Lakókocsit húzó autó az országúton

Telek helyett lakókocsi? Ezért választják egyre többen a mobil életformát

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 10:15
Az ingatlanárak évről évre emelkednek, így sokak számára szinte elérhetetlen álommá vált egy telek vagy nyaraló megvásárlása. Egy saját kis kuckó és a természet közelsége iránti vágy ugyanakkor továbbra is erősen él bennünk, amire egyre népszerűbb alternatívát kínál egy jól felszerelt lakókocsi. Egy ilyen lakóhely jóval alacsonyabb beruházási költséggel, rugalmas használattal, és a szabadság élményével kecsegtet. De vajon mindenkinek való?
A telekvásárlás egyre drágább, a fenntartási, felújítási, épitkezési költségekről nem is beszélve. Nem csoda, hogy sokan inkább lakókocsiba fektetnek, amely egyszerre kínál szabadságot, mobilitást és jóval kedvezőbb kiadásokat. Ehhez persze szükség van egy nagy adag kalandvágyra és rugalmasságra is. Mindent egybevetve, vajon tényleg jobban járhatunk vele, mint egy telekkel? Mutatjuk az érveket és ellenérveket. 

kemping, lakókocsi, autó, természet
Lakókocsival egy kempingben is jobban járunk, hiszen van benne stabil ágy, asztal, konyha, sőt előtétsátorral tovább bővíthető a tér. 
Fotó: Szendi Péter / Vas Népe

A telekvásárlás kihívásai

Egy telek megvásárlása sokak számára vonzó befektetésnek tűnik. Adott egy fix hely, amely bármikor elérhető, kialakítható rajta egy kert, saját ízlés szerint építhető rá ház vagy nyaraló. Ugyanakkor ma Magyarországon az ingatlanárak az egekben vannak, a fenntartás pedig folyamatos kiadást jelent. Emellett a telek fix helyhez köt, így ha éppen máshol pihennél, máris újabb szállásról kell gondoskodnod.

A lakókocsi előnyei

A lakókocsizás az utóbbi években igazi reneszánszát éli. Bár egy egyszeri nagyobb befektetésre van szükség, a költségek jóval alacsonyabbak, mint egy telek vagy nyaraló ára.

Előnyei:

  • Mobilitás: nem vagy helyhez kötve, bárhova eljuthatsz vele.
  • Alacsonyabb költségek: nincs telekadó, közműdíj vagy drága fenntartás.
  • Rugalmasság: hétvégén a Balatonnál, jövő héten az Alpokban – te döntöd el, hol van a nyaralód.
  • Közösségi élmény: a lakókocsi-parkokban új emberekkel ismerkedhetsz meg, hasonló gondolkodású társaságokra találhatsz.

Mennyiért juthatunk hozzá?

Egy lakókocsi ára nagyon változó: a használt modellek már 1–2 millió forint körül elérhetők, míg egy új, modern felszereltségű darab 4–6 millió forintba kerülhet. Ez még mindig jóval alacsonyabb összeg, mint egy telek ára, amely régiótól függően 8–20 millió forint is lehet, és akkor a ráépítendő ház költségeit még nem is számoltuk.

Van-e árnyoldala a lakókocsis életnek?

Természetesen nincs rózsa tövis nélkül. A lakókocsit húzó autóra szükség van, a kempingek bérleti díja is költséget jelenthet, és nem biztos, hogy mindenki számára kényelmes egy kisebb élettér. Emellett télen a fűtés megoldása nehézkesebb és költségesebb lehet, így a lakókocsi inkább tavasztól őszig ad igazi szabadságot.

Kinek ajánlott a lakókocsi?

  • Azoknak, akik szeretnek utazni és nem szeretnének helyhez kötve lenni.
  • Akiknek fontos a természet közelsége, de nincs lehetőségük drága telekre vagy nyaralóra.
  • Fiatal pároknak és kisgyerekes családoknak, akik kalandosabb pihenésre vágynak.
  • Nyugdíjasoknak, akik szívesen felfedeznék az országot vagy Európát.

Míg a telekvásárlás biztonságot és stabil befektetést jelent, addig a lakókocsi a szabadságot, rugalmasságot, és a mobil életformát testesíti meg. Az árak és a fenntartási költségek tekintetében sokszor jobban megéri a lakókocsi, különösen azoknak, akik szeretik a változatosságot és nem akarnak évekre egyetlen helyhez kötődni. 

Az alábbi videó betekintést enged abba, milyen körbeutazni és felfedezni Amerikát egy lakóautóval:

