Itt az igazság, mi történt Tori Spelling és Charlie Sheen között

Tori Spelling tisztázta a Charlie Sheennel kapcsolatos pletykákat, amik évek óta mozgatják a rajongókat. És bár a kettejük között lévő kapcsolatot sokan viszonynak sejtették, a színésznő most kihangsúlyozta, hogy nem fűzték őket össze romantikus szálak, viszont sok minden más igen.

Tori Spelling tisztázta a róla és Charlie Sheenről szóló pletykákat (Fotó: Charlie Steffens/Northfoto)

Tori Spelling Charlie Sheennel való kapcsolata

Tori Spelling végre megtörte a csendet, és elmesélte az igazságot arról az estéről, amelyről már évek óta pletykálnak Hollywoodban. A színésznő a saját podcast műsorában, a misSPELLING-ben idézte fel azt az emlékezetes randit Charlie Sheennel, amiről sokan azt gondolták, hogy egy viszony kezdete volt. Tori Spelling azonban most határozottan kijelentette, hogy nem volt közöttük romantika.

A történet gyökerei az 1990-es évekbe nyúlnak vissza, amikor a két színész közös barátja, Kevin, akit Tori Spelling már fiatal kora óta ismert, azt mondta a színésznőnek, hogy Charlie Sheen szeretne randizni vele. Azonban ő nem akart egyedül menni, ezért a vacsorát úgy szervezték, hogy Kevin és a szülei is jelen legyenek. Így alakult ki egy négyes asztaltársaság Beverly Hills egyik olasz éttermében. Tori Spelling visszaemlékezése szerint Charlie Sheen sármos, vicces, intelligens volt, pont olyan, amit egy sztártól elvárnánk. A csavar viszont csak ezután jött.

Tori Spellinget az egyik legjobb barátja, Kevin mutatta be Charlie Sheennek még az 1990-es években (Fotó: Snap/Northfoto)

Tori Spelling nemet mondott Charlie Sheennek

Kevin később felhívta őt, hogy menjen át Charlie Sheen lakásába, ahol épp egy kemény buli zajlott. A színésznő bement, és ott szembesült azzal, hogy a színész épp egy crack pipát lóbált a kezében, amivel meg is kínálta őt. Tori Spelling válasza rövid és világos volt:

Kösz, nem kérek.

És ha ez nem lenne elég, a helyzet még tovább durvult. Kevin ezek után megkérte, hogy segítsen elbújtatni Charlie Sheent az igazságszolgáltatás elől. Tori Spelling azonban egyértelműen elutasította, nem akart belekeveredni semmilyen illegális ügybe.

Ez volt az a pont, amikor eldőlt, hogy ennek itt vége.

Tori Spelling Charlie Sheennel való kapcsolata így gyorsan, még azelőtt lezárult, hogy igazán elindult volna.