"Ma este vacsora" – Őt is magának akarta! Scarlett Johnasson neve is feltűnt a rettegett Jeffrey Epstein-aktákban

Hiába lesz idén hét éve, hogy meghalt Jeffrey Epstein, az elítélt szexuális bűnelkövető neve talán még sosem volt ennyit emlegetve, mint manapság. Az amerikai igazságügyi minisztérium ugyanis január 30-án hárommillió (!) oldalnyi dokumentumot osztott meg, melyeknek jelentős részét magánbeszélgetések teszik ki. Ezekben a privát levelezgetésekben pedig egyre több prominens személy neve található meg. Politikusok, üzletemberek, magyar modellek és még Hollywood színe-java is, akik mind-mind Epstein hírhedt bulijaira, összejöveteleire, magánszigetére és vacsoráira kaptak meghívást.
Egy, az X-re és a Redditre is felkerült bejegyzésből például az derül ki, hogy Jeffrey Epstein még Scarlett Johanssonra is megpróbálta kivetni a hálóját, ehhez pedig egy közös ismerősüket, Woody Allent „használta fel”.
Az e-mailezgetés Epstein és Allen asszisztensei között zajlott le még 2012-ben, melyben az olvasható, hogy a rossz hírű üzletember egy vacsorára invitálta meg a karrierje során szintén számos botrányba keveredő rendezőt, akitől szerették volna, ha Scarlett Johanssont is magával hozná az eseményre.
Jó reggelt, Kathryn! Csak a biztonság kedvéért leírom: ma este vacsora Jeffrey otthonában, 18 órakor. Megtudtad esetleg, hogy Scarlett is tud-e jönni ma?
– szól a kérdés Epstein beosztottjától, egy bizonyos Lesley-től.
Scarlett Johannson és Woody Allen egyébként évek óta jól ismerték egymást, a 2006-os A füles című mozinak például ők voltak a főszereplői, azonban a találkozó, ami után a szexuális bántalmazás és emberkereskedelem miatt börtönbe kerülő Jeffrey Epstein olyannyira áhítozott, elmaradt. Johansson kisasszony ugyanis inkább a munkát választotta, így az ő neve tiszta maradt.
Igen, továbbra is biztos, hogy részt veszünk a mai vacsorán, azonban Scarlett mégsem tud jönni, mert dolgoznia kell
– olvasható a kiszivárgott beszélgetésben.
Ha valaki neve felbukkan Jeffrey Epstein neve mellett, az aligha tudja ezután ezt a billogot levakarni magáról, erről akár a királyi egyik család tagja is mesélhetne. Márpedig Epstein napvilágot látott kontaktlistáján olyan csillagok bukkannak fel mint Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett vagy a Harry Potter-sorozatról óriási titkot kikotyogó Ralph Fiennes is, akik talán életükben nem találkoztak az elítélt bűnözővel, nemhogy még bulizzanak is vele, ám nem elképzelhetetlen, hogy hamarosan kínos magyarázkodásba kell kezdeniük a nyilvánosság előtt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.