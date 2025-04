Most érkezett a felfoghatatlan hír: újabb legenda hagyott itt minket

Gyászol a zenei világ: 80 éves korában elhunyt Max Romeo, a jamaicai reggae ikonikus előadója, akinek világszerte nagy rajongótábora volt.

80 éves korában elhunyt Max Romeo / Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A hírt először a közösségi médián osztotta meg, a közlemény megerősítette, hogy szívpanaszok következtében hunyt el a jamaicai Saint Andrew Parishben. A gyászhírben ez áll:

Mély szomorúsággal jelentjük be szeretett Maxünk halálát. Mélyen hálásak vagyunk a szeretet és a tiszteletadás kiáradásáért, és kérjük, hogy ezekben az időkben tartsák tiszteletben a magánéletünket. A legendák sosem halnak meg.

A történelem egyik legnagyobb hatású reggae előadója, Romeo legnagyobb slágerei közé tartozott a War Ina Babylon és a Chase The Devil, utóbbit híresen samplerezte a The Prodigy és Jay Z is.

Wet Dream című slágere 1968-ban robbant be az Egyesült Királyság slágerlistáin, és annak ellenére, hogy a BBC betiltotta, 25 héten át volt a top 10-es listák élén. Romeo többször is azt állította, hogy a dal csupán arról szólt, hogy egy lyukas tetővel rendelkező szobában alszik, annak ellenére, hogy a dalban szerepel a „Add oda nekem az övet” szöveg.

A Wet Dream sikere után a zenész gyors egymásutánban kiadta két legikonikusabb albumát: A Dream 1969-ben és a Let The Power Fall 1971-ben. De csak a War Ina Babylon 1976-os megjelenése után vált nemzetközi sztárrá, a Chase The Devil és a War Ina Babylon című daloknak sikerült betörnie a mainstreambe.

1980-ban háttérvokálozott a Rolling Stones Emotional Rescue Dance című számában, Keith Richards pedig később társproducerként és zenészként működött közre Romeo Holding Out My Love To You című lemezén.

– A halálhíre megdöbbentő. Igazi úriember volt, és egy szelíd lélek. Nagyon szerette a családját, és a maga nemében egy legenda volt. Nála kedvesebb emberrel nem lehetett volna találkozni - ami még nehezebbé teszi a veszteséget - mondta a művész ügyvédje, Errol Michael Henry.

Romeo Maxwell Livingston Smith néven született 1944-ben, és mindössze 14 éves volt, amikor elhagyta otthonát, hogy egy cukorültetvényen dolgozzon, majd 18 évesen úgy döntött, hogy zenével fog foglalkozni, amikor megnyert egy helyi tehetségkutató versenyt - írja a Metro.