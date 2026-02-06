Naomi Campbell és Mick Jagger is lebukott – ők az Epstein-ügy újabb érintettjei

Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Epstein-botrány
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 06. 19:15
Naomi Campbell és Mick Jagger is érintett lett a botrányban. A legújabb Epstein-aktákból kiderül, hogy a sztárok milyen kapcsolatban álltak a milliárdossal.
Fekete Ágnes
A legújabb nyilvánosságra hozott dokumentumok nemcsak politikusok és üzletemberek nevét tartalmazzák, hanem olyan világsztárokét is, mint Naomi Campbell vagy Mick Jagger, akik évtizedeken át élvezhették Jeffrey Epstein luxusvilágát és kapcsolati tőkéjét.

(Fotó: Capital Pictures/MediaPunch/Northfoto)

Mit tudunk eddig az Epstein-ügyről?

  • Jeffrey Epstein amerikai milliárdos volt, akit többek között fiatalkorúak szexuális kizsákmányolásával is vádoltak
  • 2019. július 6-án vették őrizetbe a New Jersey-i Teterboro repülőtéren, miután magángépével Franciaországból visszatért
  • A manhattani Metropolitan Correctional Center (MCC) szövetségi börtönbe szállították, ahol óvadék nélkül tartották fogva
  • 35 nappal később öngyilkosságot követett el a cellájában
  • Epstein halála után dokumentumok kerültek nyilvánosságra a kapcsolati hálójáról, levelezéseiről és repülési naplóiról
  • Ezekben számos politikus, üzletember és világsztár neve szerepel
  • Naomi Campbell és Mick Jagger neve is többször előkerült az Epstein-aktákban.

Az Epstein-ügy újabb érintettjei: Naomi Campbell és Mick Jagger is lebukott

Jeffrey Epstein ügye újabb fejezethez érkezett, miután az amerikai Igazságügyi Minisztérium több millió oldalnyi dokumentumot hozott nyilvánosságra. Ezekben az aktákban azonban nemcsak politikusok és üzleti vezetők, hanem már világsztárok nevei is feltűnnek. Többek között Naomi Campbell, szupermodell, valamint Mick Jagger, a Rolling Stones frontembere is.

(Fotó: PA/Northfoto)

Naomi Campbell és Epstein titkos kapcsolata

A dokumentumokban Naomi Campbell neve többször is szerepel Epstein levelezéseiben. A feljegyzések pedig arra utalnak, hogy kapcsolatuk éveken át fennállt, még Epstein 2008-as börtönbüntetése után is. A DailyMail információja szerint a szupermodell többször is meghívta Epsteint olyan exkluzív eseményekre, mint például a 40. születésnapja Cannes-ba is. Sőt, a barátságuk alatt többször is kérte Naomi Campbell Epsteint arra, hogy használhassa a magángépét. Több feljegyzésben üzleti egyeztetések is vannak, de akadt olyan is, amikor a szupermodell arra kérte a milliárdost, hogy tekintse meg a Victoria's Secret számára készített fürdőruha-kollekcióját. 2010-től azonban már csak baráti jellegű kommunikáció volt közöttük a nyilvánosságra hozott dokumentumok alapján.

(Fotó: Northfoto)

Naomi Campbell neve több vallomásban is szerepel

A szupermodell neve azonban már korábban is szóba került az Epstein-ügy kapcsán. Két állítólagos áldozat is megemlítette őt vallomásában. Az egyik szerint Epstein Naomi Campbellre való hivatkozással akart neki munkát szerezni a Victoria's Secret-nél. Amíg a másik azt vallotta, hogy a szupermodell is jelen volt azon a bulin, amire meghívta őt a milliárdos.

(Fotó: Department Of Justice/Northfoto)

Mick Jagger Epsteinnel való kapcsolata

A másik érintett pedig Mick Jagger, a Rolling Stones frontembere, aki az egyik közzétett fotón Epstein mellett ül egy étteremben. A nyilvánosságra hozott dokumentumokból továbbá az is kiderül, hogy nem ez volt az egyetlen alkalom, ugyanis többször együtt vacsoráztak, sőt, egy alkalommal még egy csomagot is küldetett Epstein Mick Jaggernek

Azt eddig is tudni lehetett, hogy Naomi Campbell és Mick Jagger is kapcsolatban állt a milliárdossal. Ám ezek az újabb dokumentumok azt bizonyítják, hogy jóval közelebbi volt a kapcsolatuk, mintsem azt elsőre gondolni lehetett. A legújabb nyilvánosságra hozott Epstein-aktákban azonban egyelőre semmi olyan kompromittáló tartalom nem található, ami miatt vádat kellene emelni a két híresség ellen.

 

 

