Gyászol Kelly Clarkson: gyermekei apját legyőzte a gyilkos kór, fiatalon ment el

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 08. 06:35 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 08. 06:37
Brandon Blackstock több mint három éven át bátran harcolt a rákkal.
Életének 49. évében meghalt Brandon Blackstock, Kelly Clarkson volt férje és menedzsere. A producer több mint három évig küzdött a melanómával, halálhírét családja is megerősítette.

Brandon több mint három éven át bátran harcolt a rákkal. Békében ment el, családja körében. Köszönjük a részvétnyilvánításokat, és kérjük, mindenki tartsa tiszteletben a család magánéletét ebben a nehéz időszakban

 – írták szerettek.

Blackstock betegsége ismert volt családjába, de a nyilvánosság előtt nem beszéltek róla. Az énekesnő korábban elhalasztotta Las Vegas-i fellépéseit, mert férje állapota miatt a családjával akart lenni. Az elmúlt néhány hónapban felröppent a hír, hogy az énekesnő befejezheti „The Kelly Clarkson Show” című műsorát, mert az többször is elmaradt. Most kiderült, hogy ennek hátterében a családi dráma állhat.

A pár 2006-ben ismerkedett meg, 2012-ben jegyezték el egymást, házasságukból két gyermek született. 2020-ben azonban szakítottak és 2022-ben hivatalosan is elváltak, írja a Mirror. Brandon Blackstock apja cégénél, a Starstruck Entertainment-nél kezdte karrierjét.

 

 

