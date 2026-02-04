Új előzetesben házasodik Zendaya és Robert Pattinson — Ez az év egyik legígéretesebb filmje!

Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
2026. február 04.
Ennél izgalmasabb előzetest ritkán látni. Zendaya és Robert Pattinson egyik legjobb filmje lehet a Kész dráma.
Zendaya napjaink egyik legkeresettebb színésznője, akit idén több projektben is láthatunk: az Eufória, a Pókember és a Dűne folytatásában, valamint megjelenik Christopher Nolan sajátos Odüsszeia értelmezésében. De mindezek előtt fogja magát és összeházasodik Robert Pattinsonnal — természetesen csak a filmvásznon, a színésznő ugyanis a való életben boldog jegyes kapcsolatban él együtt a szintén sokat foglalkoztatott Tom Hollanddal.

Zendaya és Robert Pattinson a Kész dráma előzetesében
A Zendaya-Robert Pattinson páros jól működik az előzetesben (Fotó: YouTube)

Zendaya és Robert Pattinson komoly titkokat tartogatnak egymásnak

A mostanság kifejezetten bátor témákkal foglalkozó A24 stúdió legutóbb a Timothée Chalamet-féle Oscar-díj gyanús Marty Supreme filmet hozta el nekünk. Következő ambiciózus dobásuk a Kész dráma (The Drama), amely most egy hosszabb előzetest is kapott és jóval többet megtudhatunk a történetről.

Az előzetes alapján kirajzolódik a sztori: Emma (Zendaya) és Charlie (Robert Pattinson) házasodni készül. Minden boldognak és idillinek tűnik, Emmának ő az első igazi szerelme, Charlie pedig imádja a nevetését és a szépségét. Örömüknek csak egy probléma szab határt: egy baráti játékból kiderül, hogy Emma valami rejtélyes, megbocsáthatatlannak tűnő dolgot tett a múltban. Minden le van szervezve, a ruhák, az esemény, de a leleplezés után a jegyeseket egyre kevésbé mozgatja meg a házasság gondolata.

A film minden bizonnyal ezt járja körül, hogy miképpen lehet együtt élni egy elfogadhatatlannak tűnő drámával, esetleg a nap végén érdemes-e kilépni belőle.

A két színész egyébként három filmben szerepel együtt idén (Kész dráma, Odüsszeia, Dűne: Harmadik rész), így meglehetősen jól alakul közöttük a szakmai kémia — melyet ezen a ponton barátságnak is nevezhetünk. Egy korábbi interjújában Pattinson elmondta, hogy nagyon szeretett az Eufória sztárjával együtt dolgozni, az ideges természetét többször is lenyugtatta:

Volt egy jelenetünk, ami egyszerűen megőrjített. Nagyban kerestem az értelmét, sokáig elemeztem, hogy megértsem, de hiába. Végül felhívtam Zendayát a forgatás előtti napon. Megosztottam vele kételyeimet, két órán keresztül beszélgettünk és ő szép lassan, nyugodt hangnemben megnyugtatott, hogy a mondat – amit nem értettem – semmi mögöttességet nem tartalmaz. Én pedig három napig pörögtem rajta...

A Kész dráma előzetese mindenesetre nagyon bíztatónak néz ki. Hogy miként alakul ez a feszült sztori, sikerül-e átvészelniük a krízist vagy szakítás lesz a vége, a tervek szerint megtudhatjuk április 2-án a mozikban.

 

 

