Kelly Clarkson összeroppant exférje halála után, így tért vissza a nyilvánosság elé

Kelly Clarkson újra visszatért a közösségi médiába, megtörve ezzel hosszú hallgatását. Visszatérése pedig nemcsak egy nosztalgikus emlékezés volt pályája kezdetére, hanem egy megható tisztelgés is volt volt férje, Brandon Blackstock emléke előtt, aki egy hónapja hunyt el.

Kelly Clarkson válásuk után is végig jóban maradt Brandon Blackstockkal (Fotó: Faye Sadou /MediaPunch / Northfoto)

Kelly Clarkson megtörte exférje halála óta tartó hallgatását

Kelly Clarkson 2025. szeptember 4-én egy érzelmes Instagram poszttal jelentkezett, amelyben karrierje kezdetére emlékezett vissza. A bejegyzés apropója az American Idol első évadának évfordulója volt, ugyanis éppen 23 évvel ezelőtt nyerte meg a legendás tehetségkutatót, amely világsztárrá tette őt. Az Instagram posztban Kelly Clarkson egy archív fotót osztott meg az ikonikus pillanatról, amikor győzelmét kihirdették. A kép mellé pedig a következő sorokat írta:

Mindenkinek, aki 23 évvel ezelőtt időt szánt arra, hogy rám szavazzon, köszönöm. Az American Idol megnyerése megváltoztatta az életemet, és örökké hálás leszek azoknak, akik azóta is támogatnak. Óriási ajándék, ha az ember megtalálja az élete értelmét és szenvedélyét, és ha ebből meg is tud élni, az már tényleg csak hab a tortán. Köszönöm, mindig.

A 43 éves énekesnő ezzel a poszttal végre hivatalosan is megtörte a hetek óta tartó hallgatását, ami azóta tart, hogy volt férje, Brandon Blackstock elhunyt.

Kelly Clarkson exférje egy hónapja hunyt el

Augusztus 6-án Kelly Clarkson nyilvánosan is bejelentette a Las Vegas-i fellépések lemondását, ugyanis Brandon Blackstock, a két közös gyermekük édesapja 2025. augusztus 7-én 48 évesen elhunyt melanómában. A gyászhírt követően Kelly Clarkson teljesen visszavonult a nyilvánosságtól, a közösségi médiában sem volt aktív, egészen mostanáig.

Kelly Clarksonnak és Brandon Blackstocknak két közös gyermekük született: River és Remington (Fotó: Birdie Thompson /MediaPunch / Northfoto)

Kelly Clarkson az utolsó hónapokban végig az exférje mellett volt

A Page Sixnek nyilatkozó bennfentes szerint az énekesnő a válásuk ellenére az utolsó hónapokban is végig gondoskodott a volt férjéről:

Nagyon megviselte, amit Brandon átélt. Kimerítő és szomorú időszak volt ez Kelly számára, de mindent megtett, hogy ott legyen, amikor a legnagyobb szükség volt rá.

A rajongók pedig támogatóan fogadták a koncertleállás bejelentését. Kelly Clarkson nagyon hálás volt ezért és egy üzenettel köszönte meg ezt a rajongóinak: