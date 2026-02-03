Hoppá! Végre megszólalt az esküvőről Timothée Chalamet

Timothée Chalamet nemrég megszólalt a házassággal kapcsolatos terveiről: ekkor elárulta, egy nap minden bizonnyal összeházasodik szerelmével, Kylie Jennerrel. A fiatal színészt erről új filmje, a Marty Supreme londoni promóciós rendezvényén faggatták ki.
Van barátnőd?
– kérdezte ekkor a riporter a 30 éves Chalamettől, aki nevetve igennel felelt.
Gondolod, hogy valaha megházasodsz?
- hangzott el ezután az újabb kérés.
Hű, ez nagyon személyes. Ez annyira személyes!
- szólt mosolyogva Chalamet, mielőtt ismét igennel válaszolt volna.
Teljesen odáig vannak egymásért, mindig együtt vannak
- árulta el bennfentesünk a Page Sixnek, hozzátéve, már most olyanok, mintha házasok lennének, valamint, hogy Chalamet aktívan részt vesz Jenner gyermekeinek életében: a milliárdos szépségmogulnak korábbi partnerétől, a rapper Travis Scott-tól született a lánya, a hétéves Stormin, valamint a hároméves fia, Aire.
Timothée Chalamet egyébként a közelmúltban átvehette a legjobb férfi főszereplőnek járó Golden Globe-díjat a Marty Supreme-ben nyújtott alakításáért, és sokak szerint nagy eséllyel neki ítélik majd az Oscar-díjat is.
