Naomi Campbell és Mick Jagger is lebukott – ők az Epstein-ügy újabb érintettjei

A legújabb nyilvánosságra hozott dokumentumok nemcsak politikusok és üzletemberek nevét tartalmazzák, hanem olyan világsztárokét is, mint Naomi Campbell vagy Mick Jagger, akik évtizedeken át élvezhették Jeffrey Epstein luxusvilágát és kapcsolati tőkéjét.

Mit tudunk eddig az Epstein-ügyről? Jeffrey Epstein amerikai milliárdos volt, akit többek között fiatalkorúak szexuális kizsákmányolásával is vádoltak

amerikai milliárdos volt, akit többek között fiatalkorúak szexuális kizsákmányolásával is vádoltak 2019. július 6-án vették őrizetbe a New Jersey-i Teterboro repülőtéren, miután magángépével Franciaországból visszatért

A manhattani Metropolitan Correctional Center ( MCC ) szövetségi börtönbe szállították, ahol óvadék nélkül tartották fogva

( ) szövetségi börtönbe szállították, ahol óvadék nélkül tartották fogva 35 nappal később öngyilkosságot követett el a cellájában

Epstein halála után dokumentumok kerültek nyilvánosságra a kapcsolati hálójáról, levelezéseiről és repülési naplóiról

halála után dokumentumok kerültek nyilvánosságra a kapcsolati hálójáról, levelezéseiről és repülési naplóiról Ezekben számos politikus, üzletember és világsztár neve szerepel

Naomi Campbell és Mick Jagger neve is többször előkerült az Epstein-aktákban.

Az Epstein-ügy újabb érintettjei: Naomi Campbell és Mick Jagger is lebukott

Jeffrey Epstein ügye újabb fejezethez érkezett, miután az amerikai Igazságügyi Minisztérium több millió oldalnyi dokumentumot hozott nyilvánosságra. Ezekben az aktákban azonban nemcsak politikusok és üzleti vezetők, hanem már világsztárok nevei is feltűnnek. Többek között Naomi Campbell, szupermodell, valamint Mick Jagger, a Rolling Stones frontembere is.

Naomi Campbell neve már korábban is felmerült két állítólagos áldozat vallomásában

Naomi Campbell és Epstein titkos kapcsolata

A dokumentumokban Naomi Campbell neve többször is szerepel Epstein levelezéseiben. A feljegyzések pedig arra utalnak, hogy kapcsolatuk éveken át fennállt, még Epstein 2008-as börtönbüntetése után is. A DailyMail információja szerint a szupermodell többször is meghívta Epsteint olyan exkluzív eseményekre, mint például a 40. születésnapja Cannes-ba is. Sőt, a barátságuk alatt többször is kérte Naomi Campbell Epsteint arra, hogy használhassa a magángépét. Több feljegyzésben üzleti egyeztetések is vannak, de akadt olyan is, amikor a szupermodell arra kérte a milliárdost, hogy tekintse meg a Victoria's Secret számára készített fürdőruha-kollekcióját. 2010-től azonban már csak baráti jellegű kommunikáció volt közöttük a nyilvánosságra hozott dokumentumok alapján.