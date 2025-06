/Parajdi sóbánya – Egy természeti csoda, amelyet most próbára tett a természet: hogyan tovább?

A bányában kialakított túraútvonalak és a közelében létrehozott wellness szolgáltatások – ahol a magas só- és ásványianyag-tartalmú termálvíz gyógyító erejét lehet élvezni – évek óta vonzzák a látogatókat, akik nemcsak a gyógyulás reményében, hanem a természet értékeit megcsodálva is szívesen térnek ide vissza. A parajdi sóbánya így egyszerre őrzi a múltat és szolgálja a jelen egészségét.

Kápolna is volt a sóbányában

Fotó: Hablik Csaba / Bors

A 2025. májusi katasztrófa

2025 májusának végén azonban a Korond-patak szokatlanul nagy áradása áttörte a természetes és mesterséges medret, és több víznyelőn át beömlött a bánya mélyébe.

Ez a vízözön ellehetetlenítette a bányászati tevékenységet, és tönkretette a turisztikai, valamint egészségügyi szolgáltatásokat is. A gazdasági hatások mellett a víz oldó ereje statikai problémákat is okozhat, hiszen három-öt hónap alatt annyi só oldódhat ki, ami veszélyezteti a bánya stabilitását. A víz kiszivattyúzásával pedig a sótalanítás kérdése is megoldandó feladat lesz.

A jelenlegi helyzet nemcsak a helyiek megélhetését veszélyezteti, hanem a térség szociális és emberi életét is próbára teszi. A parajdi sóbánya így most egy újabb nagy kihívás előtt áll, amely a természet erejével és az emberi kitartással egyaránt szembesít bennünket.

A patak vize a bányába is eljutott

Fotó: Szabolcs László / Ripost

Mi vár a parajdi sóbányára a jövőben?

A parajdi sóbánya sorsa jelenleg bizonytalanabb, mint valaha. Noha történelme során számos megpróbáltatáson ment keresztül, de mindig találtak megoldást a túlélésre. A jelenlegi helyzetben a legfontosabb a víz kiszivattyúzása és a sótalanítás megoldása, hogy a bányászati és turisztikai tevékenységek újraindulhassanak.

Az is kérdés, hogy a bánya miként tud majd alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, és hogyan őrizheti meg azt a különleges értéket, amelyet évszázadokon át jelentett a környék lakóinak. A parajdi sóbánya nemcsak egy természeti kincs, hanem a helyi közösség identitásának része is – ezért a megmentése közös érdekünk.

A parajdi sóbánya nem csak természeti kincs

Fotó: Hablik Csaba / Bors

A jövő talán új lehetőségeket is tartogat: a modern technológiák és a fenntartható turizmus összefogásával a parajdi sóbánya újra virágozhat, és továbbra is őrizheti azt a varázst, amiért generációk szerették és tisztelték.