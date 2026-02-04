Jonah Hill brutális átalakulása sokkolta a rajongókat

Jonah Hill újabb átalakulásával sokkolta a rajongókat. A Wall street farkasa mozi sztárja legújabb filmjében, az Outcome című produkcióban kopasz fejjel, hosszú szakállal és drasztikusan lefogyva jelenik meg.

Jonah Hill fogyása már korábban is sokkolta a rajongókat: akkor 130 kilóról szinte a felére fogyott

Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto

Jonah Hill teljesen felismerhetetlen lett az új filmjében

Nemrég nyilvánosságra kerültek az Outcome film első hivatalos képei, amelyeken Jonah Hill kopasz külseje komolyan megdöbbentette a rajongókat. A Wall street farkasa sztárja teljesen megvált a korábbi, jól ismert stílusától. A színész most borotvált fejre, őszes-szürke szakállra és feltűnően karcsú testalkatra váltott, aminek köszönhetően szinte felismerhetetlen lett. Jonah Hill fogyása már az elmúlt években is téma volt, de ebben a filmben még vékonyabbnak tűnik, mint valaha. A színész az elmúlt években ugyan tudatosan változtatott életmódján, azonban az Outcome kedvéért még tovább formálta külsejét, hogy hitelesen alakíthassa a szerepét.

Jonah Hill átalakulása

Jonah Hill számára ez a projekt különösen fontos, hiszen nemcsak színészként, hanem forgatókönyvíróként és rendezőként is részt vesz az alkotásban. Korábbi rendezései után az Outcome az eddigi legnagyobb volumenű produkciója, amelyben teljes kreatív kontrollt gyakorolhatott. Ez a többféle szerepkör pedig akár komoly szakmai elismerést is hozhat számára Hollywoodban. Sokan úgy vélik, hogy Jonah Hill átalakulása annak köszönhető, hogy a színész új fejezetet próbál nyitni az életében.

Keanu Reeves, Jonah Hill, Cameron Diaz és Matt Bomer az Outcome sajtótájékoztatóján

Fotó: AD / Northfoto

Keanu Reeves új filmje, az Outcome

Az Outcome egy sötétebb hangvételű, drámai elemekkel átszőtt film, amely a hírnév árnyoldalait és Hollywood kegyetlen világát mutatja be. A történet középpontjában egy egykori filmsztár áll, akit Keanu Reeves alakít, és akinek karrierjét egy kompromittáló videó fenyegeti. Ebben a krízishelyzetben lép színre Jonah Hill karaktere, aki kulcsszerepet játszik a válság kezelésében. Keanu Reeves főszereplése már önmagában is komoly érdeklődést vált ki, de az Outcome erejét tovább növeli a további kivételes szereplőgárda. Cameron Diaz, Matt Bomer, valamint számos ismert mellékszereplő is feltűnik a produkcióban, ami igazi sztárparádévá teszi a produkciót és emiatt az egyik legjobban várt film 2026-ban. Az Outcome április 10-én debütál majd az Apple TV-n.