Ötvenen túl is szuperszexi: bikiniben mutatta meg bomba alakját Naomi Campbell

Naomi Campbell előszeretettel oszt meg magáról szexi fotókat a közösségi oldalán. Ez pedig érthető is, hiszen a csinos modell ötvenen túl is bomba formában van.
Naomi Campbell ismét bizonyította, hogy mit sem veszített a szépségéből. A csinos modell Ibizán egy fotózáson vett részt, ahol többféle bikiniben is megmutatta kifogástalan alakját.
A nou.noulondon lenyűgöző új bikinikollekciójával büszkélkedhetek az ibizai napsütésben
- olvasható Naomi Campbell posztjában.
Íme a káprázatos fotósorozat a csinos modellről:
