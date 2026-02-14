Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Sztárpárok, akiket nem enged el a világ: Íme a legikonikusabb celebkapcsolatok

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 14. 16:00
Egyes sztárpárok akkora hatással voltak a világra, hogy szakításukat a rajongók sem képesek elengedni. Gondoljunk csak Justin Bieber és Selena Gomez majd egy évtizedes románcára, ami hasonlóan drámai véget ért, mint Marics Peti és Tóth Andi kapcsolata.
Noha ők már réges-rég elengedték egymást, vagy éppen soha nem is tartoztak össze igazán, a rajongók még is időről időre összeboronálják őket. Justin Bieber és Selena Gomez botrányos szerelme nem az egyetlen, amely ennyire megmozgatja az emberek fantáziáját. Valentin-nap alkalmából összegyűjtöttük a rajongók álompárjait.

Justin Bieber és Selena Gomez mindenidők egyik legbotrányosabb szerelmét élte át
Emlékezetes kapcsolatok jutnak eszünkbe, ha a nagy szerelemre gondolunk (Fotó: fast-stock/Shutterstock)

Justin Bieber és volt barátnője a rajongók örök kedvence

Noha a Valentin-nap a szerelmespárokról szól, vannak olyan párok, akiknek a szerelme ugyan lángoló volt, mégsem maradtak együtt, ezt azonban a nagyközönség hajlamos elfelejteni.

Justin Bieber és Selena Gomez hosszú évekig tartó se veled se nélküled kapcsolata a leghíresebb mind közül. Az énekesek tinédzserkorukban szerettek egymásba, azonban hamar kiderült, hogy bár az érzelmek kétségtelenek, ez sajnos nem elég ahhoz, hogy együtt maradjanak. Megcsalások, botrányos viták és megannyi szerelmes dal tarkította a sztárpár kapcsolatát. Noha ennek már több éve, és nem mellesleg mindkét zenész házasságban él, a rajongók mégsem tudják elengedni kedvenc párosukat, egyesek még Bieber koncertjein is volt barátnője, Selena nevét kiabálják.

Justin Bieber és Selena Gomez szakítását a mai napig sem dolgozták fel a rajongók
Selena Gomez és Justin Bieber hosszú évekig tartó se veled se nélküled kapcsolatának végül Bieber eljegyzése vetett véget (Fotó: Hollywood Press Agency)

Hazánkban is akad bőven dráma, ha szerelemről van szó. Az elmúlt évek egyik legkedveltebb párját nem más, mint Tóth Andi és a Megasztár zsűrije, Marics Peti alkotta. A Sztárban Sztárban együtt zsűriző páros kapcsolata nem volt hosszú életű, viszont annál intenzívebb. Sokak szerint a ValMar duó énekese a mai napig sem tudta elfelejteni egykori szerelmét, ugyanis dalaiban újra és újra elhangzik Andi neve.

Tóth Andi és Marics Peti néhány hónapig voltak együtt
Marics Peti és Tóth Andi szakítása hatalmas port kavart, a rajongók szerint még most is van esély a bekülésre (Fotó: Szabolcs László)

Hasonlóan botrányos véget ért T. Danny és Kecskés Enikő párkapcsolata is. A zenész és a modell 2023-ban jelentették be kapcsolatukat, amely bár szépen indult, egyre több probléma vert éket a két fiatal közé. A gyönyörű modell számos T. Danny dalt ihletett, a szakítás után pedig egyre nagyobb aggodalmat keltett a rapper botrányos viselkedése, majd későbbi drogproblémái. Rajongóik úgy gondolják, Daninak korábbi szerelmére van szüksége a gyógyuláshoz.

T. Danny és Kecskés Enikőt ma is szívesen együtt ltánk a rajongók
Telegdy Dániel mélyzuhanása azután kezdődött, hogy szakított egykori párjával (Fotó: Bánkúti Sándor)

A Neoton Família énekesei, Csepregi Éva és Végvári Ádám is nagy közönségkedvenccé váltak az évek során. A színpadi kémia és a romantikus hangulatú dalok miatt sok rajongó évtizedekig többet látott bele a kapcsolatukba, mint ami valójában volt.

Csepregi Évát és Vágvári Ádámot rendszeresen összeboronálták
A Neoton Família sztárjai, habár sosem alkottak egy párt, a köztük lévő kémia tagadhatatlan volt (Fotó: GEMES SANDOR/Délmagyarország)

Bodrogi Gyula és Voith Ági szerelme talán sosem múlt el igazán. A nemrég elhunyt színésznő és Bodrogi sosem váltak el egymástól, pedig hosszú évtizedek óta nem éltek együtt. Mind a rajongók, mind a barátaik úgy gondolták, eljön még az idő, amikor újra egymásba szeret a két színész.

A két színész sosem vált el egymástól
Voith Ági és Bodrogi Gyula házasságuk után legjobb barátokként tekintettek egymásra (Fotó: Mediaworks Archívum)

Hollywodi botrányok

Hollywood álompárja elnyerhetné a világ legbotrányosabb válása címet. Angelina Jolie és Brad Pitt kapcsolata már a kezdetektől fogva el volt átkozva. A két színész a Mr. & Mrs. Smith című film forgatásán találkozott, ahol hamarosan óriási szerelem alakult ki köztük. Igen ám, csakhogy ekkor Brad Pitt Jennifer Aniston férje volt. A botrányos kezdet után a sztárpár több, mint 10 évig élt együtt, házasságuk során pedig 6 gyereket neveltek együtt. Angelina Jolie 2016 szeptemberében nyújtotta be a válókeresetet, amelyben „visszafordíthatatlan nézeteltérésekre” hivatkozott. A heves vitákkal fűszerezett szerelem beírta magát a történelembe.

Johnny Depp és Angelina Jolie 6 gyermeket nevelnek közösen
Hollywood legszebb párjaként tartották őket számon, kapcsolatuknak mégis botrányos vége lett (Fotó: Hahn-Nebinger-Orban/ABACA)

A 90-es évek álompárjának újraegyesüléséért több, mint 30 évvel később is imádkoznak a rajongók. Johnny Depp és Winona Ryder olyasfajta szerelmet éltek meg, amelyet nem mindenki tapasztalhat meg élete során. Depp korábban a Rolling Stone-nak árulta el, hogy első látásra beleszeretett az akkor 17 éves Winonába. Hollywood egyik legnagyobb színésze egy tetoválással is megpecsételte szerelmét „Winona forever”, azaz „Örökké Winona”.

Johnyn Depp magára varratta Winona nevét is
Első látásra egymásba szeretett a Stranger Things és a Karib Tenger Kalózainak sztárja (Fotó: Jane Caine)

 

