Szívszorító bejelentést tett a család: elhunyt a 25 éves divatinfluenszer

Elhunyt Maria Rita Rodrigues da Silva, a 25 éves divatinfluenszer.

Elhunyt a 25 éves divatinfluenszer Fotó: freepik.com

Hogyan hunyt el a divatinfluenszer?

Hirtelen halála megrázta rajongóit, ugyanis a kedvelt internetes személyiség néhány napja még aktívan posztolt közösségi oldalain. Maria Rita halálát február 21-én tudatta a családja az influenszer Instagram-oldalán:

Mély fájdalommal tudatjuk szeretett lányunk, Maria Rita halálát. Sajnos Maria hirtelen betegség miatt hagyott el minket.

Maria Ritának több mint 65 ezer követője volt a TikTokon, és több mint 11 ezer az Instagramon.

Az influenszer halálának pontos okát a szülei nem közölték, de annyit elárultak, hogy hirtelen orvosi vészhelyzet következtében hunyt el; emiatt bizonyos okok, például gyilkosság vagy közúti baleset, kizárhatók.

Maria Rita - aki szépség- és divatszakértőként szerzett magának nevet - temetésére február 22-én, vasárnap került sor, egy nappal azelőtt, hogy szülővárosában örök nyugalomra helyezték. (The Hollywood Gossip)