Megrendítő hír érkezett: elhunyt Robert Duvall

Gyászol a filmes világ: 95 éves korában, békésen, virginiai otthonában elhunyt Robert Duvall, a hat évtizedes pályafutásával filmtörténeti ikonná vált Oscar-díjas színész, aki leginkább a Keresztapa és az Apokalipszis most filmekben eljátszott szerepeivel vált ismerté.

Meghalt Robert Duvall Fotó: AFP

Elhunyt Robert Duvall

Duvall hihetetlen karrierje a képernyőn hét évtizeden át ívelt át, és széles körben minden idők egyik legnagyobb színészeként tartják számon. A sztár vasárnap (február 15-én) "békésen otthon" hunyt el, szerettei körében. A színész felesége, Luciana közleményt adott ki, amelyben megerősítette a színész halálát:

Tegnap búcsút vettünk szeretett férjemtől, kedves barátomtól és korunk egyik legnagyobb színészétől. Bob békésen, szeretet és vigasz körülvéve hunyt el otthonában. A világ számára ő egy Oscar-díjas színész, rendező és mesemondó volt. Számomra ő egyszerűen minden volt. Mesterségéhez fűződő szenvedélyét csak a karakterek iránti mély szeretete, a finom ételek és a társaság iránti rajongása múlta felül. Bob minden egyes szerepében mindent megadott az általa játszott karaktereknek és az általuk képviselt emberi lélek valóságának. Ezzel mindannyiunknak maradandó és felejthetetlen emlékeket hagyott hátra. Köszönjük, hogy évekig támogatták Bobot, és hogy megadták nekünk ezt az időt és a magánszférát, hogy megünnepeljük az általa hátrahagyott emlékeket

- olvasható az özvegy Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

A kaliforniai születésű színész fiatal korában a koreai háborúban is szolgált, majd New Yorkban a híres Sanford Meisner színészpedagógus tanítványa lett. Kezdetben színdarabokban lépett fel, majd a Ne bántsátok a feketerigót! című filmmel a nagy vásznon is bemutatkozott 1962-ben. Az 1970-es években nagy figyelmet kapott Frank Burns őrnagy szerepével a M*A*S*H című filmben, mielőtt első hatalmas sikerét a Keresztapa című filmben szerezte volna, amelyért Oscar-jelölést kapott.

Halálát követően – kívánságához híven – nem tartanak hivatalos gyászszertartást. Ehelyett családja arra kérte az embereket, hogy filmjein keresztül emlékezzenek meg Robert Duvallról - írja a Mirror.