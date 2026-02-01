Timothée Chalamet: Az édesanyja támogatja nem mindennapi párkapcsolatát

A 83. Golden Globe-on Timothée Chalamet a Marty Supreme című filmben nyújtott alakításáért vehette át a legjobb férfiszínésznek járó aranyszobrot. Barátnője, a 28 éves Kylie Jenner büszkén ragyogott a 30 éves színész oldalán. A 2023 eleje óta együtt járó sztárpár újabban nyilvános eseményeken fitogtatja a románcot, holott korábban sokáig titkolták.
A pár állítólag most azért mutatkozik szívesen együtt, mert a színész szerint a kapcsolata növelheti az esélyeit a díjátadószezonban, beleértve az Oscart is.
Nem bulvárpoggyásznak tekinti Kylie-t, hanem kulturális hatalomnak
– mondta Rob Shuter újságíró a saját műsorában. – „Érti a szórakoztatóipar működését, és nem fél a Kardashian-klán reflektorfényétől.”
Szerinte Kylie erősíti a történetét, nem pedig gyengíti.
„Kylie okos nő, tudja, hogy mikor kell hátralépnie, és mikor kell mutatnia magát; ez az egyik oka annak, hogy Timothée annyira szereti és bízik benne” – magyarázta egy bennfentes a TMZ-nek.
A valóságshow-díva és üzletasszony a Golden Globe-díjátadón is tökéletesen viselkedett. Amikor kimondták a nevét, Chalamet megcsókolta a barátnőjét, majd kiment átvenni a díjat.
Köszönöm, hogy mindig támogatsz, nélküled nem sikerült volna, szeretlek!
– mondta a Budapesten is forgató Timothée meghatottan, miközben Kylie-ra nézett.
Azért az nagy szerencse, hogy mindkét fél családja támogatja ezt a kapcsolatot. Egy tavaly áprilisi interjúban Timothée anyja osztotta meg az érzéseit a kétgyermekes szépségmogulról.
„Azt kell mondjam, hogy Kylie imádnivaló, elbűvölő teremtés!” – lelkendezett a New York Times-nak a 70 éves Flender.
A kétszeres Oscar-jelölt színész évekig titokban asztaliteniszezett, hogy felkészüljön a film főszerepére.
„Lélekben ez a karakter áll hozzám a legközelebb azok közül, akiket eddig eljátszottam” – árulta el Chalamet a The Hollywood Reporterben. – „Pont ilyen voltam, mielőtt karriert építettem volna.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.