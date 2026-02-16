7 film, ami halhatatlanná tette a 95 éves korában elhunyt Robert Duvallt – Galéria!

Hollywood utolsó igazi sztárja távozott a mai nap során. Meghalt Robert Duvall, az álomgyár fénykorának legnagyszerűbb karakterszínésze. Több, mint 70 éves pályafutása előtt a következő 7 filmmel szeretnénk tisztelegni.

Robert Duvall 95 évesen hunyt el (Fotó: John Nacion/starmaxinc.com)

Robert Duvall legjobb filmjei

Ne bántsátok a feketerigót! (1962)

A nagymúltú amerikai katonacsaládból származó Robert Duvall filmszínészi karrierje viszonylag későn indult be: sokáig csupán tévésorozatok kisebb szerepei jutottak neki, miközben olyan feltörekvő színésztársakkal osztozott albérleten, mint Dustin Hoffman és Gene Hackman. Élete első mozifilmes szerepe azonban annál nagyobbat szólt: a Ne bántsátok a feketerigót! című klasszikusban a visszahúzódó, titokzatos Boo Radley-t alakította, akinek csendes jelenléte máig emlékezetes.

A keresztapa (1972)

Igazi mozisztárrá tíz évvel később A keresztapa tette Duvallt. Az epikus maffiatörténetben és annak folytatásában az olasz-amerikai maffiacsalád befogadott fiát és jogi tanácsadóját, Tom Hagent játszotta. A szerepért megkapta első Oscar-jelölését is. A trilógia harmadik részében végül azért nem szerepelt, mert a hírek szerint nem tudott megegyezni Francis Ford Coppolával a gázsijáról.

Apokalipszis most (1979)

„Imádom a napalm illatát reggel” – minden idők egyik legikonikusabb filmes mondata is Robert Duvall szájából hangzott el Francis Ford Coppola háborúellenes klasszikusában. Az általa alakított Kilgore ezredes megszállottan rajong a szörfözésért, ezért helikopteres alakulatát oda vezényli, ahol a legnagyobb hullámok várhatók. A napalmmal porig rombolt tengerparti falu és Wagner zenéjének dübörgése közepette is a szörfdeszkák foglalkoztatják – saját deszkáját pedig mindig magánál tartja. Karizmatikus és abszurd figurája örökre beírta magát a filmtörténetbe.

Az Úr kegyelméből (1983)

Robert Duvallt pályafutása során összesen hétszer jelölték Oscar-díjra, és már-már a díj nagy vesztesének számított, amikor végül Az Úr kegyelméből című filmért elnyerte egyetlen aranyszobrocskáját. A keserédes történetben egy kiégett, alkoholproblémákkal küzdő countryzenészt alakított, akinek egy fiatal özvegyasszony hoz új reményt egy texasi motelben. Visszafogott, mélyen emberi játéka a mai napig pályája egyik csúcspontja.