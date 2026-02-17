Robert Duvall neve összeforrt Hollywood aranykorával. De nemcsak a karrierútja volt legendás. A Keresztapa sztárja egész fiatalkorában falta a nőket, de akadt valaki, akinek végül mégis sikerült elrabolnia a szívét. A színész utolsó felesége mellett tényleg úgy érezte, hogy megtalálta az igazit. De ki is az a Luciana Pedraza, Robert Duvall utolsó szerelme?

Robert Duvall feleségével, Luciana Pedraza-val 2005-ben házasodott össze

Fotó: Jim Smeal/BEImages / Northfoto

Robert Duvall halála A Keresztapa trilógia sztárja 2026. február 15-én hunyt el 95 éves korában

trilógia sztárja 2026. február 15-én hunyt el 95 éves korában Robert Duvall halálhírét felesége, Luciana Pedraza jelentette be a közösségi oldalon keresztül

halálhírét felesége, jelentette be a közösségi oldalon keresztül A közlemény szerint a színész otthonában, békés körülmények között távozott.

Ki volt Robert Duvall utolsó felesége, aki végül elrabolta a szívét?

Az Oscar-díjas színész világ életében falta a nőket, amit mi sem bizonyít jobban, hogy élete során négyszer is megházasodott. Negyedjére azonban tényleg úgy érezte, hogy megtalálta az igazit. Robert Duvall felesége, Luciana Pedraza Argentínában született, Salta tartományban nevelkedett, majd Buenos Aires-ben kezdte meg pályafutását, ahol 1996-ban egy pékségben ismerkedett meg a színésszel. 2010 decemberében az Esquire magazinnak adott interjúban Robert Duvall így emlékezett vissza az első találkozásukra:

Argentínában találkoztam a feleségemmel. A virágbolt zárva volt, ezért bementem a pékségbe. Ha a virágbolt nyitva lett volna, soha nem találkoztam volna vele.

Luciana Pedraza visszaemlékezésében pedig még azt is felfedte, hogy fogalma nem volt arról kicsoda a színész valójában, hiszen neki csak úgy mutatkozott be, mint Bobby:

Ő Bobby volt. És számomra még mindig csak Bobby marad. Ő azt hiszi, hazudok, de esküszöm, hogy igazat mondok.

A házasságkötésükre végül 2005-ben került sor, Robert Duvall pedig onnantól kezdve már nem az a nőcsábász volt, mint korábban.

Robert Duvall pályafutása során egyszer nyert Oscar-díjat

Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Robert Duvall és Luciana Pedraza kapcsolata

Közös születésnap

A több, mint két évtizedig tartó házasságuk alatt kiderült, hogy rengeteg bennük a közös. Kezdve azzal, hogy mindketten január 5-én születtek, csak 40 év különbséggel. Robert Duvall kapcsolatuk elején aggódott a hatalmas korkülönbségen, ám ez állítása szerint gyorsan elszállt.

Közös munka

Robert Duvall és Luciana Pedraza nemcsak a magánéletben, hanem a filmes munkák során is együtt dolgoztak. A színész felesége ugyanis szintén szakmabeli volt. Luciana Pedraza színésznőként és rendezőként is dolgozott. Szerepelt a Bérgyilkos tangó és a Wild Horses című filmekben, valamint ő rendezte a Portrait of Billy Joe című alkotást is. Robert Duvall-t ez nagyon inspirálta, több interjúban is beszélt arról, hogy felesége milyen fontos szerepet játszott szakmai aktivitásának fenntartásában.

Közös alapítvány

A közös munka mellett időt szakították a jótékonykodásra is, amit szintén együtt csináltak. 2011-ben közösen megalapították a Robert Duvall Children’s Fund nevű alapítványt, amely rászoruló gyermekeket és családokat támogat Argentínában. Az alapítvány humanitárius tevékenysége szintén része volt közös életüknek.

Közös hobbi

De a legnagyobb közös szenvedélyük a tangó volt. Robert Duvall tangó iránti lelkesedése köztudott volt, az pedig, hogy szerelme is hasonlóképpen érzett, meghatározó szerepet játszott a kapcsolatuk alakulásában. Az Oscar-díjas színész mindig is áradozva beszélt arról, mennyire elbűvöli őt felesége tánctudása.