Ötvenen túl is szuperszexi: bikiniben mutatta meg bomba alakját Naomi Campbell

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 26. 15:40
A csinos modell fotói felrobbantották az internetet.
Naomi Campbell előszeretettel oszt meg magáról szexi fotókat a közösségi oldalán. Ez pedig érthető is, hiszen a csinos modell ötvenen túl is bomba formában van.

Naomi Campbell Fashion For Relief Charity Pop-Up Store Launch - London
Naomi Campbell elképesztően néz ki Fotó: Ian West /  Northfoto

Naomi Campbell ismét bizonyította, hogy mit sem veszített a szépségéből. A csinos modell Ibizán egy fotózáson vett részt, ahol többféle bikiniben is megmutatta kifogástalan alakját.

A nou.noulondon lenyűgöző új bikinikollekciójával büszkélkedhetek az ibizai napsütésben

- olvasható Naomi Campbell posztjában.

Íme a káprázatos fotósorozat a csinos modellről:

 

