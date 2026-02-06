Naomi Campbell és Mick Jagger is lebukott – ők az Epstein-ügy újabb érintettjei

A legújabb nyilvánosságra hozott dokumentumok nemcsak politikusok és üzletemberek nevét tartalmazzák, hanem olyan világsztárokét is, mint Naomi Campbell vagy Mick Jagger, akik évtizedeken át élvezhették Jeffrey Epstein luxusvilágát és kapcsolati tőkéjét.
Jeffrey Epstein ügye újabb fejezethez érkezett, miután az amerikai Igazságügyi Minisztérium több millió oldalnyi dokumentumot hozott nyilvánosságra. Ezekben az aktákban azonban nemcsak politikusok és üzleti vezetők, hanem már világsztárok nevei is feltűnnek. Többek között Naomi Campbell, szupermodell, valamint Mick Jagger, a Rolling Stones frontembere is.
A dokumentumokban Naomi Campbell neve többször is szerepel Epstein levelezéseiben. A feljegyzések pedig arra utalnak, hogy kapcsolatuk éveken át fennállt, még Epstein 2008-as börtönbüntetése után is. A DailyMail információja szerint a szupermodell többször is meghívta Epsteint olyan exkluzív eseményekre, mint például a 40. születésnapja Cannes-ba is. Sőt, a barátságuk alatt többször is kérte Naomi Campbell Epsteint arra, hogy használhassa a magángépét. Több feljegyzésben üzleti egyeztetések is vannak, de akadt olyan is, amikor a szupermodell arra kérte a milliárdost, hogy tekintse meg a Victoria's Secret számára készített fürdőruha-kollekcióját. 2010-től azonban már csak baráti jellegű kommunikáció volt közöttük a nyilvánosságra hozott dokumentumok alapján.
A szupermodell neve azonban már korábban is szóba került az Epstein-ügy kapcsán. Két állítólagos áldozat is megemlítette őt vallomásában. Az egyik szerint Epstein Naomi Campbellre való hivatkozással akart neki munkát szerezni a Victoria's Secret-nél. Amíg a másik azt vallotta, hogy a szupermodell is jelen volt azon a bulin, amire meghívta őt a milliárdos.
A másik érintett pedig Mick Jagger, a Rolling Stones frontembere, aki az egyik közzétett fotón Epstein mellett ül egy étteremben. A nyilvánosságra hozott dokumentumokból továbbá az is kiderül, hogy nem ez volt az egyetlen alkalom, ugyanis többször együtt vacsoráztak, sőt, egy alkalommal még egy csomagot is küldetett Epstein Mick Jaggernek.
Azt eddig is tudni lehetett, hogy Naomi Campbell és Mick Jagger is kapcsolatban állt a milliárdossal. Ám ezek az újabb dokumentumok azt bizonyítják, hogy jóval közelebbi volt a kapcsolatuk, mintsem azt elsőre gondolni lehetett. A legújabb nyilvánosságra hozott Epstein-aktákban azonban egyelőre semmi olyan kompromittáló tartalom nem található, ami miatt vádat kellene emelni a két híresség ellen.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.