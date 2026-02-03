Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Hoppá! Végre megszólalt az esküvőről Timothée Chalamet

kylie jenner
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 13:40
timothée chalametesküvő
A 30 éves színész több mint egy éve van együtt a barátnőjével. Timothée Chalamet nemrég őszintén beszélt az esküvővel kapcsolatos terveiről.
Bors
A szerző cikkei

Timothée Chalamet nemrég megszólalt a házassággal kapcsolatos terveiről: ekkor elárulta, egy nap minden bizonnyal összeházasodik szerelmével, Kylie Jennerrel. A fiatal színészt erről új filmje, a Marty Supreme londoni promóciós rendezvényén faggatták ki.

Őszinte vallomást tett Timothée Chalamet az esküvőrő / Fotó: Christopher Polk/2026GG / Hot magazin!/ Getty images

Megszólalt az esküvővel kapcsolatban Timothée Chalamet

Van barátnőd?

– kérdezte ekkor a riporter a 30 éves Chalamettől, aki nevetve igennel felelt.

Gondolod, hogy valaha megházasodsz?

- hangzott el ezután az újabb kérés.

Hű, ez nagyon személyes. Ez annyira személyes!

- szólt mosolyogva Chalamet, mielőtt ismét igennel válaszolt volna.

Timothée Chalamet és a 28 éves Kylie Jenner egyébként már több, mint egy éve alkotnak egy párt.

Teljesen odáig vannak egymásért, mindig együtt vannak

- árulta el bennfentesünk a Page Sixnek, hozzátéve, már most olyanok, mintha házasok lennének, valamint, hogy Chalamet aktívan részt vesz Jenner gyermekeinek életében: a milliárdos szépségmogulnak korábbi partnerétől, a rapper Travis Scott-tól született a lánya, a hétéves Stormin, valamint a hároméves fia, Aire

Timothée Chalamet egyébként a közelmúltban átvehette a legjobb férfi főszereplőnek járó Golden Globe-díjat a Marty Supreme-ben nyújtott alakításáért, és sokak szerint nagy eséllyel neki ítélik majd az Oscar-díjat is.

 

