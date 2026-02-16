7 film, ami halhatatlanná tette a 95 éves korában elhunyt Robert Duvallt – Galéria!

Hollywood utolsó igazi sztárja távozott a mai nap során. Meghalt Robert Duvall, az álomgyár fénykorának legnagyszerűbb karakterszínésze. Több, mint 70 éves pályafutása előtt a következő 7 filmmel szeretnénk tisztelegni.
A nagymúltú amerikai katonacsaládból származó Robert Duvall filmszínészi karrierje viszonylag későn indult be: sokáig csupán tévésorozatok kisebb szerepei jutottak neki, miközben olyan feltörekvő színésztársakkal osztozott albérleten, mint Dustin Hoffman és Gene Hackman. Élete első mozifilmes szerepe azonban annál nagyobbat szólt: a Ne bántsátok a feketerigót! című klasszikusban a visszahúzódó, titokzatos Boo Radley-t alakította, akinek csendes jelenléte máig emlékezetes.
Igazi mozisztárrá tíz évvel később A keresztapa tette Duvallt. Az epikus maffiatörténetben és annak folytatásában az olasz-amerikai maffiacsalád befogadott fiát és jogi tanácsadóját, Tom Hagent játszotta. A szerepért megkapta első Oscar-jelölését is. A trilógia harmadik részében végül azért nem szerepelt, mert a hírek szerint nem tudott megegyezni Francis Ford Coppolával a gázsijáról.
„Imádom a napalm illatát reggel” – minden idők egyik legikonikusabb filmes mondata is Robert Duvall szájából hangzott el Francis Ford Coppola háborúellenes klasszikusában. Az általa alakított Kilgore ezredes megszállottan rajong a szörfözésért, ezért helikopteres alakulatát oda vezényli, ahol a legnagyobb hullámok várhatók. A napalmmal porig rombolt tengerparti falu és Wagner zenéjének dübörgése közepette is a szörfdeszkák foglalkoztatják – saját deszkáját pedig mindig magánál tartja. Karizmatikus és abszurd figurája örökre beírta magát a filmtörténetbe.
Robert Duvallt pályafutása során összesen hétszer jelölték Oscar-díjra, és már-már a díj nagy vesztesének számított, amikor végül Az Úr kegyelméből című filmért elnyerte egyetlen aranyszobrocskáját. A keserédes történetben egy kiégett, alkoholproblémákkal küzdő countryzenészt alakított, akinek egy fiatal özvegyasszony hoz új reményt egy texasi motelben. Visszafogott, mélyen emberi játéka a mai napig pályája egyik csúcspontja.
Az amerikai polgárháború idején játszódó Istenek és katonák több szempontból is személyes projekt volt Duvall számára. A déli hősnek tartott Robert E. Lee tábornokot alakította, aki történelmi értelemben a családjához is köthető figura volt. Ráadásul a Virginiában található saját birtokán is zajlottak csaták a polgárháború idején, így a film egy részét ott forgatták. A szerep méltóságteljes, visszafogott alakítást kívánt, Duvall pedig ismét bizonyította, milyen erős jelenléttel bír.
Kevin Costner westernjében szinte ellopta a show-t a főszereplő elől Robert Duvall. Az öreg, bölcs, de huncut tekintetű cowboy szerepében tündökölt, aki minden körülmények között kiáll barátai mellett. Hetven felett is meggyőző volt a nyeregben és a pisztollyal a kezében, a klasszikus westernhős modern változatát hozta el a vászonra.
Idősebb korára leginkább tekintélyt parancsoló mellékszerepekben láthattuk, ám A bíró ismét nagyobb teret adott számára. Egy nagyhatalmú kisvárosi bírót alakított, aki gyilkossági ügybe keveredik, és kénytelen szembenézni múltjával, valamint elhidegült fiával, akit Robert Downey Jr. játszott. A szerepért újabb Oscar-jelölést kapott, bizonyítva, hogy évtizedek múltán is képes érzelmileg megrendítő alakításra.
