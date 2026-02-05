Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
"Ma este vacsora" – Őt is magának akarta! Scarlett Johnasson neve is feltűnt a rettegett Jeffrey Epstein-aktákban

botrány
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 05. 15:40
Napjaink egyik legforróbb témájává váltak a nyilvánosságra hozott Epstein-akták. A 2019-ben elhunyt üzletember, Jeffrey Epstein nevével fémjelzett iratokban egyre több befolyásos ember, köztük számos hollywoodi sztár bukkan fel, például Scarlett Johanssoné is.
Örökös-Tóth Lajos
Hiába lesz idén hét éve, hogy meghalt Jeffrey Epstein, az elítélt szexuális bűnelkövető neve talán még sosem volt ennyit emlegetve, mint manapság. Az amerikai igazságügyi minisztérium ugyanis január 30-án hárommillió (!) oldalnyi dokumentumot osztott meg, melyeknek jelentős részét magánbeszélgetések teszik ki. Ezekben a privát levelezgetésekben pedig egyre több prominens személy neve található meg. Politikusok, üzletemberek, magyar modellek és még Hollywood színe-java is, akik mind-mind Epstein hírhedt bulijaira, összejöveteleire, magánszigetére és vacsoráira kaptak meghívást.

Jeffrey Epstein House Oversight Committee Releases Epstein Estate Photos
A Jeffrey Epstein-dokumentumokban látható, ahogy az elítélt szexuális bűnelkövető állandóan rengeteg kiskorú lánnyal vette magát körül (Fotó: Epstein Estate/House Oversight)

Mit keres Scarlett Johansson Jeffrey Epstein levelezéseiben?

Egy, az X-re és a Redditre is felkerült bejegyzésből például az derül ki, hogy Jeffrey Epstein még Scarlett Johanssonra is megpróbálta kivetni a hálóját, ehhez pedig egy közös ismerősüket, Woody Allent „használta fel”.

Az e-mailezgetés Epstein és Allen asszisztensei között zajlott le még 2012-ben, melyben az olvasható, hogy a rossz hírű üzletember egy vacsorára invitálta meg a karrierje során szintén számos botrányba keveredő rendezőt, akitől szerették volna, ha Scarlett Johanssont is magával hozná az eseményre.

Jó reggelt, Kathryn! Csak a biztonság kedvéért leírom: ma este vacsora Jeffrey otthonában, 18 órakor. Megtudtad esetleg, hogy Scarlett is tud-e jönni ma?

– szól a kérdés Epstein beosztottjától, egy bizonyos Lesley-től.

Scarlett Johannson és Woody Allen egyébként évek óta jól ismerték egymást, a 2006-os A füles című mozinak például ők voltak a főszereplői, azonban a találkozó, ami után a szexuális bántalmazás és emberkereskedelem miatt börtönbe kerülő Jeffrey Epstein olyannyira áhítozott, elmaradt. Johansson kisasszony ugyanis inkább a munkát választotta, így az ő neve tiszta maradt.

Igen, továbbra is biztos, hogy részt veszünk a mai vacsorán, azonban Scarlett mégsem tud jönni, mert dolgoznia kell

– olvasható a kiszivárgott beszélgetésben.

'Scoop' Movie Stills
A Scarlett Johansson-filmek 2006-os darabjában, A füles című vígjátékban Woody Allen mellett tűnt fel a színésznő, akit Jeffrey Epstein is szorosabban meg akart ismerni (Fotó: BBC Films)

Egyre több filmsztár bukkan fel az Epstein-aktákban

Ha valaki neve felbukkan Jeffrey Epstein neve mellett, az aligha tudja ezután ezt a billogot levakarni magáról, erről akár a királyi egyik család tagja is mesélhetne. Márpedig Epstein napvilágot látott kontaktlistáján olyan csillagok bukkannak fel mint Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett vagy a Harry Potter-sorozatról óriási titkot kikotyogó Ralph Fiennes is, akik talán életükben nem találkoztak az elítélt bűnözővel, nemhogy még bulizzanak is vele, ám nem elképzelhetetlen, hogy hamarosan kínos magyarázkodásba kell kezdeniük a nyilvánosság előtt.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu