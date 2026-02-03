Szívükhöz kaptak a rajongók: döbbenetes hírt jelentett be sokak kedvenc énekesnője

Kelly Clarkson nemrég bejelentette, hogy hét évad után befejezi a tévéműsorát. A 43 éves popsztár 2019 óta vezeti az NBC The Kelly Clarkson Show-ját, az évek során pedig számos elismerésben volt része a munkájáért. Az énekesnő azonban most úgy döntött, inkább a gyermekeivel szeretne több időt tölteni, ezért arra jutott, hogy lezárja az életének ezt a szakaszát.

Nehéz döntésre jutott Kelly Clarkson / Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Nehéz döntést kellett meghoznia Kelly Clarksonnak

A nyilatkozatában Kelly elmondta, „szükségesnek és helyesnek” érzi, hogy az élete következő fejezetébe lépjen, miután hat éven át vezette a műsort. Ez idő alatt számos Emmy-díjat nyert, köztük a 2023-as Kiemelkedő nappali beszélgetős sorozat díját.

Rendkívül szerencsésnek mondhatom magam, amiért ilyen kiemelkedő emberekkel dolgozhattam együtt a 'The Kelly Clarkson Show-ban, Los Angelesben és New Yorkban is. Rengeteg csodálatos pillanat és bemutató volt ez alatt a hét évad alatt

– írta Kelly a közleményében.

Örökké hálás és megtisztelt leszek, amiért a legnagyszerűbb zenekarral és stábbal dolgozhattam együtt, akiket csak el tudsz képzelni, minden tehetséges és inspiráló emberért, akik megosztották velünk az idejüket és az életüket, minden rajongóért, aki támogatta a műsorunkat, valamint az NBC-nek, amiért mindig olyan támogató és hihetetlen partner volt

- tette hozzá.

Kelly Clarkson volt férje és két gyermekének édesapja, Brandon Blackstock, tavaly augusztusban hunyt el, miután három évig küzdött a melanomával. Azzal, hogy maga mögött hagyja a Kelly Clarkson Show-t, a tévés személyiség feltehetően több időt tölthet majd a gyerekeivel, a 11 éves Riverrel és a kilencéves Remingtonnal. A Kelly Clarkson Show még őszig műsoron marad, számos különleges vendégműsorvezetővel. Kelly ugyanakkor sietett megnyugtatni a rajongókat, hogy továbbra is kiad majd zenéket, és szerepelni fog zsűritagként a The Voice című tehetségkutatóban is - írja a Mirror.