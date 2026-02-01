Timothée Chalamet: Az édesanyja támogatja nem mindennapi párkapcsolatát

A 83. Golden Globe-on Timothée Chalamet a Marty Supreme című filmben nyújtott alakításáért vehette át a legjobb férfiszínésznek járó aranyszobrot. Barátnője, a 28 éves Kylie Jenner büszkén ragyogott a 30 éves színész oldalán. A 2023 eleje óta együtt járó sztárpár újabban nyilvános eseményeken fitogtatja a románcot, holott korábban sokáig titkolták.

Timothée Chalamet és Kylie Jenner kapcsolata eleinte hétpecsétes titok volt

(Fotó: Christopher Polk/2026GG/Hot magazin!/Getty images)

Timothée Chalamet Oscar-díj esélyét növeli a kapcsolatuk?

A pár állítólag most azért mutatkozik szívesen együtt, mert a színész szerint a kapcsolata növelheti az esélyeit a díjátadószezonban, beleértve az Oscart is.

Nem bulvárpoggyásznak tekinti Kylie-t, hanem kulturális hatalomnak

– mondta Rob Shuter újságíró a saját műsorában. – „Érti a szórakoztatóipar működését, és nem fél a Kardashian-klán reflektorfényétől.”

Szerinte Kylie erősíti a történetét, nem pedig gyengíti.

„Kylie okos nő, tudja, hogy mikor kell hátralépnie, és mikor kell mutatnia magát; ez az egyik oka annak, hogy Timothée annyira szereti és bízik benne” – magyarázta egy bennfentes a TMZ-nek.

A valóságshow-díva és üzletasszony a Golden Globe-díjátadón is tökéletesen viselkedett. Amikor kimondták a nevét, Chalamet megcsókolta a barátnőjét, majd kiment átvenni a díjat.

Timothée Chalamet párja Kylie Jenner forró csókban olvadt össze a színésszel a díjátadón (Fotó: CBS Photo Archive/Hot magazin!/Getty images)

Timothée Chalamet édesanyja támogatja a kapcsolatot

Köszönöm, hogy mindig támogatsz, nélküled nem sikerült volna, szeretlek!

– mondta a Budapesten is forgató Timothée meghatottan, miközben Kylie-ra nézett.

Azért az nagy szerencse, hogy mindkét fél családja támogatja ezt a kapcsolatot. Egy tavaly áprilisi interjúban Timothée anyja osztotta meg az érzéseit a kétgyermekes szépségmogulról.

„Azt kell mondjam, hogy Kylie imádnivaló, elbűvölő teremtés!” – lelkendezett a New York Times-nak a 70 éves Flender.

Timothée Chalamet pingpongban is remekel, titokban edzett

(Fotó: Hot magazin!/profimedia)

Titkos pingpong

A kétszeres Oscar-jelölt színész évekig titokban asztaliteniszezett, hogy felkészüljön a film főszerepére.

„Lélekben ez a karakter áll hozzám a legközelebb azok közül, akiket eddig eljátszottam” – árulta el Chalamet a The Hollywood Reporterben. – „Pont ilyen voltam, mielőtt karriert építettem volna.”