"A barátnőm férje más nőknek ír pikáns üzeneteket: Mit tegyek?"

Egy neve elhallgatását kérő nő számolt be arról, hogy van egy viszonylag új, de közeli barátnője, akit megcsal a férje. Nem tudja ugyanakkor, hogy erről beszámoljon-e neki, mert nem akarja, hogy miatta menjen tönkre a házassága.

Mielőtt közel kerültünk volna egymáshoz, megtudtam, hogy a férje szexuális tartalmú üzeneteket írt, és meztelen képeket is küldött két nőnek, akiket én is ismerek. Gyakran tesz oda nem illő megjegyzéseket. Nemrég nekem is küldött egy ilyen jellegű üzenetet, ami – még ha viccnek szánta is – kellemetlenül érintett.

Az arkansasi nő azt mondja, az ő kedvese már nem is szeretne páros randira menni a hűtlen férfi miatt, olyan kellemetlen a helyzet. Mint megjegyezte, kedveli a barátnőjét, de nem tudja, beleavatkozzon-e a magánéletébe.

A párkapcsolati tanácsadó válaszol a barátnő aggodalmai kapcsán

Mondd el az új, közeli barátnődnek az igazat, és magyarázd el, hogy emiatt ti a kedveseddel nem szeretnétek többé párként együtt találkozni vele és a férjével. Ha nem hisz neked, kérdezd meg, hajlandó lenne-e beszélni azzal a két nővel, akiket a férje zaklatott. Fontos, hogy tudjon róla, mert úgy tűnik, a férjének problémája van, ami a házasságukra is hatással lehet

- javasolta a szakértő, írja a nypost.com.