Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Mária, Adrienn névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Az ember az ősidőktől fogva magasra tört – 10+1 lenyűgöző felhőkarcoló a nagyvilágból - Galéria

toronyház
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 10:15
építészetgaléria
Az ember mindig is vágyott rá, hogy közelebb kerüljön az éghez – akár tettekkel, akár tornyokkal. Ma már a világ minden táján felbukkannak az ég felé törő, városok látképét uraló felhőkarcolók.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Az ég meghódításának vágya egyidős az emberiséggel. Már az ókori mítoszok is arról meséltek, hogyan próbál meg az ember feljutni az istenek lakhelyére – elég csak Bábel tornyára gondolni, amely a túlzott ambíció szimbóluma lett. A vágy azonban nem tűnt el: évszázadokon át templomtornyok, katedrálisok, minaretek próbálták megérinteni a mennyet, míg végül a XX. század fordulóján megérkezett az igazi áttörés. Az acélvázas szerkezetek, a lift, a vasbeton – és nem utolsósorban az emberi akarat – lehetővé tették, hogy megszülessen egy új építészeti műfaj: a felhőkarcoló.

Felhőkarcoló, The Shard, London, Temze
Felhőkarcolók a világ körül: Európa hetedik, és Oroszországon kívül a második legmagasabb épület a londoni The Shard.
Fotó: Aerial-motion

Ezek a világ leghíresebb felhőkarcolói

Innentől kezdve nem volt megállás. New York, Chicago, Tokió, Dubaj és Sanghaj egymással versengve húzták az eget karcoló tornyokat, amelyek nemcsak a városok jelképeivé váltak, hanem technológiai és gazdasági erődemonstrációk is lettek. Ezek az épületek nem egyszerűen irodaházak vagy lakótornyok – a modern ember katedrálisai. A Burj Khalifa, a One World Trade Center, a Taipei 101 vagy épp a Shanghai Tower ma már nemcsak az ég felé törnek, hanem saját történetük van korunk vágyairól, félelmeiről, és arról, hogy még mindig nem elég nekünk, ami a földön van.

Galériánkban a világ legismertebb felhőkarcolóit mutatjuk be – azokat, amelyek újradefiniálták a látóhatárt, városok sziluettjeit rajzolták át, és amelyek előtt az ember egyszerűen csak megáll, és lélegzet visszafojtva néz felfelé.

A malajziai Kuala Lumpurban található Petronas-ikertornyok 452 méter magasságukkal Ázsia egyik legismertebb építményei.
New York új jelképe, a tragikus sorsú World Trade Center ikertornyainak helyén épült One World Trade Center 541 méter magasra emelkedik a Manhattan-i égbolt fölé.
A kecses sziluettel büszkélkedő szöuli Lotte World Tower Dél-Korea legmagasabb épülete, 555 méterre nyúlik az égbe.
Az 1928-30 között épült New York-i Chrysler Building 319 méteres magasságával már messze nem a legmagasabb az ikonikus toronyházak közül, de megjelenése az art déco építészet egyik legizgalmasabb alkotása.
A szentpétervári Lakhta Center Oroszország és Európa legmagasabb épülete, 462 méter magasra emelkedik a Balti-tenger partján.
London legmagasabb épülete, a The Shard, 310 méteres magasságával és különleges, üvegtüskét megjelenítő formájával tűnik ki a Temze partján.
A tajvani fővárosban álló Taipei 101 korábbi világrekorderként 508 méteres magasságával még mindig Ázsia egyik ékköve.
A Dubajban található Burj Khalifa a világ jelenlegi legmagasabb épülete, lenyűgöző 828 méteres magasságával messze lekőrözi versenytársait.
Az 1930-31 között épült Empire State Building a New York-i Midtown szívében áll, és 443 méteres csúcsával (antenna nélkül 381 m) sokáig a világ tetejének számított.
A világ egyik legismertebb felhőkarcolója, a 492 méteres Shanghai World Financial Center, amely „palacknyitó” formájáról is híres. Mellette áll a futurisztikus vonalvezetésű, 632 méter magas Shanghai Tower, ami jelenleg a világ második legmagasabb épülete.
Galéria: 10+1 felhőkarcoló a nagyvilágból
1/10
A malajziai Kuala Lumpurban található Petronas-ikertornyok 452 méter magasságukkal Ázsia egyik legismertebb építményei.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu