Gyászol a zenész világ, elhunyt a híres hip-hop legenda

Elhunyt a hip-hop kultúra meghatározó alakja, Afrika Bambaataa.

Elhunyt hip-hop legendát gyászol a sztárvilág

Elhunyt a hip-hop legenda, Afrika Bambaataa

67 éves korában, rákbetegség következtében elhunyt Afrika Bambaataa. A zenész, polgári nevén Lance Taylor, pennsylvaniai otthonában hunyt el. A hip-hop közösség meghatározó szervezete közölte a szomorú hírt: „Ma egy olyan alapító alak távozását közöljük, aki a hip-hop kultúra meghatározó építője volt” - írta a Hip-Hop Alliance. A szervezet fontosnak tartotta kiemelni, hogy Bambaataa az Universal Zulu Nation létrehozójaként kulcsszerepet játszott a hiphop globális mozgalommá válásában. A zenei stílus a békét, a szeretetet, valamint a szórakozást hirdeti.

Bambaataa pályafutása a hetvenes években indult: a New York-i Bronxban utcai bulikat szervezett, ezek pedig később a műfaj kialakulásának fontos színterévé váltak. Első kislemezét 1980-ban jelentette meg, áttörést azonban az 1982-es „Planet Rock” hozott számára.

Karrierje során olyan előadókkal dolgozott együtt, mint James Brown, John Lydon vagy a UB40 tagjaival. Részt vett a Sun City című projektben is, amelyet Steven Van Zandt vezetett, és amelyhez olyan legendák csatlakoztak, mint Bob Dylan vagy Bruce Springsteen.

Botrányok határozták meg élete utolsó éveit

Az elmúlt években munkássága háttérbe szorult komoly viták miatt. Több férfi is szexuális visszaéléssel vádolta meg az 1980-as és 1990-es évekből, mely vádakat Bambaataa tagadta.

Ezek mind alaptalan állítások, és gyáva kísérletek arra, hogy bemocskolják a hírnevemet és a hip-hopban betöltött szerepemet

- mondta egy korábbi interjúban. Egy másik interjúban így reagált: „Soha nem bántalmaztam senkit… egyszerűen őrültség ilyesmit állítani.” 2016-ban lemondott vezetői szerepéről a Zulu Nationnél a botrányok miatt, végül a szervezet elhatárolódott a zenésztől.

A Hip-Hop Alliance közleményét így zárta: „A hip-hop az igazságra épült, és ezen keresztül képes fejlődni, gyógyulni és megújulni. Nyugodj békében” - áll a Daily Mail cikkében.