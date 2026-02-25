Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Szörnyű betegséggel küzd a legendás sorozat atyja – felesége kétségbeesett döntést hozott

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 21:05
Súlyos beteg az idős sztár. Felesége az emberek jóindulatában reménykedik.

Demenciát diagnosztizáltak Roger Sweetnél, a He-Man and the Masters of the Universe népszerű sorozat megalkotójánál. A 90 éves alkotó állapota az elmúlt években fokozatosan romlott, jelenleg memóriagondozó intézményben él.

Demenciában szenved a legendás rajzfilmsorozat, a He-Man alkotója, Roger Sweet
A legendás animációs sorozat alkotója komoly betegséggel küzd

Felesége, Marlene egy GoFundMe-oldalon számolt be arról, hogy férje betegsége súlyosbodott. Elmondása szerint Sweet nemrég sétálni indult, majd a megszokottnál később és erősen kimerülten tért haza. Testén komoly zúzódásokat találtak, azonban nem emlékezett arra, hogy elesett volna. 

Egy négyórás kórházi kivizsgálás után az intenzív osztályra került, ahol két agyvérzést állapítottak meg nála. Az orvosok magas eséskockázatúnak minősítették, és járókeret használatát javasolták, azonban a demencia miatt gyakran nem ismeri fel állapota súlyosságát. Az orvosok döntése alapján Sweet biztonsága érdekében memóriagondozó intézménybe került, ahol folyamatos felügyelet mellett él. Felesége szerint férje szellemi hanyatlása tovább folytatódik.

Marlene – akivel közel 40 éve házasok – azért indította el az adománygyűjtést, hogy fedezni tudják az intézmény havi 10 ezer dolláros költségét, amelyet a biztosítás nem térít. Mint írja, rendkívül megrázó látni férje állapotának romlását. 

A demencia gyűjtőfogalom, amely a memória, a gondolkodás és a döntéshozatal olyan mértékű romlását jelenti, amely már a mindennapi tevékenységeket is akadályozza. Nem a normális öregedés része, leggyakoribb formája az Alzheimer-kór, olvasható a People cikkében.

 

