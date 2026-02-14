Sztárpárok, akiket nem enged el a világ: Íme a legikonikusabb celebkapcsolatok

Noha ők már réges-rég elengedték egymást, vagy éppen soha nem is tartoztak össze igazán, a rajongók még is időről időre összeboronálják őket. Justin Bieber és Selena Gomez botrányos szerelme nem az egyetlen, amely ennyire megmozgatja az emberek fantáziáját. Valentin-nap alkalmából összegyűjtöttük a rajongók álompárjait.

Emlékezetes kapcsolatok jutnak eszünkbe, ha a nagy szerelemre gondolunk (Fotó: fast-stock/Shutterstock)

Justin Bieber és volt barátnője a rajongók örök kedvence

Noha a Valentin-nap a szerelmespárokról szól, vannak olyan párok, akiknek a szerelme ugyan lángoló volt, mégsem maradtak együtt, ezt azonban a nagyközönség hajlamos elfelejteni.

Justin Bieber és Selena Gomez hosszú évekig tartó se veled se nélküled kapcsolata a leghíresebb mind közül. Az énekesek tinédzserkorukban szerettek egymásba, azonban hamar kiderült, hogy bár az érzelmek kétségtelenek, ez sajnos nem elég ahhoz, hogy együtt maradjanak. Megcsalások, botrányos viták és megannyi szerelmes dal tarkította a sztárpár kapcsolatát. Noha ennek már több éve, és nem mellesleg mindkét zenész házasságban él, a rajongók mégsem tudják elengedni kedvenc párosukat, egyesek még Bieber koncertjein is volt barátnője, Selena nevét kiabálják.

Selena Gomez és Justin Bieber hosszú évekig tartó se veled se nélküled kapcsolatának végül Bieber eljegyzése vetett véget (Fotó: Hollywood Press Agency)

Hazánkban is akad bőven dráma, ha szerelemről van szó. Az elmúlt évek egyik legkedveltebb párját nem más, mint Tóth Andi és a Megasztár zsűrije, Marics Peti alkotta. A Sztárban Sztárban együtt zsűriző páros kapcsolata nem volt hosszú életű, viszont annál intenzívebb. Sokak szerint a ValMar duó énekese a mai napig sem tudta elfelejteni egykori szerelmét, ugyanis dalaiban újra és újra elhangzik Andi neve.

Marics Peti és Tóth Andi szakítása hatalmas port kavart, a rajongók szerint még most is van esély a bekülésre (Fotó: Szabolcs László)

Hasonlóan botrányos véget ért T. Danny és Kecskés Enikő párkapcsolata is. A zenész és a modell 2023-ban jelentették be kapcsolatukat, amely bár szépen indult, egyre több probléma vert éket a két fiatal közé. A gyönyörű modell számos T. Danny dalt ihletett, a szakítás után pedig egyre nagyobb aggodalmat keltett a rapper botrányos viselkedése, majd későbbi drogproblémái. Rajongóik úgy gondolják, Daninak korábbi szerelmére van szüksége a gyógyuláshoz.

Telegdy Dániel mélyzuhanása azután kezdődött, hogy szakított egykori párjával (Fotó: Bánkúti Sándor)

A Neoton Família énekesei, Csepregi Éva és Végvári Ádám is nagy közönségkedvenccé váltak az évek során. A színpadi kémia és a romantikus hangulatú dalok miatt sok rajongó évtizedekig többet látott bele a kapcsolatukba, mint ami valójában volt.