori mítoszok is arról meséltek, hogyan próbál meg az ember feljutni az istenek lakhelyére – elég csak Bábel tornyára gondolni, amely a túlzott ambíció szimbóluma lett. A vágy azonban nem tűnt el: évszázadokon át templomtornyok, katedrálisok, minaretek próbálták megérinteni a mennyet, míg végül a XX. század fordulóján megérkezett az igazi áttörés. Az acélvázas szerkezetek, a lift, a vasbeton – és nem utolsósorban az emberi akarat – lehetővé tették, hogy megszülessen egy új építészeti műfaj: a felhőkarcoló.

Felhőkarcolók a világ körül: Európa hetedik, és Oroszországon kívül a második legmagasabb épület a londoni The Shard.

Fotó: Aerial-motion

Ezek a világ leghíresebb felhőkarcolói

Innentől kezdve nem volt megállás. New York, Chicago, Tokió, Dubaj és Sanghaj egymással versengve húzták az eget karcoló tornyokat, amelyek nemcsak a városok jelképeivé váltak, hanem technológiai és gazdasági erődemonstrációk is lettek. Ezek az épületek nem egyszerűen irodaházak vagy lakótornyok – a modern ember katedrálisai. A Burj Khalifa, a One World Trade Center, a Taipei 101 vagy épp a Shanghai Tower ma már nemcsak az ég felé törnek, hanem saját történetük van korunk vágyairól, félelmeiről, és arról, hogy még mindig nem elég nekünk, ami a földön van.

Galériánkban a világ legismertebb felhőkarcolóit mutatjuk be – azokat, amelyek újradefiniálták a látóhatárt, városok sziluettjeit rajzolták át, és amelyek előtt az ember egyszerűen csak megáll, és lélegzet visszafojtva néz felfelé.