Hoppá! Végre megszólalt az esküvőről Timothée Chalamet

Timothée Chalamet nemrég megszólalt a házassággal kapcsolatos terveiről: ekkor elárulta, egy nap minden bizonnyal összeházasodik szerelmével, Kylie Jennerrel. A fiatal színészt erről új filmje, a Marty Supreme londoni promóciós rendezvényén faggatták ki.

Őszinte vallomást tett Timothée Chalamet az esküvőrő

Megszólalt az esküvővel kapcsolatban Timothée Chalamet

Van barátnőd?

– kérdezte ekkor a riporter a 30 éves Chalamettől, aki nevetve igennel felelt.

Gondolod, hogy valaha megházasodsz?

- hangzott el ezután az újabb kérés.

Hű, ez nagyon személyes. Ez annyira személyes!

- szólt mosolyogva Chalamet, mielőtt ismét igennel válaszolt volna.

Timothée Chalamet és a 28 éves Kylie Jenner egyébként már több, mint egy éve alkotnak egy párt.

Teljesen odáig vannak egymásért, mindig együtt vannak

- árulta el bennfentesünk a Page Sixnek, hozzátéve, már most olyanok, mintha házasok lennének, valamint, hogy Chalamet aktívan részt vesz Jenner gyermekeinek életében: a milliárdos szépségmogulnak korábbi partnerétől, a rapper Travis Scott-tól született a lánya, a hétéves Stormin, valamint a hároméves fia, Aire.

Timothée Chalamet egyébként a közelmúltban átvehette a legjobb férfi főszereplőnek járó Golden Globe-díjat a Marty Supreme-ben nyújtott alakításáért, és sokak szerint nagy eséllyel neki ítélik majd az Oscar-díjat is.