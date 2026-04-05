Tori Spelling és gyermekei brutális autóbalesetet szenvedtek - videó

Tori Spelling és gyermekei balesetet szenvedtek

Fotó: AD / Northfoto

A Riverside megyei seriffhivatal elmondta, hogy Los Angelestől 80 mérföldre hívták ki őket április 2-án, miután két autó összeütközött.

Az 52 éves színésznő éppen négy gyermekével és három barátjukkal utazott, amikor egy másik sofőr nagy sebességgel áthajtott a piros lámpán.

Bár senkit sem tartóztattak le az ügyben, Spellinghez és a hét gyermekhez három külön mentőautó érkezett ki - információk szerint vágásokat, zúzódásokat és agyrázkódásokat kezeltek.

A Beverly Hills 90210 egykori szereplője öt gyermek édesanyja: a 19 éves Liam, a 17 éves Stella, a 14 éves Hattie, a 13 éves Finn és a 9 éves Beau, akiket mind egykori férjével, Dean McDermott-tal neveltek.

Spelling korábban, 2011-ben is autóbalesetet szenvedett, amikor két legidősebb gyermekét iskolába vitte. Ekkor paparazzik üldözték, amelynek következményeként nekiütközött egy falnak. A színésznő, aki akkoriban terhes volt, egy közösségi médiában közzétett nyilatkozatában azt írta, hogy a baleset akkor történt, amikor megpróbált elmenekülni egy fotós elől - aki ezt követően is folytatta a fényképezést - emlékeztet a People cikke.

