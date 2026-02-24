Szívszorító bejelentést tett a család: elhunyt a 25 éves divatinfluenszer

Elhunyt Maria Rita Rodrigues da Silva, a 25 éves divatinfluenszer.
Hirtelen halála megrázta rajongóit, ugyanis a kedvelt internetes személyiség néhány napja még aktívan posztolt közösségi oldalain. Maria Rita halálát február 21-én tudatta a családja az influenszer Instagram-oldalán:
Mély fájdalommal tudatjuk szeretett lányunk, Maria Rita halálát. Sajnos Maria hirtelen betegség miatt hagyott el minket.
Maria Ritának több mint 65 ezer követője volt a TikTokon, és több mint 11 ezer az Instagramon.
Az influenszer halálának pontos okát a szülei nem közölték, de annyit elárultak, hogy hirtelen orvosi vészhelyzet következtében hunyt el; emiatt bizonyos okok, például gyilkosság vagy közúti baleset, kizárhatók.
Maria Rita - aki szépség- és divatszakértőként szerzett magának nevet - temetésére február 22-én, vasárnap került sor, egy nappal azelőtt, hogy szülővárosában örök nyugalomra helyezték. (The Hollywood Gossip)
