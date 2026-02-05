"Ma este vacsora" – Őt is magának akarta! Scarlett Johnasson neve is feltűnt a rettegett Jeffrey Epstein-aktákban

Hiába lesz idén hét éve, hogy meghalt Jeffrey Epstein, az elítélt szexuális bűnelkövető neve talán még sosem volt ennyit emlegetve, mint manapság. Az amerikai igazságügyi minisztérium ugyanis január 30-án hárommillió (!) oldalnyi dokumentumot osztott meg, melyeknek jelentős részét magánbeszélgetések teszik ki. Ezekben a privát levelezgetésekben pedig egyre több prominens személy neve található meg. Politikusok, üzletemberek, magyar modellek és még Hollywood színe-java is, akik mind-mind Epstein hírhedt bulijaira, összejöveteleire, magánszigetére és vacsoráira kaptak meghívást.

A Jeffrey Epstein-dokumentumokban látható, ahogy az elítélt szexuális bűnelkövető állandóan rengeteg kiskorú lánnyal vette magát körül (Fotó: Epstein Estate/House Oversight)

Mit keres Scarlett Johansson Jeffrey Epstein levelezéseiben?

Egy, az X-re és a Redditre is felkerült bejegyzésből például az derül ki, hogy Jeffrey Epstein még Scarlett Johanssonra is megpróbálta kivetni a hálóját, ehhez pedig egy közös ismerősüket, Woody Allent „használta fel”.

Az e-mailezgetés Epstein és Allen asszisztensei között zajlott le még 2012-ben, melyben az olvasható, hogy a rossz hírű üzletember egy vacsorára invitálta meg a karrierje során szintén számos botrányba keveredő rendezőt, akitől szerették volna, ha Scarlett Johanssont is magával hozná az eseményre.

Jó reggelt, Kathryn! Csak a biztonság kedvéért leírom: ma este vacsora Jeffrey otthonában, 18 órakor. Megtudtad esetleg, hogy Scarlett is tud-e jönni ma?

– szól a kérdés Epstein beosztottjától, egy bizonyos Lesley-től.

🇺🇸 Woody Allen invited Scarlett Johansson to Jeffrey Epstein. pic.twitter.com/WXq1KRXkCR — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) February 1, 2026

Scarlett Johannson és Woody Allen egyébként évek óta jól ismerték egymást, a 2006-os A füles című mozinak például ők voltak a főszereplői, azonban a találkozó, ami után a szexuális bántalmazás és emberkereskedelem miatt börtönbe kerülő Jeffrey Epstein olyannyira áhítozott, elmaradt. Johansson kisasszony ugyanis inkább a munkát választotta, így az ő neve tiszta maradt.

Igen, továbbra is biztos, hogy részt veszünk a mai vacsorán, azonban Scarlett mégsem tud jönni, mert dolgoznia kell

– olvasható a kiszivárgott beszélgetésben.

A Scarlett Johansson-filmek 2006-os darabjában, A füles című vígjátékban Woody Allen mellett tűnt fel a színésznő, akit Jeffrey Epstein is szorosabban meg akart ismerni (Fotó: BBC Films)

Egyre több filmsztár bukkan fel az Epstein-aktákban

Ha valaki neve felbukkan Jeffrey Epstein neve mellett, az aligha tudja ezután ezt a billogot levakarni magáról, erről akár a királyi egyik család tagja is mesélhetne. Márpedig Epstein napvilágot látott kontaktlistáján olyan csillagok bukkannak fel mint Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett vagy a Harry Potter-sorozatról óriási titkot kikotyogó Ralph Fiennes is, akik talán életükben nem találkoztak az elítélt bűnözővel, nemhogy még bulizzanak is vele, ám nem elképzelhetetlen, hogy hamarosan kínos magyarázkodásba kell kezdeniük a nyilvánosság előtt.