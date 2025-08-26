Ötvenen túl is szuperszexi: bikiniben mutatta meg bomba alakját Naomi Campbell

Naomi Campbell előszeretettel oszt meg magáról szexi fotókat a közösségi oldalán. Ez pedig érthető is, hiszen a csinos modell ötvenen túl is bomba formában van.

Naomi Campbell elképesztően néz ki Fotó: Ian West / Northfoto

Naomi Campbell ismét bizonyította, hogy mit sem veszített a szépségéből. A csinos modell Ibizán egy fotózáson vett részt, ahol többféle bikiniben is megmutatta kifogástalan alakját.

A nou.noulondon lenyűgöző új bikinikollekciójával büszkélkedhetek az ibizai napsütésben

- olvasható Naomi Campbell posztjában.

Íme a káprázatos fotósorozat a csinos modellről: